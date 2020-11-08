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В Батуми протестующие установили палатки у Дома правительства Аджарии
В Батуми протестующие против итогов парламентских выборов установили палатки у Дома правительства Аджарии. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Акция в Батуми началась сегодня в 15:00, одновременно с митингом в Тбилиси. Демонстранты требовали отставки главы ЦИК Грузии Тамар Жвания, которую они считают ответственной за фальсификацию итогов голосования 31 октября, а также назначения новых выборов.
После 20:00 лидеры оппозиции объявили, что они не разойдутся до тех пор, пока их требования не будут выполнены. На месте остается несколько тысяч человек – сторонники и активисты разных политических партий. К Дому правительства Аджарии они принесли бочки, дрова и разожгли костры. Протестующие заявляют, что их действия не выйдут за рамки Конституции.
Демонстранты намерены пикетировать административное здание в 24-часовом режиме, несмотря даже на новые ограничения по Covid-19, которые вступают в силу с 9 ноября: в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти будет запрещено передвижение транспорта и пешеходов в ночное время – с 22:00 до 05:00.
«Очень мирно, но очень настойчиво и принципиально мы планируем проведение протестных акций до тех пор, пока наши требования не будут выполнены. Никто не требует свержения кого-то, революции. Единственное, чего мы просим – свободных выборов при новой избирательной администрации. Право на это есть у каждого гражданина Грузии. Именно поэтому мы принесли палатки. Никакой комендантский час нас не остановит», - заявил член «Единого национального движения» (ЕНД) Мирдата Камададзе.
По словам политика, они «готовы к любым санкциям». Штраф за нарушение ограничения передвижения по ночам для физических лиц составляет 2 тысячи лари, а для юридических – 15 тысяч лари.
Другие новости дня
АМЮГ: Применение силы против мирных демонстрантов было нелегитимно
Задействование водометов в отношении мирных демонстрантов является нелегитимным применением силы. Об этом заявил председатель авторитетной неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) Георгий Гоциридзе.
Полицейские применили спецсредства в отношении демонстрантов, которые собрались у ЦИК Грузии в Тбилиси с требованием назначения новых парламентских выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Использование водометов нельзя назвать непропорциональным действием. Это было нелегитимным использованием силы, безо всяких предупреждений… Никто не имеет права применять силу низкой или высокой интенсивности против мирных демонстрантов, особенно без предупреждения», - написал Гоциридзе на своей странице в «Фейсбук».
У избирательной администрации продолжают оставаться лидеры разных оппозиционных партий и сотни людей, которые считают, что результаты парламентских выборов 31 октября были сфальсифицированы. Они планируют блокировать ЦИК до тех пор, пока не будет выполнено их требование о проведении повторного голосования в условиях новой избирательной администрации.
Двор здания ЦИК заполнен полицией. В течение нескольких часов туда стягивали дополнительные силы.
«Грузинская мечта» готова к встрече с оппозицией при посредничестве дипломатов
Встреча членов правящей партии «Грузинская мечта» с представителями оппозиции пройдет только в присутствии международных партнеров. Об этом сегодня, 8 ноября, на брифинге заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты», экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе.
Сегодня в Тбилиси прошла масштабная протестная акция с требованием отставки председателя ЦИК Грузии Тамар Жвания до 20:00 8 ноября. Одновременно лидеры оппозиции призвали руководство «Грузинская мечта» сегодня же начать с ними переговоры по вопросу проведения повторного голосования. По истечению срока ультиматума один из лидеров «Единого национального движения» Ника Мелия сообщил, что у них состоялась определенная коммуникация с «Грузинской мечтой» и было допущено, что переговоры состоятся завтра.
«Мелия сказал, что мы связались с оппозицией - это ложь чистой воды… С нами связалась Тина Бокучава [депутат парламента от ЕНД], которая попросила нас о встрече на тему выборов. Мы ей ответили, что встречу хотели организовать международные партнеры, а мы с ними считаемся всегда, и мы сказали, что подождем их позиции», - сказал Кобахидзе. По его словам, на такой встрече они готовы обсуждать только «серьезные и естественные вопросы».
Он добавил, что число людей на сегодняшней акции в Тбилиси показало, что грузинский народ одобрил выборы и признал их. «Грузинский народ хочет, чтобы в политике были здоровые люди, а не такие, которые стояли у трибуны. Грузинский народ хочет мира, стабильности и развития», - сказал Кобахидзе. Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» призвал протестующих к мирному протесту, отметив, что у оппозиции не будет проблем с проведением акции.
- Сегодня у здания парламента в Тбилиси тысячи человек собрались, чтобы опротестовать результаты парламентских выборов 31 октября. По подсчетам оппозиционного телеканала «Мтавари», участниками акции стали до 45 тысяч человек. Проправительственный «Имеди» утверждает, что на митинге было примерно 6 тысяч демонстрантов.
- С проспекта Руставели демонстранты отправились к зданию ЦИК Грузии. Они намерены блокировать избирательную администрацию до тех пор, пока не будут выполнены их требования. При приближение к зданию ЦИК против протестующих применили водометы. Ситуация на месте остается напряженной.
