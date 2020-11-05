Грузинский ЦИК под огнем критики

Оппозиция продолжает метать громы и молнии в адрес ЦИК Грузии и его руководителя Тамар Жвания, требуя отставки последней. Поводом служит то, что окружные избиркомы отклонили большинство исков о нарушениях, выявленных политиками и местными наблюдателями в день парламентских выборов, 31 октября. Параллельно не стихают шумные акции протестов, которые правящая сила называет играющими на руку России и… коронавирусу.

О человеке, который ведет себя бессовестно, в Грузии говорят, что у него на лбу жила лопнула. Это о главе ЦИК Тамар Жвания, считают представители движения «Позор». Сегодня они решили ей передать символический искусственный имплант – заменитель кровеносного сосуда. Но это был не единственный подарок, который отправили Тамар Жвания собравшиеся у здания ЦИК участники акции протеста. Из-за множества арифметических ошибок при подсчете голосов, несоответствий в протоколах между количеством пришедших на участки избирателей и бюллетеней в урнах гражданские активисты решили подарить Тамар Жвания советские бухгалтерские счеты, книгу по начальной арифметике, а также символическую визу в Северную Корею, куда она, по предположению организаторов перфоманса у здания избирательной администрации, может поехать после того, как подаст в отставку и понесет уголовное наказание за подтасовку итогов выборов. Держа в руках деревянные счеты золотистого цвета, один из организаторов акции Гига Макарашвили заявил:

«Мы пришли с золотыми счетами к госпоже Тамар Жвания. Ими она помогла Бидзине Иванишвили, который перешел последнюю красную черту. Мы не сможем простить им кражу наших выборов – это уголовно преследуемое преступление. Это огромное оскорбление всего народа».

Организаторы протестной акции не ограничились «подарками», они пустили дымовые шашки черного цвета, подразумевая, что власть «Грузинской мечты» и ЦИК так же очернили итоги выборов, и что за это, по словам Макарашвили, ждет их черное будущее. Но не только здание ЦИК стало в эти дни центром протестных акций.

Оппозиционеры и их сторонники «штурмуют» акциями в Тбилиси и в регионах Грузии здания окружных избиркомов, в результате чего накануне за разные правонарушения были задержаны более 10 человек. А сегодня ЦИК в очередной раз обвинил оппозицию в попытке дискредитации избирательной администрации, о чем заявил представитель ведомства Георгий Каландаришвили:

«Они (протестующие) требуют от комиссии нарушения закона и допуска на заседания неуполномоченных лиц. И это с учетом того, что у них у всех есть собственный представитель с полномочием присутствия на заседании. Несмотря на это, они распространяют неправильную информацию, целенаправленно стараются сорвать работу, дискредитировать избирательную администрацию и в целом избирательный процесс».

На обратном настаивают представители оппозиции и местные наблюдатели. Окружные избиркомы отказываются принять на рассмотрение большинство исков, не соглашаются на пересчет бюллетеней. За исключением одного случая, который произошел на участке в Ксанской тюрьме, когда было доказало, что голоса не были правильно подсчитаны. После проверки выяснилось, что мажоритарный кандидат от «Грузинской мечты» в Мцхета-Тианети на самом деле не победил в первом туре, и там будет назначен второй тур.

Более наглядным оппоненты власти считают случай Ираклия Окруашвили, лидера «Победоносной Грузии». На участке, где проживает его мать, в итоговом протоколе указано, что Окруашвили не получил ни одного голоса. Хотя Окруашвили утверждает, что его мать участвовала в выборах и, конечно же, проголосовала за сына. Не досчитался голосов своих родственников и лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Большинство оппозиционных партий заявляют, что не досчитались десятков тысяч голосов, об этом сегодня заявил, в том числе, и один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе:

«Вчерашний день нам доказал, что тотальная подтасовка голосов продолжается. Окружные избиркомы не удовлетворили ни один из наших исков, большинство из которых вообще не приняли на рассмотрение. Около 200 тысяч голосов подтасованы, почти 10%. Это неслыханное хищение голосов, которого до этого никогда не было в Грузии».

Сегодня окружные избиркомы завершили рассмотрение исков, оппозиционеры и местные наблюдатели намерены теперь обратиться с исками в суд. Но не уверены, что судьи, аффилированные с властями, вынесут справедливые решения. Потому весь оппозиционный спектр собирает силы и мобилизуется для проведения широкомасштабной акции протеста в воскресенье.

Обратное утверждают представители правящей «Грузинской мечты». Большинство из них выражают солидарность ЦИК и ее главе Тамар Жвания, которая, по словам Ираклия Кобахидзе, за эту выдержку и давление заслуживает награду.

Фарсом назвал заявления оппозиции генсек правящей партии Каха Каладзе. Все неправильные подсчеты в протоколах он связывает с человеческим фактором и техническими ошибками. А в доказательство того, что они не повлияли на итог, Каладзе приводит в пример тот факт, что за эти дни ЦИК пересчитал голоса на 11 участках, и там итоги совпали с первичными данными. Но в Грузии было открыто около 3 700 участков, и оппозиция настаивает, что нарушения были выявлены в сотнях из них.

На пятый день после выборов ни одна из сторон пока не проявляет готовности к переговорам. «Грузинская мечта» продолжает настаивать, что события развиваются по ранее запланированному «Нацдвижением» деструктивному сценарию, что партия Михаила Саакашвили помимо деструкции заинтересована в распространении коронавируса. А спикер парламента Арчил Талаквадзе увидел во всем этом и интерес России:

«Для «Нацдвижения» выборы недемократичны, пока они сами не победят. Все эти нападки на демократию, на итоги выборов – все это в первую очередь входит в интересы России. И я еще раз прошу общество задуматься об этом, кому и чему служат те радикальные политические партии, которые поддерживают этот сценарий».

Из-за этой пропаганды власти, заявила сегодня лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили, и из-за того, что власть обвиняет их в осуществлении деструктивных планов России, а также связи с Михаилом Саакашвили, партийный совет решил перенести акцию протеста. Вместо заявленного на 7 ноября митинга в Тбилиси, «Альянс патриотов» намерен начать акции протеста с 9 ноября в Кутаиси.