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В крупных городах Грузии вводится запрет на передвижение граждан в ночные часы
В семи крупных городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти) вводится ограничение на передвижение граждан в ночные часы. Решение, которое принял координационный совет при правительстве, вступит в силу 9 ноября.
Граждане не смогут выходить из дома с 22:00 до 05:00. Ограничение касается как пешеходов, так и транспортных средств.
Вице-премьер, министр инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили заявила, что это – «не комендантский час, а ограничение передвижения». В правительстве заявили, что «точечные меры» предотвратят распространение коронавируса в стране. Цкитишвили отметила, что для граждан, в случае нарушения ограничения, предусмотрен штраф - две тысячи лари (около 600 долларов).
Ограничение не затронет международные грузоперевозки; передвижение не будет ограничено для представителей медицинского и фармацевтического секторов, объектов стратегического значения, СМИ и сервисов доставки.
- Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал в социальной сети Facebook, что не доверяет официальной статистике грузинского правительства по коронавирусу. «Не они должны закрыть нас с помощью локдауна, а мы должны завершить их незаконную деятельность», – отметил Саакашвили.
Другие новости дня
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 27 человек
По информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 2476, в общем составив 104 249. По состоянию на 11:00 7 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 1476 и сейчас составляет 63 258.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 27 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1533.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 403 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 39 055, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 434 026 (5339 за сутки), передает Радио Азатутюн.
Александр Лукашенко официально открыл первую атомную электростанцию в стране
Александр Лукашенко в субботу, 7 ноября, официально открыл первую атомную электростанцию в стране - Белорусскую АЭС. За четыре дня до этого она стала подавать электричество в энергетическую систему. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.
Электростанция строилась по российскому проекту и на российской кредит с 2011 года в Гродненской области, в 22 километрах от границы с Литвой. Выйти на полную мощность первый энергоблок должен в первом квартале 2021 года. Лукашенко назвал запуск «историческим событием», заявив, что страна стала «ядерной державой».
Предполагается, что после строительства второго блока электростанция будет генерировать 18 млрд кВт⋅ч электроэнергии в год, что составляет около половины всего потребляемого страной электричества.
Строительство электростанции вызывает резкую критику экологических активистов, большая часть территории страны заражена радиоактивными выбросами после катастрофы в Чернобыле. Против строительства так же выступала Литва, электростанция находится примерно в 50 километрах от столицы страны Вильнюса.
В 2009 году республика остановила работу Игналинской АЭС под давлением Евросоюза. Страны Балтии в сентябре договорились остановить покупку белорусской электроэнергии после запуска АЭС. В Минске настаивают, что станция в Островце полностью безопасна и соответствует международным нормам.
В России второй день подряд выявлено более 20 тысяч заразившихся коронавирусом
В России за последние сутки выявлено 20 396 заразившихся коронавирусом нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Накануне, 6 ноября, ежедневный прирост заболевших составил 20 582 человек, это максимум с начала пандемии.
Общее число выявленных заразившихся с начала пандемии достигло 1 753 836. Из них 1 312 927 вылечились, десятки тысяч - умерли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко накануне рассказал "Первому каналу", что общее число больных COVID-19 в России сейчас составляет около 900 тысяч человек, из них 250 тыс. находятся в больницах. Эти данные больше чем в два раза превышают данные оперативного штаба - согласно им, прямо сейчас болеют только 410 тысяч человек.
Во многих регионах отмечается нехватка больничных коек и карет скорой помощи, сообщается о многочасовом, а в некоторых случаях многодневном ожидании медицинской помощи.
В московской больнице в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, уже закончились свободные места, сообщил 5 ноября главный врач госпиталя Денис Проценко в интервью RT. В городе закончилось около 70 процентов специализированных коек, выделенных для лечения людей с коронавирусной инфекцией, сообщила ТАСС заместитель мэра Анастасия Ракова.
Число заразившихся коронавирусом нового типа в мире с начала пандемии достигло 49 322 827 человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Умерли 1 242 868 пациентов с коронавирусом, вылечились 32 480 626 человек. Эти данные опираются на сведения, сообщаемые национальными правительствами, поэтому они заведомо неточны.