Против протестующих у здания ЦИК Грузии применили водометы
Полиция применила водометы против демонстрантов, требующих проведения новых парламентских выборов у здания ЦИК Грузии. Об этом с места сообщает корреспондент телеканала «Мтавари».
Спецсредства были применены без предупреждения, когда демонстранты приблизилась к ограждениям у избирательной администрации. С сотрудниками МВД у них произошла словесная перепалка.
На месте мобилизовано беспрецедентное число патрульных полицейских и спецназ. Протестующие не оставляют попыток прорваться к зданию ЦИК.
Сегодня на на многотысячном митинге в центре Тбилиси оппозиция заявила, что начинает бессрочную протестную акцию у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии. Лидеры партий и их сторонники намерены блокировать избирательную администрацию до тех пор, пока в стране не будут назначены новые парламентские выборы.
Ранее сегодня оппозиционные партии потребовали от властей до 20:00 отправить в отставку главу ЦИК Тамар Жвания, которую они считают причастной к фальсификации итогов парламентских выборов. Одновременно они призвали руководство правящей партии «Грузинская мечта» сегодня же начать с ними переговоры по вопросу проведения повторного голосования.
- Оппозиция не признает легитимность парламентских выборов, заявляя о массовых нарушениях в процессе голосования и фальсификации итогов. Все восемь оппозиционных партий, прошедших в парламент десятого созыва, отказываются от своих мандатов и требуют проведения нового голосования.
Оппозиция объявила о начале бессрочного протеста у здания ЦИК Грузии
Оппозиция начинает бессрочную протестную акцию у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии. Об этом на многотысячном митинге в Тбилиси заявил один из лидеров партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Лидеры партий и их сторонники намерены блокировать избирательную администрацию до тех пор, пока в стране не будут назначены новые парламентские выборы. «Никто не должен выйти оттуда и никто не зайдет до тех пор, пока не будут назначены новые выборы. Там будем стоять все мы», - заявил Мелия.
Ранее сегодня оппозиционные партии потребовали от властей до 20:00 отправить в отставку главу ЦИК Тамар Жвания, которую они считают причастной к фальсификации итогов парламентских выборов. Одновременно они призвали руководство правящей партии «Грузинская мечта» сегодня же начать с ними переговоры по вопросу проведения повторного голосования. Срок ультиматума истек в 20:00.
Мелия не исключил переговоров с правящей партией завтра, 9 ноября. По его словам, сегодня у них состоялась коммуникация с лидерами «Грузинской мечты». «До тех пор, пока встреча не состоится, ни один из нас не верит каким-то гипотетическим обещаниям», - подчеркнул он.
В эти минуты демонстранты направляются с проспекта Руставели к Аллее Агмашенебели, где расположен ЦИК.
Сегодня у здания парламента в Тбилиси тысячи человек собрались, чтобы выразить протест против результатов парламентских выборов 31 октября. По подсчетам оппозиционного телеканала «Мтавари», на акции собрались до 45 тысяч человек. Проправительственный «Имеди» и «Грузинская мечта» утверждают, что на митинге было примерно 6 тысяч демонстрантов.
Акция у парламента продолжалась в течение пяти часов. Выступления политиков чередовались музыкальными номерами звезд грузинской эстрады.
- Оппозиция не признает легитимность парламентских выборов, заявляя о массовых нарушениях в процессе голосования и фальсификации итогов. Все восемь оппозиционных партий, прошедших в парламент десятого созыва, отказываются от своих мандатов и требуют проведения нового голосования.
Британская королева впервые появилась на публике в маске
Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике в лицевой маске. Британские СМИ сообщают об этом в воскресенье, хотя церемония, в которой участвовала 94-летняя королева, прошла в среду. В Вестминстерском аббатстве в Лондоне она возложила цветы к могиле Неизвестного солдата - в 100-летнюю годовщину его захоронения.
Могила символизирует всех британских павших в годы Первой мировой войны. В Британии сейчас - в преддверии годовщины ее завершения, 11 ноября - проходят традиционные памятные мероприятия, хотя в связи с эпидемией коронавирусной инфекции многие из них отменены или проходят в режиме онлайн.
Согласно действующим правилам, в Британии обязательно носить маски во многих общественных местах, включая храмы.
После начала эпидемии в марте королева уединилась в своём замке в Виндзоре, после того, как был объявлен общенациональный карантин, она выступила с редким обращением к нации, призвав соблюдать защитные меры и выразив надежду на возвращение к нормальной жизни. На публике королева впервые после этого появилась в октябре, посетив военную лабораторию в Портон-Даун. Тогда она маску не надевала.
В Британии сейчас - в связи с новым ростом числа инфицированных - вновь действуют карантинные меры, как и в большинстве стран Европы. Как правило, они не такие жесткие, как весной, однако массовые мероприятия запрещены, рестораны и часть магазинов закрыты, в ряде стран введен ночной комендантский час и другие ограничения свободного передвижения. С начала эпидемии в Британии выявили более миллиона инфицированных, почти 50 тысяч из них умерли. Во всём мире инфекция была выявлена у более 50 миллионов человек, умерли более 1 миллиона 250 тысяч.
