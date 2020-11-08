По данным армянских СМИ, в Степанакерте ночью трижды включалась сирена тревоги

По сообщениям армянских СМИ, в непризнанном Нагорном Карабахе трижды включалась сирена тревоги, при этом азербайджанская сторона сообщила об отступлении вооруженных сил Армении.

По сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанного Нагорного Карабаха, в Степанакерте ночью трижды включалась сирена тревоги. По сообщениям армянских СМИ, азербайджанские силы нанесли удары по мирному населению Степанакерта с применением ракет дальнего действия.

В то же время президент непризнанного Нагорного Карабаха пишет на своей странице в Facebook, что сегодня в Степанакерте наступило тяжелейшее утро. «Мы до конца стоим рядом с защитниками родины. Продолжается борьба не на жизнь, а на смерть», - написал Араик Аратунян.

В свою очередь азербайджанская сторона сообщила, что Армения в течение ночи нарушила Соглашение о прекращении огня, из-за чего вооруженные силы Азербайджана приняли ответные боевые действия. По данным Минобороны Азербайджана, Армения понесла большие потери на линии фронта и была вынуждена отступить, хотя нападения на мирное население Азербайджана продолжаются.