Джо Байден выразил уверенность в победе на выборах президента США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с краткой речью из города Уилмингтон, штат Делавэр. Он выразил уверенность, что одержит победу в борьбе за Белый дом, однако не заявил о своей победе. Байден подчеркнул, что по итогам распределения голосов он получит более 300 голосов выборщиков – то есть, выиграет у действующего президента Дональда Трампа с заметным преимуществом.
Байден заявил американцам, которые голосовали за республиканцев, что они его союзники. «Моя ответственность, как президента, представлять всю нацию. Я буду работать столь же усердно для тех, кто голосовал против меня, как и для тех, голосовал за меня», – передает «Голос Америки».
По состоянию на утро 7 ноября у Байдена 253 голоса выборщиков, у Трампа - 214 голосов. Для победы надо набрать 270 голосов в коллегии выборщиков. При этом кандидат от Демократической партии лидирует в штатах Аризона, Джорджия, Невада и Пенсильвания, где подсчет голосов еще не завершен.
Действующий президент США Дональд Трамп предупредил Байдена в твиттере, что тот не должен объявлять о своей победе на выборах. «Я тоже могу заявить об этом. Юридические процедуры лишь начаты», - написал он.
Трамп ранее выражал сомнения в связи с подсчетом голосов, поступивших на избирательные участки по почте. Его штаб намерен обжаловать в суде решения всех избирательных комиссий, на которых он проиграет из-за почтового голосования. Многие политики-республиканцы считают голосование по почте ненадёжным.
Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии
Как рассказал начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Александр Ходжеванишвили на брифинге в администрации правительства Грузии, самое большое количество новых случаев коронавируса опять выявлено в Тбилиси.
В масштабе страны сегодня, 7 ноября, выявлено 2 859 случаев инфицирования.
Статистика новых случаев коронавируса по регионам следующая:
- Тбилиси - 1197;
- Аджария - 620;
- Имерети - 438;
- Самегрело-Земо Сванети - 138;
- Квемо Картли - 109;
- Кахети - 94;
- Самцхе-Джавахети - 72;
- Гурия - 63;
- Шида Картли - 62;
- Мцхета-Мтианети - 38;
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 28.
По информации Ходжеванишвили, на данном этапе в Грузии насчитывается 14 612 активных инфицированных.
В Карабахе сообщают об ожесточенных боях на участке Шуши-Карин Так
В ночь на 7 ноября продолжились боевые действия на всех основных направлениях линии фронта. Об этом сегодня утром сообщили в пресс-службе Армии обороны непризнанного Карабаха.
«Наиболее упорные и ожесточенные бои развернулись на участке Шуши-Карин Так. Армейские подразделения успешно пресекли многочисленные попытки нападения ВС Азербайджана, уничтожив большое количество живой силы», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в указанный период особой эффективностью отличались артиллерийские подразделения Армии обороны.
«Оперативно-тактическая ситуация на всех направлениях линии фронта не изменилась. Не изменилась и тактика войск противника наряду с боевыми действиями подвергать ракетному обстрелу мирные населенные пункты. На юго-восточном и южном направлениях силами Армии обороны были уничтожены 2 единицы автотехники, перевозившие личный состав войск противника, а также 4 беспилотника», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как сообщает Армия обороны, ВС Азербайджана продолжают попытки наступления на основных направлениях передовой. «Подразделения Армии обороны предпринимают необходимые меры по их пресечению, обнаружению вражеских группировок и огневому поражению целей», - говорится в сообщении.
- Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта резко обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.
В Грузии за сутки выявлено 2859 новых случаев инфицирования коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 2859 новых случаев инфицирования коронавирусом. С первого случая инфицирования по сегодняшний день общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 54 852.
За последние 24 часа выздоровели 2 754 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 39 773.
За последние сутки скончались 18 человек, с 26 февраля 2020 года всего зафиксирован 441 случай смерти.
В режиме карантина находятся 3015 граждан, под наблюдением в стационаре - 4670, в ковид-гостиницах – 2599 человек.
