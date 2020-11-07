«Европейская Грузия»: Число «каруселей» на выборах увеличилось в три раза

Случаи «каруселей» на парламентских выборах 2020 года участились в три раза в сравнении с голосованием в 2012 и 2016 году. Об этом сегодня, 7 ноября, на брифинге заявил глава предвыборного штаба оппозиционной партии «Европейская Грузия», вице-спикер парламента Серги Капанадзе.

«Европейская Грузия» сравнила количество нарушений, зафиксированных во время выборов законодательного органа трех последних созывов. Как пояснил Капанадзе, они обозначили проблемы двух типов: вбросы бюллетеней, когда происходит их добавление в пользу правящей партии, а также «карусели» – многократное голосование избирателя на нескольких участках. По данным партии, в этом году «карусели» организовывали на 969 участках. В 2012 и 2016 году факты таких фальсификаций выявили на 893 и 967 участках соответственно.

Согласно данным «Европейской Грузии», также примерно в три раза увеличилось количество «проконтролированных голосов» - с 70,4 тысячи в 2012 году до 210,1 тысячи в 2020 году. По его словам, эффект «каруселей» на итоги парламентских выборов 2020 года был «драматическим».

Что касается дисбаланса, то примерно в пять раз увеличилось количество участков, где предположительно происходили вбросы бюллетеней. Если в 2012 году их было 19, в 2016 – 46, то теперь их 209.