В Батуми протестующие установили палатки у Дома правительства Аджарии

В Батуми протестующие против итогов парламентских выборов установили палатки у Дома правительства Аджарии. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».

Акция в Батуми началась сегодня в 15:00, одновременно с митингом в Тбилиси. Демонстранты требовали отставки главы ЦИК Грузии Тамар Жвания, которую они считают ответственной за фальсификацию итогов голосования 31 октября, а также назначения новых выборов.

После 20:00 лидеры оппозиции объявили, что они не разойдутся до тех пор, пока их требования не будут выполнены. На месте остается несколько тысяч человек – сторонники и активисты разных политических партий. К Дому правительства Аджарии они принесли бочки, дрова и разожгли костры. Протестующие заявляют, что их действия не выйдут за рамки Конституции.

Демонстранты намерены пикетировать административное здание в 24-часовом режиме, несмотря даже на новые ограничения по Covid-19, которые вступают в силу с 9 ноября: в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти будет запрещено передвижение транспорта и пешеходов в ночное время – с 22:00 до 05:00.

«Очень мирно, но очень настойчиво и принципиально мы планируем проведение протестных акций до тех пор, пока наши требования не будут выполнены. Никто не требует свержения кого-то, революции. Единственное, чего мы просим – свободных выборов при новой избирательной администрации. Право на это есть у каждого гражданина Грузии. Именно поэтому мы принесли палатки. Никакой комендантский час нас не остановит», - заявил член «Единого национального движения» (ЕНД) Мирдата Камададзе.

По словам политика, они «готовы к любым санкциям». Штраф за нарушение ограничения передвижения по ночам для физических лиц составляет 2 тысячи лари, а для юридических – 15 тысяч лари.