«Альянс патриотов» отменил митинги в Тбилиси и Кутаиси, заявив о готовящихся провокациях
Партия «Альянс Патриотов Грузии» отменила протестные акции в Тбилиси и Кутаиси против фальсификации результатов парламентских выборов 31 октября. Об этом журналистам заявила лидер «Альянса патриотов», вице-спикер парламента Ирма Инашвили.
Сначала стало известно, что отменяется митинг в Тбилиси, запланированный на 7 ноября. На эту дату перенесли акцию в Кутаиси, проведение которой изначально планировалось 9 ноября. В «Альянсе» объяснили это заявлениями членов «Грузинской мечты». По мнению Инашвили, правящая партия пытается создать у общественности представление, будто бы «Альянс» сотрудничает с парламентскими оппозиционными партиями «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия».
Теперь же Инашвили заявляет, что отменен и митинг в Кутаиси. Более того, «патриоты» берут перерыв и отменяют турне по регионам. «Политсовет наше партии обсудил и принял совместное решение об отмене митинга в Кутаиси на данном этапе. Это не означает, что протестов не будет. Мы берем паузу на несколько недель», - сказала Инашвили.
Причиной называются провокации, планируемые против партии. Вице-спикер парламента считает, что «Грузинская мечта» может обвинить их партию в связях с Москвой, заявив о «русском следе» в протестах. Инашвили также напомнила о том, что Служба Госбезопасности (СГБ) Грузии сейчас расследует дело о заговоре с целью свержения власти, по которому опрашивается экс-спикер парламента и исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
«Обманщик и фальсификатор выборов Кобахидзе дает показания СГБ и говорит о каком-то заговоре. На брифингах лидеры «Грузинской мечты» открыто говорят о каких-то русских следах», - заявила Инашвили.
Она также не исключила, что партия власти уже начала работу по сбору доказательств о связях партии с РФ. В частности, Инашвили рассказала, что сразу после выборов ей пришло голосовое сообщение в приложение WatsApp от некого Саида Ахмеда из Грозного. По словам политика, он обратился к ней на русском языке, и спросил, как прошли выборы в Грузии. «Еще раз подчеркиваю, я не знаю никакого Саида Ахмеда, и это сообщение, которое я получила, будет опубликовано в СМИ», - заявила Инашвили.
При этом она заверила, что позиция партии не изменилась, и «Альянс патриотов» не планируют входить в парламент. Партия продолжает требовать новых выборов. «Ответственность за политический кризис в стране несет «Грузинская мечта», которая позорно сфальсифицировала выборы», - заявила лидер партии.
Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. Оппозиция требует признать их нелегитимными, обвиняя избирательную администрацию в фальсификации результатов в пользу «Грузинской мечты». Все восемь оппозиционных партий, которые по итогам первого тура выборов проходят в парламент, намерены бойкотировать законодательный орган десятого созыва и сдать свои мандаты. Исключением не стал даже пророссийский «Альянс патриотов», который традиционно считался партнером «Грузинской мечты».
- По данным ЦИК, на парламентских выборах «Альянс патриотов» набрал 3,14% голосов избирателей, сообщает агентство «Новости-Грузия». Это означает, что в парламенте десятого созыва партия получит не более четырех мест. Скорее всего, «Альянсу» не хватит мест даже для формирования фракции.
Facebook удалил сотни страниц, связанных с «Альянсом патриотов» и «Грузинским выбором»
Администрация Facebook удалила страницы и группы, связанные с партиями «Альянс патриотов Грузии» и «Грузинский выбор». Об этом говорится в отчете Facebook о скоординированном недостоверном поведении, зафиксированном в социальной сети в октябре.
В общей сложности в Facebook удалено 54 аккаунта, 14 страниц и две группы, связанных с «Альянсом патриотов» и «Грузинским выбором». Кроме того, еще 21 аккаунт удален в Instagram (был приобретен Facebook в 2012 году). Необходимо отметить, что незадолго до парламентских выборов партию «Грузинский выбор» основал бывший член «патриотов» Бежан Гунава.
В отчете отмечено, что они обнаружили эту сеть после публикации отчета неправительственной организацией «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED).