В Беларуси на акциях протеста задержаны более 300 человек
Число задержанных активистов в Минске и других городах Беларуси, по информации правозащитного центра «Вясна», превысило 300 человек.
В списке задержанных Ольга Хиженкова - Мисс Беларусь-2008, работавшая ранее пресс-секретарем клуба «Динамо Брест». Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании фотокорреспондента «Комсомольской правды в Беларуси» Святослава Зоркого. Задержаны активистка Татьяна Северинец, мать арестованного оппозиционера Павла Северинца и родственник члена координационного совета оппозиции Павла Латушко - Роман Латушко.
Ранее сообщалось, что в Минске спецназ разогнал манифестацию на проспекте Машерова и в других районах города. Значительная часть колонны протестующих двинулась в сторону стелы «Минск – город-герой». Однако они были встречены спецназом, люди начали разбегаться.
Многочисленная группа протестующих направилась в сторону улицы Немига. В городском управлении милиции подтвердили, что задержанных участников манифестации отвозят в территориальные РУВД.
Во второй половине дня в Минске возобновил работу мобильный интернет, сообщили Tut.by и «Медиазона». Вошла в обычный график работа метрополитена - после временного закрытия ряда станций.
Днем ранее, в субботу 7 ноября, как сообщила правозащитная организация «Вясна», в Беларуси продолжалось преследование людей по политическим мотивам. В частности, на протестной акции врачей задержаниям подверглись около 60-ти человек.
В Южной Осетии от последствий коронавируса скончался еще один человек
В цхинвальском РММЦ (Республиканском многопрофильном медицинском центре) от последствий коронавируса накануне скончался мужчина, сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист РММЦ Элеонора Джиоева.
«Мужчине было 72 года. Он поступил в больницу 17 октября уже в тяжелом состоянии с ковидной левосторонней пневмонией, два теста на коронавирус показали положительный результат. У него был сахарный диабет и прооперированная онкология. К сожалению, с последствиями коронавируса, несмотря на проводимое медикаментозное лечение, организм из-за сопутствующих болезней не справился», - сказала врач.
Ранее, жертвами коронавируса в самопровозглашенной республике Южная Осетия стали 15 человек.
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра по данным на утро 8 ноября проходят лечение 183 пациента, еще 71 - в российском военном госпитале в Цхивали.
В «Грузинской мечте» назвали абсурдом ультиматум оппозиции
«Грузинская мечта» не воспринимает всерьез ультиматум оппозиционных партий. Об этом сегодня, 8 ноября, на брифинге в офисе правящей партии заявил вице-спикер парламента от большинства Георгий Кахиани.
«Мы не воспринимаем это всерьез. Я надеюсь, что очень скоро они осознают абсурдность своих позиций и поймут, что окажутся в политическом тупике. Я надеюсь, что они вернутся к режиму выборов, а чуть позже к парламентской жизни», - сказал Кахиани.
- Сегодня на многотысячной протестной акции у парламента Грузии в Тбилиси лидеры оппозиции потребовали от властей отправить в отставку главу ЦИК Грузии Тамар Жвания, которую они считают причастной к фальсификации итогов парламентских выборов 31 октября. Также они требуют назначения нового голосования и освобождения политзаключенных.
- Оппозиция ожидает, что до 20:00 власти ответят на их ультиматум. Если требования не будут выполнено, партии обещают объявить о своих действиях сегодня же, передает агентство «Новости-Грузия».
На митинге в Батуми требуют отставки председателя ЦИК Грузии и новых выборов
Несколько тысяч человек собрались сегодня, 8 ноября, в Батуми, чтобы протестовать против итогов выборов 31 октября. Об этом сообщает издание «Батумелеби». К акции присоединились лидеры и сторонники разных оппозиционных партий. Главные требования демонстрантов: отставка главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания и проведение новых выборов.
«Эти выборы нелегитимны. Мы требуем проведения новых выборов в условиях новой избирательной администрации», - заявил на акции один из лидеров «Единого национального движения», экс-глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе.
Митинг начался в 15:00 у Государственного драматического театра имени Ильи Чавчавадзе. Он начался одновременно с протестной акцией в Тбилиси и продолжается до сих. Демонстранты переместились к зданию правительства Аджарии. Они скандируют «Уходи!» в адрес председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, свистят и кричат: «Рабы». На месте мобилизована полиция.
- 31 октября параллельно выборам в парламент Грузии проходили выборы в Верховный совет (ВС) Аджарии. За места в высшем законодательном органе автономной республики боролись 22 избирательных субъекта. Проходной барьер в 5% преодолели только «Грузинская мечта» и блок «ЕНД – Сила в единстве». Правящая партия получила 46,2% голосов избирателей по пропорциональной системе, а ЕНД - 33,9%.
