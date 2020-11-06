Осиротеть в один день: что погубило инфицированных супругов?

Грузия продолжает бить антирекорды. За последние сутки в стране выявили 2775 новых случаев COVID-19. Параллельно на улицах продолжаются акции протеста, где риск распространения инфекции, по мнению эпидемиологов, достаточно высок.

«Мои родители тяжело больны ковидом. Им необходима реанимация. Я уже побеспокоила всех, кого могла, чтобы нашли место хотя бы для одного из родителей, но пока ничего. Помогите мне сохранить жизнь хотя бы одного из них!»

Этот пост накануне в ряде групп социальной сети Facebook распространила Мари Какауридзе. Вечером стало известно, что мать девушки скончалась, несколькими часами позже это случилось и с отцом. Обоим было 54 года.

Незадолго до этого Мари на своей странице подробно написала, как развивалась болезнь у ее родных. Она писала, что после того, как отцу стало плохо, его доставили в кутаисскую клинику «Бомонд» и сделали ему ПЦР-тест. Результат пришел отрицательный, и мужчину выписали. Дома ему становилось хуже, пришлось вызывать скорую, которая отвезла его в клинику «Гормеди».

Как пишет Мари Какауридзе, отец нуждался в реанимационном сервисе, но в течение двух дней его так и не смогли определить в клинику. Прошлой ночью он скончался. О том, как развивалась болезнь у мамы, девушка писала:

«Маме тест не сделали, потому что она была на ногах и чувствовала себя лучше (чем отец). В клинике «Бомонд» после нашей просьбы ей просто сделали одно переливание и отпустили домой. На второй день ей стало плохо. Вызвали скорую, и она отвезла ее в «Уникалмеди». Два дня она находилась в приемной, а не в палате. В первый день ей сделали переливания, на второй – ничего, на третий ее состояние стало тяжелее».

Клиника «Бомонд» сегодня распространила заявление, в котором речь шла об отце Мари Какауридзе, который обратился к ним 30 октября.

«Ему была проведена ковид-диагностика, ПЦР-исследование, и, исходя из состояния пациента, он был оставлен в температурном центре, где ему проводилось симптоматическое лечение, были сделаны рентген грудной клетки и лабораторные исследования. Ввиду того, что ПЦР-тест коронавирусную инфекцию не подтвердил и состояние мужчины стабилизировалось, утром 3 ноября он покинул клинику. Ему была дана рекомендация продолжить лечение у врача соответствующего профиля. Исходя из того, что клиника в настоящее время принимает только ковид-положительных пациентов, она не может принимать и оставлять (на лечение) пациентов с другими патологиями», – заявили в клинике «Бомонд».

Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе в свою очередь заявила, что ПЦР-тест, не выявивший инфекцию, не означает, что в компоненте тестирования есть какие-либо недочеты. Что касается вопроса перевода пациентов в реанимацию, министр сказала, что решения такого типа принимаются врачами на месте, и обсуждать это публично, по ее словам, некорректно. Изучением подобных случаев, сказала Тикарадзе, занимается ведомственное агентство регулирования.

«То, что у кого-то не подтвердился вирус, а потом через несколько дней его выявили, – не означает, что в компоненте тестирования был какой-то недочет. Это указывает на то, что мы в любой день, в любую минуту рискуем заразиться. Исходя из этого важно защитить себя – несоблюдение дистанции наносит нам самый большой вред. Сектор здравоохранения берет на себя ответственность за каждый такой факт, впрочем, врачам будет сложно ответить и взять на себя ответственность за случаи, когда пациент становится тяжелее исходя из состояния его здоровья или из-за того, что случай был зафиксирован позже. Мы работаем 24 часа для того, чтобы такие случаи были сведены до минимума», – заявила Тикарадзе.

В последние дни в Грузии фиксируется рост ежедневно выявляемых случаев COVID-19. За последние сутки ковидом заболели 2775 человек. Сегодня Народный защитник Грузии Нино Ломджария призвала правительство строго контролировать, как выполняются правила, продиктованные эпохой пандемии, а оппозиционный сектор – строго следовать им в ходе акций протеста, начавшихся после оглашения результатов выборов.

«В последнее время в аппарат Народного защитника обращались люди, которые говорят, что из-за положения в медучреждениях они не могут получить качественное медобслуживание, осложнилась и доступность лечения COVID-19 (…) Параллельно со сложнейшим положением, в котором находится сектор здравоохранения, в стране сильно возросла мобильность населения. Особенно следует принять во внимание, что с требованием рассмотрения жалоб и пересчета голосов на различных избирательных участках проходят акции протеста, в ходе которых не получается соблюдать социальную дистанцию и другие правила безопасности. Это, разумеется, еще больше увеличивает риски инфицирования и осложняет эпидемиологическое положение», – сказано в заявлении омбудсмена.

Нино Ломджария призвала избирательную администрацию своевременно рассмотреть жалобы и пересчитать результаты на спорных участках. Это, по мнению Народного защитника, сократит количество текущих акций протестов и, соответственно, мобильность граждан.