Также удалены десятки аккаунтов, связанных с грузинской медиа-организацией Alt-Info Согласно расследованию ISFED, Alt-Info позиционирует себя, как «альтернативный источник информации», но на самом деле занимается антилиберальной, антимиграционной и антизападной пропагандой. В данном случае удалены 50 аккаунтов, 39 страниц, четыре группы и восемь мероприятий, созданных на Facebook, а также 19 аккаунтов в Instagram.
Скоординированным недостоверным поведением Facebook называет операции по информационному влиянию. Как правило, для этого используют группы фейковые аккаунты, однако иногда администрация соцсети удаляет и учетные записи реальных людей, которые пытались манипулировать общественным мнением.
Facebook впервые удалил 418 аккаунтов из Грузии из-за «недостоверного поведения» 20 декабря 2019 года. Все они были связаны с правящей партией «Грузинская мечта» и рекламной компанией Panda.
Весной этого года Facebook удалил еще две крупных сети грузинских аккаунтов. Одна из них была связана с PR-консультантом «Грузинской мечты» Кокой Кандиашвили и основанной им медиа-платформой «Эсперсона». Вторая – с крупнейшей оппозиционной партией «Единое национальное движение», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Администрация президента Грузии сравнила командировочные Зурабишвили и Саакашвили
Командировочные расходы президента Грузии Саломе Зурабишвили в три раза меньше соответствующих затрат ее предшественника Михаила Саакашвили. Об этом говорится в заявлении пресс-службы администрации президента, распространенном сегодня, 6 ноября.
Сегодня стало известно, что за три квартала 2019 года на командировки президента из бюджета выделили более 1,3 миллиона лари. Важно, что эта цифра отражает траты не за весь год, а только за девять месяцев. Даже в период пандемии – с апреля по сентябрь текущего года – администрация Зурабишвили потратила на поездки по стране 21 364 лари (около 6,5 тысячи долларов).
«В начале года было всего два зарубежных визита - в Совет Европы (Страсбург) и в Израиль. Все остальные визиты были направлены на популяризацию внутреннего туризма. Во время пандемии за девять месяцев потрачена 21 тысяча лари, поскольку все остальные расходы были возмещены из личных средств президента», - сказано в заявлении, передает агентство «Новости-Грузия».
На основании открытых данных НПО «Детектор растрат» подсчитала, что содержание администрации Зурабишвили обходится гражданам Грузии как минимум в полмиллиона лари ежемесячно (150,1 тысячи долларов). В пресс-службе считают, что информация о тратах главы государства распространена с целью дискредитации Зурабишвили.
Администрация решила ответить на это «конкретными фактами», сравнив командировочные расходы третьего, четвертого и пятого президентов Грузии.
- Михаил Саакашвили (2012 год) – 2 558 799 лари или 1 599 249 долларов по тогдашнему обменному курсу (1,6 лари за 1 доллар);
- Георгий Маргвелашвили (2016 год) – 1 991 954 лари или 948 549 долларов (при курсе 2,1 лари за 1 доллар);
- Саломе Зурабишвили (2019 год) – 1 335 569 лари или 513 680 долларов (при курсе 2,6 лари за 1 доллар).
«Это означает, что затраты на командировки президента Саакашвили были примерно в три раза больше, а стоимость поездок президента Маргвелашвили – в два раза выше, чем у нынешнего президента», - отметили в администрации.
Одновременно в пресс-службе напомнили, что в 2019 году полностью упразднили резервный фонд президента. С 2013 по 2018 год в фонд из бюджета ежегодно перечислялось 5 миллионов лари, а до 2013 года – 50 миллионов лари.
- Саломе Зурабишвили – последний президент Грузии, избранный путем прямого всеобщего голосования. В дальнейшем это станет прерогативой избирательной коллегии, в которую войдут депутаты парламента и представители местной власти.
- Сразу после инаугурации Зурабишвили, в силу вступили конституционные изменения, и полномочия президента были серьезно ограничены. Теперь глава государства выполняет в основном символическую и представительскую функцию. Все серьезные шаги президент должен согласовывать с правительством.