- Заявляя о массовых нарушениях и фальсификации результатов, «Нацдвижение» отказалось от мандатов в ВС и участия во вторых турах выборов, которые проводятся во всех трех мажоритарных округах Аджарии. Протест ЕНД поддержали и другие оппозиционные партии, у которых не получилось пройти в Верховный совет. В течение недели они продолжали протесты у окружных избирательных комиссий, а также у Дома правительства Аджарии.
Оппозиция предъявила властям ультиматум с требованием отставки председателя ЦИК Грузии
Оппозиция предъявила властям Грузии ультиматум с требованием отставки председателя Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания. Требование на многотысячном митинге в Тбилиси озвучил председатель политсовета крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение», мажоритарный кандидат в Глдани Ника Мелия.
Срок ультиматума истекает сегодня, 8 ноября, в 20:00. В случае отставки Жвания, оппозиция обещает провести переговоры с руководством правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили по вопросу проведения новых парламентских выборов.
«Сегодня до восьми часов Жвания должна уйти в отставку. Тогда от вашего имени мы, представители оппозиции, готовы встретиться с Иванишвили по поводу проведения новых выборов», - заявил Мелия.
«До восьми часов у Иванишвили есть время. Не надумает - мы проинформируем о своем решении», - добавил он.
Также на митинге были озвучены три требования оппозиции:
- Проведение новых свободных и справедливых парламентских выборов.
- Отставка председателя Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания. Справедливое формирование окружных избирательных комиссий.
- Освобождение всех политических заключенных.
- Тысячи человек собрались у парламента Грузии в центре Тбилиси, чтобы опротестовать итоги выборов 31 октября.
- Оппозиция не признает легитимность выборов. Все восемь оппозиционных партий, прошедших в парламент десятого созыва, отказываются от своих мандатов и требуют проведения нового голосования. Политики объявили о начале бессрочных протестов на масштабном митинге перед парламентом Грузии 1 ноября. В течение всей недели вместе со своими сторонниками и гражданскими активистами они требовали отставки Тамар Жвания у ЦИК Грузии, проводили автомобильные шествия и пикетировали здания окружных избирательных комиссий в Тбилиси и регионах.
Элене Хоштария: Мы тут стоим не ради мандатов, а за свободу выборов
Мажоритарный кандидат от партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария заявила, что гордится оппозицией, которая отбросила партийный эгоизм и объединилась для защиты голосов. Хоштария стала первым политиком, который обратился к тысячам людей, собравшимся сегодня в Тбилиси, чтобы опротестовать фальсификацию результатов парламентских выборов 31 октября.
«Мы тут стоим не ради мандатов, или конкретных мест, или ради каких-то групп. Мы стоим здесь за свободу выборов, выборов, которые решили у нас отнять, и мы, столько народа, говорим: «Нет, не отнимите!». Грузией управляют граждане и их воля, а не кто-то другой. На нас, политических лидерах лежит ответственность за вас, свободных граждан. Я всегда готова выслушать критику, но сегодня я не могу не гордиться этим единством. В решающий момент мы отложили в сторону узкие политические интересы, эгоизм, все ссоры, и мы, многопартийная команда представляем вам план борьбы с чудовищем и план победы», - заявила Элене Хоштария.
Хоштария также обвинила власти в использовании эпидемии COVID-19 в качестве политического инструмента по ограничению свободы выражения со стороны оппонентов. «Сегодня Бидзина Иванишвили нас обманывает, будто бы мы должны выбирать между безопасностью и свободой. Без свободы не существует ни безопасности, ни здравоохранения, ни развития, ни образования. Без свободы не добиться поражения ковида», - заявила она.
Акция началась у парламента на проспекте Руставели в 15:00 и продолжается до сих пор. В ближайшее время партии представят собравшимся свой меморандум и совместный план действий. Главное требование собравшихся на митинге - проведение досрочных парламентских выборов.
Тысячи человек собрались в Тбилиси, чтобы выразить протест против итогов выборов 31 октября
Тысячи человек собрались у парламента Грузии в центре Тбилиси, чтобы опротестовать итоги выборов 31 октября, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Автомобильное движение в центре города парализовано. Проспект Руставели в районе парламента занят протестующими. Ожидается, что сегодня партии представят текст меморандума, где будет зафиксирована их общая позиция по поводу парламентских выборов.
Политики заранее собрали своих сторонников на разных локациях в Тбилиси, а после устроили шествие к месту проведения акции. На митинге мелькают флаги политических объединений, которые никогда прежде не сотрудничали друг с другом. Присоединились к протесту и жители регионов. На акцию в Тбилиси приехали из Кутаиси, Поти, Зугдиди, Марнеули, Гори и других городов.
Еще одна тенденция сегодняшнего собрания – беспрецедентное число американских флагов. Скорее всего, таким образом участники акции реагируют на результаты президентских выборов в США.
Как и обещали организаторы, все участники акции используют защитные маски.
