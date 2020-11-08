TI – Georgia: Действия полиции являются грубым нарушением конституционных прав

Действия полицейских на протестной акции у ЦИК Грузии можно расценить, как грубое нарушение конституционного права на собрания и манифестации. Об этом говорится в заявлении авторитетной неправительственной организации Transparency International Georgia (TI – Georgia).

Вечером 8 ноября против протестующих, собравшихся у здания ЦИК с требованием назначения новых парламентских выборов, были задействованы водометы. Как отмечает TI, это произошло без надлежащих оснований и без предупреждения, когда несколько десятков человек приблизились к ограждениям.

Сразу несколько СМИ также сообщили о применении полицией слезоточивого газа, однако эту информацию не подтвердили в МВД Грузии.

«Действия полицейских можно расценить, как грубое нарушение конституционного права на собрания и манифестации. Согласно законодательству, полицейские могут использовать пропорциональные меры для принуждения только в случае необходимости и с такой интенсивностью, которая обеспечивает достижение законной цели.

Перед применением физической силы или специальных средств полиция обязана предупредить людей и дать им разумный срок для выполнения их законного требования. В свою очередь, использование слезоточивого газа и водометов допустимо для предотвращения массовых беспорядков, отражения массовых и групповых нападений на сотрудников полиции или правительственные учреждения.

На фоне, когда существует перспектива выхода из кризисной ситуации путем переговоров, и оппозиция высказывает готовность начать переговоры при выполнении определенных условий, особенно важно, чтобы власти действовали с учетом высокого общественного интереса. Участникам акции, у которых есть легитимные основания для выражения протеста, должна быть предоставлена возможность протестовать мирно. В этом процессе правительство должно действовать в полном соответствии с законом. В указанной ситуации каждый обязан сохранять спокойствие и не усугублять и без того кризисную ситуацию», - говорится в заявлении TI – Georgia.

По предварительной информации, при разгоне протестующих пострадал как минимум один человек.

Ранее в МВД Грузии заявили, что полицейские применили «пропорциональную силу в пределах своих полномочий», когда протестующие прибегли к «насильственным методам» и пытались ворваться в здание ЦИК.

Уже после первого применения водометов, с помощью громкоговорителей протестующих стали предупреждать о возможном применении спецсредств. Пожилых людей и детей призывают покинуть территорию.