Михаил Ефремов отправлен в колонию для отбывания наказания
Осужденный на 7,5 лет колонии актер Михаил Ефремов отправлен к месту отбывания наказания, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на московское управление ФСИН. В какую именно колонию отправлен Ефремов, не сообщается. Однако, по закону, администрация московского следственного изолятора, в котором содержался Ефремов, уведомит одного из родственников - по выбору осужденного - о том, куда он направлен для отбывания наказания.
Ранее член Общественный наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщила «Интерфаксу», что Ефремов останется отбывать наказание в хозотряде при следственном изоляторе-5 в Москве.
Она назвала это решение «лучшим» для осужденного. «Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, лучше, чем в колонии», - приводит «Интерфакс» высказывание Литвинович.
- Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет.
- Популярный российский актер Михаил Ефремов был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели человека. Столкновение двух автомобилей, одним из которых управлял Ефремов, произошло в Москве, на Садовом кольце, 8 июня 2020 года. Водитель второго автомобиля погиб. В момент происшествия артист был пьян.
В Беларуси Марии Колесниковой продлили арест до 8 января
В Беларуси члену президиума оппозиционного Координационного совета Марии Колесниковой продлили арест на два месяца, до 8 января.
Об этом сообщил телеграм-канал экс-претендента на пост президента страны Виктора Бабарико, также находящегося под стражей.
Ранее в пятницу адвокат Людмила Казак, представляющая интересы Колесниковой, рассказала, что Следственный комитет отказался освободить ее подзащитную под залог.
Колесникову вместе с другим арестованным членом президиума Координационного совета, адвокатом Максимом Знаком обвиняют в призывах к действиям, наносящим ущерб национальной безопасности и суверенитету Беларуси. Местные правозащитники признали их политзаключенными.
Колесникова находится под стражей с 8 сентября. Ее задержали на белорусско-украинской границе. По словам сторонников оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которые были очевидцами событий, на границе Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.
После президентских выборов 9 августа по всей Беларуси продолжаются массовые выступления против объявленной ЦИКом победы Александра Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок. Оппозиция заявляет о масштабных фальсификациях.
Протесты жестко разгоняются сотрудниками силовых структур. Тысячи людей были задержаны, многие избиты. Власти также выслали из страны иностранных журналистов, освещавших акции.
6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, его сына Виктора и 13 других высокопоставленных белорусских чиновников, в том числе главы администрации Лукашенко Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, председателя Следственного комитета Ивана Наскевича.
На Западе их обвиняют в причастности к фальсификациям на выборах и насилии в отношении мирных демонстрантов.
СГБ Грузии начала расследование по делу о подготовке к свержению власти
Служба госбезопасности Грузии начала расследование по делу о подготовке к свержению власти. Сегодня ведомство распространило заявление о текущем расследовании.
«1 октября 2020 года в департаменте госбезопасности Службы государственной безопасности началось расследование по факту свержения государственной власти. Преступление предусмотрено 1-й частью статьи 315 УК Грузии.
Расследование дела основывалось на оперативной информации департамента госбезопасности, согласно которой, конкретные лица в случае нежелательных результатов на парламентских выборах, планировали осуществить свержение власти силовым путем, с целью чего были сформированы мобильные группы из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
В рамках расследования проводились различные следственные действия, опрашивались свидетели, в том числе респонденты сюжета, вышедшего в эфире одного из телеканалов, которые предоставили следствию определенную информацию. Также был опрошен член парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, предоставивший следствию список группировок, которые должны были быть использованы некоторыми политическими лидерами для совершения насильственных действий в период выборов.
В рамках расследования был установлен и опрошен гражданин, который передал упомянутые списки депутату парламента Грузии. Департамент государственной безопасности Службы государственной безопасности проводит интенсивное расследование для сбора доказательств и выявления виновных в преступлении. Служба государственной безопасности будет соответствующим образом реагировать на любые неконституционные незаконные действия», - говорится в заявлении Службы государственной безопасности.
Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу на митинге у резиденции Иванишвили
37-летний житель Тбилиси задержан по подозрению в стрельбе на протестной акции оппозиции у резиденции лидера «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Обвиняемый в прошлом уже был судим за разбой. Следствие установило, что 6 ноября он произвел несколько выстрелов, проезжая на автомобиле по тоннелю у бизнес-центра Иванишвили в Сололаки. В это время там находились сторонники и члены оппозиционной партии «Единое национальное движение», протестующие против результатов парламентских выборов 31 октября.