К организации митинга был подключен практически весь оппозиционный спектр. Это десятки партий – как те, кто по итогам выборов проходит в парламент Грузии, так и те, кто набрал менее 1% голосов, необходимых для этого. Так, например, протестовать сегодня будут «Единая Грузия – Демократическое движение» Нино Бурджанадзе, «За справедливость» Эки Беселия и «Трибуна» Давида Чичинадзе.
Отказался присоединиться к митингу «Альянс патриотов Грузии». Единственная пророссийская партия, представленная в парламенте, планирует протестовать против фальсификаций на выборах обособленно. По итогам выборов «патриоты» набирают всего 3,14% голосов. Скорее всего, этого партии будет недостаточно даже для формирования собственной фракции.
- Оппозиция не признает легитимность выборов. Все восемь оппозиционных партий, прошедших в парламент десятого созыва, отказываются от своих мандатов и требуют проведения нового голосования. Политики объявили о начале бессрочных протестов на масштабном митинге перед парламентом Грузии 1 ноября. В течение всей недели вместе со своими сторонниками и гражданскими активистами они требовали отставки Тамар Жвания у ЦИК Грузии, проводили автомобильные шествия и пикетировали здания окружных избирательных комиссий в Тбилиси и регионах.
- Согласно предварительным данным ЦИК, большую часть голосов на выборах получила правящая партия «Грузинская мечта» - 48,23%. Второй результат у оппозиционной коалиции «Национальное движение - Сила в единстве» - 27,17%. Что касается одномандатных округов, то в 14 из них победу одержали кандидаты «Грузинской мечты» - в первом туре они набрали более 50%. Для выявления победителей в 16 остальных одномандатных округах 21 ноября в Грузии должен состояться второй тур выборов.
У мэра Кобулети Мириана Катамадзе подтвердился коронавирус
У мэра Кобулетского муниципалитета (Аджария) Мириана Катамадзе подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
Заболевание у чиновника протекает бессимптомно. Он лечится на дому.
В самоизоляцию также перешел заместитель Катамадзе и глава службы мэрии по связям с общественностью. Все уполномоченные лица продолжают работать дистанционно.
За последние сутки в Грузии выявили 2 901 новый случай заражения коронавирусом. Из них 461 факт зафиксирован в Аджарии, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Всего в Грузии с начала пандемии заразились 57 753 человека, выздоровели 42 572 пациента, скончались 475.
Еще 15 смертей за сутки. Статистика по коронавирусу на Северном Кавказе
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 15 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 950.
По данным оперативного штаба, в Краснодарском крае и Дагестане умерли по пять заразившихся, в Ставропольском крае – четыре, в Кабардино-Балкарии – один. Всего жертвами коронавируса на Северном Кавказе стали уже почти 3 200 человек.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние 24 часа выявлено в Ставропольском крае – 209 человек:
• Ставропольский край + 209 (22904 за все время эпидемии)
• Краснодарский край + 143 (18487)
• Калмыкия + 98 (9846)
• Дагестан + 90 (16751)
• Карачаево-Черкесия + 88 (10291)
• Кабардино-Балкария + 82 (10771)
• Северная Осетия + 70 (7756)
• Ингушетия + 69 (7849)
• Адыгея + 69 (6310)
• Чечня + 32 (2812)
Таким образом, общее число инфицированных на Северном Кавказе с начала пандемии сейчас 113 767. Всего по России выявлено 1 774 334 случая (Российская официальная статистика по коронавирусу учитывает положение в аннексированном Крыму). Кроме этого, в стране третьи сутки подряд выявляют более 20 тысяч случаев заражения. Это рекордные цифры..
Ираклий Кобахидзе: Мы активно работаем для достижения многопартийного парламента
По словам одного из лидеров «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, большинство партий и более половины «Национального движения» войдут в парламент. Как отметил Кобахидзе на брифинге в партийном офисе, «Грузинская мечта» активно работает для достижения многопартийного парламента.
«В ближайшее время выяснится, что партии, по крайней мере, большинство партий, но все-таки, наверно, все партии, включая «Национальное движение», войдут в парламент - если не все, но хотя бы более половины из них. Эти настроения, которые присутствуют в оппозиционном спектре, после сегодняшнего митинга еще больше усилятся. Я не назову вам формы и методы, но подтверждаю, что мы активно работаем для многопартийного парламента», - сказал Кобахидзе.
Сегодня в 15:00 оппозиция собирает своих сторонников у парламента в центре Тбилиси, чтобы опротестовать фальсификации на выборах и потребовать назначение нового голосования. Кобахидзе заявляет, что в правящей партии не боятся этой акции. Он считает, что у оппозиции нет ресурсов для поддержания протестов.
«Они планировали собрать примерно 12 тысяч человек, однако, по нашим данным, им удалось мобилизовать гораздо меньше. С учетом этого, их планы служат только распространению ковида», - заявил он.
Кобахидзе полагает, что сегодняшний протест против фальсификаций доказывает, что лидеры оппозиции «не заботятся о собственных гражданах». «Им удалось произвести экспорт вируса из Батуми. К сожалению, сейчас они планируют то же самое в Тбилиси и других регионах», - сказал он.
