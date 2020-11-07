Председатель окружной избирательной комиссии тбилисского района Исани найден мертвым

Председатель окружной избирательной комиссии тбилисского района Исани Тедоре Гобеджишвили обнаружен мертвым в собственном доме. Об этом сообщает телеканал «Мтавари». Гобеджишвили было всего 43 года. По предварительной версии, причиной скоропостижной кончины мужчины стал сердечный приступ.

«Мтавари» указывает, что в последнее время Гобеджишвили приходилось работать в очень напряженной обстановке. У здания ОИК в течение последней недели регулярно проходили протестные акции. Оппозиция заявляла о фальсификациях результатов с участков в этом округе.

Факт смерти Гобеджишвили подтвердили в ЦИК Грузии. Как отмечается, в избирательной администрации он работал с 2006 года. С 2008 по 2016 год он был заместителем председателя окружной избирательной комиссии Сабуртало (Тбилиси), а с февраля 2018 года возглавлял ОИК Исани.

«Тедоре Гобеджишвили имел большой опыт работы по вопросам выборов, отличался высокой ответственностью и профессионализмом. Избирательная администрация выражает соболезнования его семье, коллегам и родственникам», - сказано в заявлении.