Полицейские задержали стрелявшего вскоре после инцидента. У обвиняемого изъяли стартовый пистолет, заряженный двумя газовыми патронами. Также на месте происшествия обнаружены отстрелянные гильзы, которые отправлены на экспертизу. Задержанный признался в совершении преступления.
По данным оппозиционного телеканала «Мтавари», в направлении протестующих было произведено шесть выстрелов. При этом нападавший также словесно оскорбил демонстрантов. Во время инцидента никто не пострадал.
Следствие продолжается по частям 3 и 4 статьи 236 УК Грузии – незаконное ношение/хранение огнестрельного оружия. Обвиняемому грозит от трех до семи лет тюрьмы.
Пост мэра Киева по результатам выборов остался за Виталием Кличко
Виталий Кличко победил на выборах мэра Киева. За действующего главу горсовета проголосовали 50,52 процента избирателей.
Результаты объявила в пятницу на брифинге Киевская городская территориальная избирательная комиссия. В связи с тем, что Кличко набрал более 50 процентов, второго тура выборов мэра не будет, отмечает РБК Украина.
Администрацию украинской столицы Виталий Кличко возглавляет с 2014 года. До этого боксер-профессионал два года возглавлял фракцию своей партии «УДАР» в Верховной Раде.
Выборы в местные органы власти проходили 25 октября. По их итогам, в Киевский городской совет прошли семь партий. Наибольшее число голосов, 20,52 процента, получила «Европейская солидарность». Далее следуют «УДАР», «Единство» Александра Омельченко, «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Слуга народа», «Батькивщина» и «Голос». Другие партии не преодолели необходимый барьер в пять процентов голосов.
В Вене распустят две мечети после теракта в центре города
В Вене распустят две мечети, которые посещал злоумышленник, расстрелявший четверых человек в центре австрийской столицы. Об этом сообщила министр по делам интеграции Сюзанне Рааб, передает Reuters.
Австрийские власти предполагают, что обе мечети исповедовали радикальные течения ислама, которых придерживался нападавший. В пятницу, 6 ноября, в мечетях прошли обыски. Рааб подчеркнула, что действия властей не являются атакой на религию.
В свою очередь министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил на пресс-конференции, что Вена признала недопустимые ошибки при обработке разведывательной информации, полученной от спецслужб Словакии.
Нападение в Вене произошло вечером 2 ноября. Вооруженный человек в течение нескольких минут стрелял в прохожих, посетителей кафе и полицейских в центре австрийской столицы. Сам нападавший был застрелен полицией. Им оказался 20-летний Куйтим Фейзулай, обладатель паспортов Австрии и Северной Македонии. Власти квалифицируют произошедшее как теракт.
По делу о причастности к преступлению в Австрии задержаны 15 человек. Прокуратура Вены настаивает на аресте еще восьмерых.
Полиция Германии в пятницу, 6 ноября, провела обыски в домах и офисах четырех человек, которые предположительно были связаны с венским исламистом.
В апреле прошлого года напавший на людей в Вене был осужден на 22 месяца лишения свободы – за попытку уехать в Сирию, чтобы присоединиться к вооруженным отрядам «Исламского государства» (эта террористическая группировка запрещена во многих странах, в том числе и в России). Из тюремного срока, назначенного ему приговором, он отсидел лишь восемь месяцев и был освобожден в декабре прошлого года.
По словам главы МВД, Фейзулай был участником программы «дерадикализации». Но, несмотря на это и на все внешние признаки постепенной интеграции в австрийское общество, экстремист преследовал свои, противоположные цели.
В Абхазии выявлено 68 новых случаев COVID-19, три человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 298 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 68 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 123 человека, 105 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 31 человека оценивается как тяжелое, 29 – средней степени тяжести. Выписаны 8 человек.
- В гудаутском госпитале скончался пациент 1930 года рождения. Он был доставлен в больницу 23 октября в тяжелом состоянии. У него была диагностирована коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина скончался ночью 5 ноября.