- Оппозиция не признает легитимность выборов. Все восемь оппозиционных партий, прошедших в парламент десятого созыва, отказываются от своих мандатов и требуют проведения нового голосования.
- Политики объявили о начале бессрочных протестов на масштабном митинге перед парламентом Грузии 1 ноября. В течение всей недели вместе со своими сторонниками и гражданскими активистами они требовали отставки Тамар Жвания у ЦИК Грузии, проводили автомобильные шествия и пикетировали здания окружных избирательных комиссий в Тбилиси и регионах.
- Согласно предварительным данным ЦИК, большую часть голосов на выборах получила правящая партия «Грузинская мечта» - 48,23%. Второй результат у оппозиционной коалиции «Национальное движение - Сила в единстве» - 27,17%.
- Что касается одномандатных округов, то в 14 из них победу одержали кандидаты «Грузинской мечты» - в первом туре они набрали более 50%. Для выявления победителей в 16 остальных одномандатных округах 21 ноября в Грузии должен состояться второй тур выборов.
В Тбилиси и Батуми готовятся к митингам против итогов парламентских выборов
В Тбилиси готовятся к проведению масштабной протестной акции против фальсификации результатов парламентских выборов 31 октября, сообщает агентство «Новости-Грузия». У здания парламента Грузии на проспекте Руставели уже завершен монтаж сцены. Акция начнется в 15:00. Лидеры и сторонники оппозиционных партий заранее соберутся на разных локациях в центре Тбилиси, чтобы оттуда провести шествие к парламенту. Присоединяться к митингу и жители разных регионов Грузии. В столицу направляются машины из Кутаиси, Поти и Гори.
«К акции присоединяться все те, кто считает, что 31 октября их ограбили. Это было обыкновенным ограблением. Мы видели вооруженных людей на избирательных участках, мы видели, как участки штурмовали. Уже после восьми часов произошли невообразимые фальсификации итоговых протоколов. У грузинского народа отобрали главное конституционное право. Как отобрали – так и возвращайте», - заявил один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили.
Организаторы акции не раскрывают деталей. Не известно, каким будет формат сегодняшнего митинга. Лидеры оппозиции подчеркивают только то, что их главная цель – собрать как можно больше граждан, возмущенных итогами голосования. На протяжении всей недели политики проводили информационную кампанию, лично раздавая листовки в Тбилиси и регионах. Призывали присоединиться к акции 8 ноября и некоторые звезды грузинской эстрады. Среди них Нино Катамадзе и Лела Цурцумия.
Политики гарантировали, что во время собрания будут соблюдены все меры безопасности по Covid-19. Позаботиться об этом их призывали не только эпидемиологи и члены правительства Грузии, но и дипломатические представительства США и ЕС, а также аппарат Народного защитника.
К организации митинга был подключен практически весь оппозиционный спектр. Это десятки партий – как те, кто по итогам выборов проходит в парламент Грузии, так и те, кто набрал менее 1% голосов, необходимых для этого. Так, например, протестовать сегодня будут «Единая Грузия – Демократическое движение» Нино Бурджанадзе, «За справедливость» Эки Беселия и «Трибуна» Давида Чичинадзе. Отказался присоединиться к митингу «Альянс патриотов Грузии». Единственная пророссийская партия, представленная в парламенте, планирует протестовать против фальсификаций на выборах обособленно.
Параллельно митингу в Тбилиси, более десятка оппозиционных партий сегодня проведут акцию в Батуми. В 15:00 жители Аджарии соберутся у Государственного драматического театра имени Ильи Чавчавадзе в центре города, напротив правительства автономии. Как и в Тбилиси, протестующие будут требовать отставки председателя ЦИК Грузии Тамар Жвания и проведения повторных выборов после назначения новой избирательной администрации.
Оппозиция не признает легитимность выборов. Все восемь оппозиционных партий, прошедших в парламент десятого созыва, отказываются от своих мандатов и требуют проведения нового голосования. Политики объявили о начале бессрочных протестов на масштабном митинге перед парламентом Грузии 1 ноября. В течение всей недели вместе со своими сторонниками и гражданскими активистами они требовали отставки Тамар Жвания у ЦИК Грузии, проводили автомобильные шествия и пикетировали здания окружных избирательных комиссий в Тбилиси и регионах.
Согласно предварительным данным ЦИК, большую часть голосов на выборах получила правящая партия «Грузинская мечта» - 48,23%. Второй результат у оппозиционной коалиции «Национальное движение - Сила в единстве» - 27,17%. Что касается одномандатных округов, то в 14 из них победу одержали кандидаты «Грузинской мечты» - в первом туре они набрали более 50%. Для выявления победителей в 16 остальных одномандатных округах 21 ноября в Грузии должен состояться второй тур выборов.
Алиев объявил о взятии войсками Азербайджана города Шуша
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня, 8 ноября, заявил о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе азербайджанской армией. «С огромным чувством гордости я заявляю, что город Шуша освобожден от армянской оккупации. Шуша наша! Карабах наш!» - сказал он в обращении к азербайджанскому народу.
Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерта.
В Ереване заявление Алиева не подтверждают, передает «Интерфакс».
«В Шуши бои продолжаются. Ждите и верьте нашим войскам», - написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в социальной сети Facebook.
Ранее в Степанакерте заявляли об интенсивных ночных боях за город.
- Очередное обострение нагорно-карабахского конфликта началось 27 сентября. Боевые действия продолжаются, несмотря на попытки договориться о гуманитарном перемирии. Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 26 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 2175, в общем составив 106 424. По состоянию на 11:00 8 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 921 и сейчас составляет 64 179.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 26 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1559.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 405 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 40 281, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 438 816 (4790 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
Коронавирус в Грузии – эпидситуация в западной части страны ухудшается
Эпидемиологическая ситуация в Западной Грузии ухудшается. За последние сутки в Самегрело-Земо Сванети было выявлено 369 фактов COVID-19, и этот регион впервые обогнал по числу заражений Имерети. Статистику на брифинге озвучил глава операционного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.
За последние 24 часа в Грузии выявили 2 901 случай инфицирования коронавирусом – это рекордный показатель с начала эпидемии. По регионам факты распределены следующим образом:
- Тбилиси – 1 060;
- Аджария – 461;
- Самегрело-Земо Сванети - 369;
- Имерети – 340;
- Шида Картли - 199;
- Квемо Картли - 181;
- Кахетия – 94;
- Мцхета-Мтианети - 78;
- Самцхе-Джавахети - 72;
- Гурия – 68;
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 6.
За последние 24 часа в Грузии выздоровели 2 799 человек. Общее число выздоровевших составляет 42 572. Скончались еще 34 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 475.
В настоящее время в стране 14 680 активных случаев COVID-19. Из них 4 691 пациент проходит лечение в больницах, 7 110 – на дому, а 2 879 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
Количество тяжелых пациентов увеличилось до 641. К аппаратам ИВЛ подключены 322 человека. В режиме карантина находятся 2 964 граждан, а 37 324 – в режиме самоизоляции.
Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. С тех пор в стране лабораторно подтверждено 57 753 случая инфицирования.
По данным армянских СМИ, в Степанакерте ночью трижды включалась сирена тревоги
По сообщениям армянских СМИ, в непризнанном Нагорном Карабахе трижды включалась сирена тревоги, при этом азербайджанская сторона сообщила об отступлении вооруженных сил Армении.
По сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанного Нагорного Карабаха, в Степанакерте ночью трижды включалась сирена тревоги. По сообщениям армянских СМИ, азербайджанские силы нанесли удары по мирному населению Степанакерта с применением ракет дальнего действия.
В то же время президент непризнанного Нагорного Карабаха пишет на своей странице в Facebook, что сегодня в Степанакерте наступило тяжелейшее утро. «Мы до конца стоим рядом с защитниками родины. Продолжается борьба не на жизнь, а на смерть», - написал Араик Аратунян.
В свою очередь азербайджанская сторона сообщила, что Армения в течение ночи нарушила Соглашение о прекращении огня, из-за чего вооруженные силы Азербайджана приняли ответные боевые действия. По данным Минобороны Азербайджана, Армения понесла большие потери на линии фронта и была вынуждена отступить, хотя нападения на мирное население Азербайджана продолжаются.
- Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта резко обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.
За сутки в Грузии зафиксировано более 2,9 тысяч случаев инфицирования коронавирусом
В Грузии за сутки зафиксирован 2 901 новый случай инфицирования коронавирусом. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
Сегодняшний суточный прирост на 42 больше, чем зафиксированный накануне рекордный показатель в 2 859 случаев. Важно, что число заболевших, установленных за 24 часа, впервые превысило две тысячи только 4 ноября. С начала эпидемии до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено 57 753 случаев инфицирования.
За последние сутки выздоровели 2 799 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 42 572.
Скончались еще 34 пациента. 14 человек с COVID-19 умерли в клиниках Тбилиси, семь – в Аджарии, восемь – в Имерети, три – в Шида Картли, один – в Квемо Картли и один в Кахетии.
Первый случай смерти пациента с коронавирусом был зафиксирован в Грузии 4 апреля. С тех пор этот показатель увеличился до 475. Из умерших от осложнений COVID-19 в Грузии самому молодому было всего 15 лет.
К настоящему времени в стационарах под наблюдением остаются 4 691 человек, а 2 879 – в ковид-гостиницах.
Первые лица Грузии поздравили Байдена с победой на президентских выборах в США
Первые лица Грузии поздравили кандидата на пост главы государства от демократической партии США Джо Байдена с победой на выборах, выразив надежду на плодотворное сотрудничество с новой администрацией Белого дома, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«От имени народа Грузии поздравляю новоизбранного президента США и давнего друга Грузии Джо Байдена, а также новоизбранного вице-президента Камалу Харрис. Надеемся на дальнейшее укрепление стратегического партнерства Грузии и США», - написал премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Twitter.
