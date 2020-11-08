За сутки в Грузии зафиксировано более 2,9 тысяч случаев инфицирования коронавирусом

В Грузии за сутки зафиксирован 2 901 новый случай инфицирования коронавирусом. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.

Сегодняшний суточный прирост на 42 больше, чем зафиксированный накануне рекордный показатель в 2 859 случаев. Важно, что число заболевших, установленных за 24 часа, впервые превысило две тысячи только 4 ноября. С начала эпидемии до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено 57 753 случаев инфицирования.

За последние сутки выздоровели 2 799 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 42 572.

Скончались еще 34 пациента. 14 человек с COVID-19 умерли в клиниках Тбилиси, семь – в Аджарии, восемь – в Имерети, три – в Шида Картли, один – в Квемо Картли и один в Кахетии.

Первый случай смерти пациента с коронавирусом был зафиксирован в Грузии 4 апреля. С тех пор этот показатель увеличился до 475. Из умерших от осложнений COVID-19 в Грузии самому молодому было всего 15 лет.

К настоящему времени в стационарах под наблюдением остаются 4 691 человек, а 2 879 – в ковид-гостиницах.