- 5 ноября в Гудаутской ЦРБ скончался мужчина 1930 года рождения с диагнозом COVID-19 тяжелой формы и двусторонней полисегментарной пневмонией. У мужчины были сопутствующие соматические заболевания. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациент скончался.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья троих человек тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 48 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Состояние здоровья 45 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
- В мобильном госпитале скончалась пациентка 1955 года рождения с диагнозом новая коронавирусная инфекция, крайне тяжелое течение, и осложнениями основного заболевания, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Женщина получила необходимое лечение в полном объеме, но, несмотря на это, умерла утром 6 ноября.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4649 человек. 50 летальных случаев. Выздоровели 2500.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Джо Байден обошел Дональда Трампа в Пенсильвании
По последним данным, Джо Байден обошел Дональда Трампа и в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков). У Байдена 3 295 365 голосов (49.47%), у Трампа – 3 289 953 (49.39%).
Информация избирательной комиссии уже отразилась на карте Fox News – Пенсильвания окрасилась в голубой цвет.
Ранее Байден вырвался вперед в штате Джорджия (16 голосов выборщиков), который традиционно голосовал за кандидата от Республиканской партии.
В случае, если у Байдена будут оба этих штата, он – однозначный победитель с 289 голосами выборщиков.
Команда Трампа подала несколько исков о нарушениях при подсчете голосов, сам Дональд Трамп потребовал прекратить подсчет голосов в отдельных штатах. Эксперты по правовым вопросам считают, что судебные иски команды Трампа вряд ли повлияют на окончательный исход выборов.
Накануне вечером Дональд Трамп впервые за последние два дня выступил с публичной речью. На брифинге в Белом доме Трамп снова заявил, что демократы «пытались украсть выборы». При этом никаких аргументов президент не привел. Несколько крупных телеканалов США прервали трансляцию, когда Трамп начал делать бездоказательные заявления о прошедших президентских выборах. Социальные сети Twitter и Facebook, где транслировалось выступление президента, пометили контент как спорный.
В свою очередь Джо Байден призвал американцев проявить терпение и верить в избирательный процесс. Бывший вице-президент выразил уверенность, что он в конечном итоге станет победителем.
В Азербайджане новый антирекорд по коронавирусу. Власти ужесточают карантин
Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1465 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 62 338, сообщает республиканский оперативный штаб. Накануне сообщалось о 1364 случаях заражения.
Как пишет «Интерфакс-Азербайджан», за сутки скончались еще 17 человек с коронавирусом (рекорд с начала пандемии), общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 811.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 47 270 человек (+805 за сутки, рекордный показатель с начала пандемии).
Сегодня же стало известно, что из-за роста числа заражений коронавирусом запрещается въезд-выезд в ряд городов и районов Азербайджана.
«С 00:00 часов седьмого ноября до 06:00 часов 23 ноября, за исключением движения транспортных средств оперативного спецназначения и автомобилей, занимающихся грузоперевозками, приостанавливается въезд-выезд на административные территории городов Мингячевир, Шеки, Лянкяран, Сабирабад, сел Джавад, Тюркеди, Галагайын и Кюркенди Сабирабадского района, а также Агстафинский, Гахский, Загатальский, Билясуварский, Джалилабадский, Масаллинский, Исмаиллинский, Губинский и Хачмазский районы», – заявили в оперативном штабе.
- Ранее карантин по коронавирусу был усилен в Азербайджане с 19 октября. Каникулы были объявлены во всех учебных заведениях, была приостановлена работа Бакинского метро.
Саакашвили считает, что грузинские власти завышают статистику по COVID-19
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал в социальной сети Facebook, что не доверяет официальной статистике грузинского правительства по коронавирусу.
«Конечно, мы должны опасаться коронавируса, должны соблюдать все санитарные нормы. Но я уверен, что власти раздувают цифры с вирусом, чтобы закрыть страну и люди не смогли вернуть украденные у них выборы. Поэтому с соблюдением всех санитарных норм в масштабах всей страны должны быть продолжены акции протестаю. Не они должны закрыть нас с помощью локдауна, а мы должны завершить их незаконную деятельность», – отметил Саакашвили.