К поздравлениям главы правительства присоединился глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Он также обратился к новому главе Белого дома в своем микроблоге.
«Поздравляю новоизбранного президента Джо Байдена и новоизбранного вице-президента Камалу Харрис. Мы надеемся на совместную работу со следующей администрацией для углубления нашего сотрудничества во всех областях стратегического партнерства», - пишет Залкалиани.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем поздравлении отметила, что Кавразскому региону необходима сильная и демократическая Америка.
«Поздравляю Джо Байдена! Кавказскому региону и миру необходима свободная, сильная и демократическая Америка. Я надеюсь на сотрудничество с вами для дальнейшего углубления и укрепления связей между нашими странами», - написала Зурабишвили в Twitter.
Она также отдельно поздравила и пожелала успехов Камале Харрис, ставшей первой женщиной вице-президентом США.
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе выразил надежду на то, что Тбилиси и Вашингтон продолжат сотрудничество во имя демократии и прогресса.
«Поздравляю новоизбранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Надеемся на укрепление очень добрых отношений США и Грузии и на сотрудничество во имя демократии и прогресса», - пишет Талаквадзе в Twitter.
- 3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, действующий президент Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 290 (для победы необходимо 270).
- Байден уже объявил о своей победе на выборах. Трамп посчитал эти заявления преждевременными. Он заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.
- При этом первые лица многие стран мира уже поздравили Байдена с победой.
Джо Байден обратился к американцам после победы на выборах
В субботу вечером, через несколько часов после того, как американские средства информации объявили о том, что Джо Байден набрал необходимые для победы на президентских выборах 270 голосов выборщиков, Джо Байден выступил с речью на митинге в Уилмингтоне, штат Делавэр, где находится штаб его избирательной кампании.
Обращаясь к американцам, Джо Байден заявил о том, что пришло время «залечивать» раны, что он намерен стать лидером, который «будет не разделять страну, а объединять». «Я понимаю тех , кто испытывает разочарование сегодня. Я сам проигрывал несколько раз. Но давайте дадим друг другу шанс, - призвал Байден сторонников Дональда Трампа. - Я обещаю, что я буду президентом, который не разделяет, а объединяет. Президентом, который видит не голубые и красные штаты, а Соединенные Штаты Америки».
Президент Дональд Трамп отказывается пока признать поражение на выборах. Его избирательный штаб обратился в федеральные суды в нескольких штатах, оспаривая законность процедур получения и подсчета бюллетеней, отправленных по почте. Отразятся ли исход этих дел на результатах выборов, непонятно. Штаб Трампа также требует пересчета голосов в Висконсине.
Руководители Республиканской фракции в Конгрессе не отреагировали на выступление Джо Байдена в качестве избранного президента страны. Исключением стал один из руководителей республиканского меньшинства в Палате представителей Стив Скалис, который написал в твиттере о том, что до тех пор, пока не будут приняты решения по серьезным судебным искам, итоги выборов нельзя признать окончательными.
При этом несколько законодателей-республиканцев, включая традиционных критиков Дональда Трампа, как например, Митт Ромни и Адам Кизингер заявили о том, что пришло время признать результаты выборов. Глава группы консервативных республиканцев-законодателей призвал президента Трампа продолжать борьбу.
Союзники Соединенных Штатов приветствуют победу Джо Байдена
Союзники США по военно-политическим и экономическим организациям незамедлительно отреагировали на сообщения о победе Джо Байдена в ходе президентской избирательной кампании 2020 года. Германия назвала «новой и волнующей главой» трансатлантического сотрудничества предстоящий приход к власти новой администрации США.
Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии, ключевого союзника США в Европе, заявила, что ожидает развития сотрудничества с президентом Байденом. «Нашу трансатлантическую дружбу ничто не сможет заменить, и мы примем те вызовы, которые уготовило нам наше время», – заявила Меркель.
Канцлер ФРГ подчеркнула, что стала первой женщиной на посту канцлера Германии, а Камала Харис, соратник Байдена в борьбе за президентский пост, станет первой в истории США женщиной вице-президентом.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо от лица правительства Канады поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с их избранием следующими президентом и вице-президентом США. У Канады и США чрезвычайно тесные взаимоотношения, не имеющие аналогов в мире, заявил глава правительства Канады. Он выразил желание совместно работать с Байденом и Харрис, с Конгрессом США в преодолении крупнейших задач современности.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого многие считают «близким союзником Трампа», поздравил Байдена и Харрис с «исторической победой». «США – это наш важнейший союзник, и мы надеемся на тесную совместную работу на наших общих приоритетных направлениях – от борьбы за охранение климата до торговли и безопасности», – заявил Джонсон.
Поздравления Джо Байдену, потомку выходцев из Ирландии, и Камале Харрис направил премьер-министр Ирландии Микал Мартин.
Избранного президента США Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис поздравили лидеры Франции, Италии, Австрии, Испании, Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что знает Джо Байдена как сторонника развития Североатлантического союза.
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