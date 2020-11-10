Глава абхазского МИД посетит Сирию для участия в международной конференции

Избранный президент США Джо Байден в понедельник - первый рабочий день после объявления о его победе на выборах - заявил о создании консультационного совета по борьбе с эпидемией коронавируса. В совет должны войти ведущие эксперты в сфере общественного здравоохранения - сообщает "Голос Америки".

Его сопредседателями совета стали бывший глава Управления по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов доктор Дэвид Кесслер, бывший главный санитарный врач США доктор Вивек Мурти и эксперт из Йельского университета доктор Марселла Нуньес-Смит.

"Борьба с пандемией коронавируса – одна из важнейших битв, которые предстоят нашей администрации. Я буду получать информацию, подкрепленную наукой и подтвержденную экспертами", – сказал Байден.

Он предупредил американцев, что им предстоит "очень мрачная зима", поскольку эпидемия продолжается, и число заражённых в стране продолжает расти быстрыми темпами. Байден призвал всех американцев носить лицевые маски, отметив, что это не политический вопрос: "Не важно, какую партию вы поддерживаете и за кого голосовали. Мы можем спасти десятки тысяч жизней, если каждый будет носить маску". Сам Байден как правило носит маски на публичных мероприятиях, на его предвыборных митингах также следили за соблюдением социальной дистанции.

В ходе предвыборной кампании Байден критиковал своего соперника, президента Дональда Трампа, за ошибки, допущенные, по его мнению, в борьбе с эпидемией, в том числе за не слишком серьёзное - как утверждает Байден - к ней отношение, противодействие карантинным мерам и отказ пропагандировать "масочный режим".

Байден назвал "прекрасной новостью" сообщение о том, что экспериментальная вакцина от компаний Pfizer и BioNTech показала 90-процентную эффективность в предотвращении заражения коронавирусом, однако подчеркнул, что до начала массовой вакцинации в США пройдёт ещё как минимум несколько месяцев.

Общее число случаев инфицирования коронавирусом в США превысило 9 миллионов, а число смертей - 230 тысяч. По обоим показателям США на первом месте в мире.