Ранее политик сообщил, что переболел коронавирусом в лёгкой форме. «Я даже почти не заметил, просто потом у меня выявили антитела», – заявил он.
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,23% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок Михаила Саакашвили («ЕНД – Сила в единстве») - 27,17%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии, отказалась от мандатов и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. Большая акция протеста у здания парламента назначена на воскресенье, 8 ноября.
- По данным правительства Грузии, за минувшие сутки в стране зафиксировано 2775 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Число подтверждённых случаев достигло 51 993.
- Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 423. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 22 пациента.
Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни. Об этом сообщают «Открытые медиа» и телеканал «Дождь».
Жванецкий родился в Одессе, после окончания Одесского института инженеров морского флота в 1956-м году работал в Одесском морском торговом порту механиком, затем инженером по подъемно-транспортным механизмам на одесском заводе «Продмаш». В 1960-м году перешел на работу в Центральное проектно-конструкторское бюро. В 1967-м году резко изменил род своих занятий, став артистом разговорного жанра, затем — помощником главного режиссера одесского театра миниатюр.
В начале 80-х работал в издательстве «Молодая гвардия». С 1988-го года — художественный руководитель созданного им Московского театра миниатюр. Автор нескольких книг. Народный артист Украины, лауреат независимой премии «Триумф», кавалер ордена Дружбы. Член Российского Пен-Клуба, президент Всемирного клуба одесситов.
Жванецкому принадлежит множество расхожих афоризмов, известных скетчей и миниатюр, показанных на советском и российском телевидении. В октябре 2020 года представитель писателя сообщил, что тот завершил концертную деятельность. «Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. Стареть нужно дома», – сказал тогда он.
У резиденции Иванишвили были слышны выстрелы – начато расследование
Сторонники оппозиции сегодня провели автомобильное шествие к резиденции председателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили.
СМИ сообщили о стрельбе в туннеле, расположенном близ резиденции. Звуки выстрелов услышали и журналисты, и митингующие.
По информации Первого канала Грузии, на месте обнаружено несколько гильз. Никто не пострадал.
По одной из версий, выстрелили из машины, проезжающей мимо. Представители оппозиции считают, что их хотели напугать.
МВД начало расследование по статье 236 УК Грузии – «противоправное приобретение или хранение огнестрельного оружия».
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,23% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок Михаила Саакашвили («ЕНД – Сила в единстве») - 27,17%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии, отказалась от мандатов и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. Большая акция протеста у здания парламента назначена на воскресенье, 8 ноября.
19 чеченцев нелегально перешли границу Литвы и попросили убежище
Литовские пограничники задержали 19 чеченцев в лесу возле деревни в Шальчининкском районе недалеко от границы. Пять мужчин, четыре женщины и дети попали в Литву с территории Беларуси, сообщает белорусское издание Reformation со ссылкой на Службу охраны госграницы Литвы.
Мигранты перешли белорусско-литовскую границу через ручей Гервине и успели углубиться на территорию Литвы на полкилометра. После задержания мигранты подали прошения об убежище в Литве. Их личности установлены. Об этом сообщает сайт Кавказ.Реалии.
- Ранее сообщалось, что председатель "Совета чеченских беженцев" в Азербайджане Рамазан Молаев обратился к международным и правозащитным организациям с заявлением о гуманитарной катастрофе.
- Чеченцы в странах Европы начали оседать с началом второй войны в Чечне (с зимы 1999 года). По неподтвержденным данным, общая численность чеченской диаспоры в странах ЕС может превышать 200 тысяч.
Ахра Авидзба сообщил, что группа добровольцев из Абхазии отправилась в Карабах
Группа добровольцев из Абхазии отправилась в Нагорный Карабах. Об этом сообщил помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным делам Ахра Авидзба.
В социальной сети Facebook он опубликовал фотографии, снятые в аэропорту города Сочи. Авидзба написал, что «каждый этнический армянин имеет право защищать свою родину».
«Эхо Кавказа» уже писало, что в Абхазии формируются списки добровольцев для отправки в Карабах.
- Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта резко обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой самопровозглашенной «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
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