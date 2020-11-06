Хатуна Шатипа: «У нас до сих пор работает советский Жилищный кодекс»

В публичном пространстве Абхазии недавно была обнародована программа гармонизации с законодательством Российской Федерации, которая напоминает властям республики, что необходимо выполнять обязательства, заложенные в Договор о сотрудничестве и стратегическом партнерстве, и вносить в законы изменения, на которых давно настаивает российская сторона. В Абхазии эта программа вызвала неоднозначное отношение и острую полемику, особенно в части приватизации электросетей и снятия запрета на продажу недвижимости иностранным гражданам. Центр социально-экономических исследований подготовил свой анализ программы и направил его правительству. О выводах экспертов рассказала экономист центра Хатуна Шатипа.

– Хатуна, расскажите, откуда взялся этот документ, который активно обсуждается в общественном пространстве и состоит из 46 пунктов, часть которых вызвала острую полемику в абхазском обществе?

– Эти 46 пунктов – это проект программы по гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. Она поступила на имя премьер-министра Республики Абхазия 9 декабря 2019 года. Для обсуждения предлагается проект со стороны Министерства по делам Северного Кавказа, вот это и есть эти 46 пунктов.

– Почему столько времени мы о нем ничего не слышали и почему он вдруг появился только сейчас?

– Мы же с вами знаем, как у нас после декабря развивались политические события, сначала январские, потом последовавшие за ними выборы президента, потом формирование правительства, – вот почему процесс затянулся. И только 23 июля премьер-министр Александр Анкваб отправил письмо начальнику Управления по приграничному сотрудничеству Филатову Алексею Евгеньевичу, где объясняется причина задержки с абхазской стороны и обозначены мероприятия, которые требуют дополнительного согласования.

– Поясните, почему вы решили откликнуться и высказать свое мнение по этому документу?

– Когда этот документ к нам поступил, мы сделали анализ, просмотрели его структуру, выделили наиболее важные, на наш взгляд, вопросы, по которым нужно дать разъяснения с нашей стороны. Мы подготовили соответствующий документ и опубликовали его не только на сайте, но и отправили в Совет безопасности Республики Абхазия и на имя спикера парламента Республики Абхазия.

– Если смотреть этот документ, то в чем заинтересована абхазская сторона?

Если мы уже внутренние документы не можем сами разрабатывать на уровне ведомств, тогда зачем нам, налогоплательщикам, их содержать? Надо тогда с республиканского бюджета снять такую нагрузку

– Из 46 пунктов 20 пунктов предлагаются абхазской стороной. Одна часть, если условно разделить, касается разработки законопроектов, таких как закон о лизинге, об упрощенной системе налогообложения, о государственной пошлине, о пенсионном обеспечении. Там есть и пункт «принятие закона об образовании» – это наша сторона предлагает его разработать для нас Министерству образования России. И есть другая часть, когда абхазская сторона не только законопроекты предлагает, но и предлагает разработать нормативные акты на уровне ведомств. Вот что вызывает у нас вопросы. Например, пункт 18-й и 19-й – разработка приказа Министерства финансов Республики Абхазия об утверждении порядка размещения, обращения, погашения государственных займов и об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета. То есть наша сторона предлагает Министерству финансов российской стороны. Здесь нарушается статья 10-я конституционного закона Абхазии о кабинете министров. Согласно этой статье, подготовку нормативно-правовых актов осуществляет кабинет министров Республики Абхазия. Получается, чтобы внутри ведомства издать приказ или постановление, наша сторона обращается за поддержкой в государственную структуру другой страны. Тогда встает вопрос: если мы уже внутренние документы не можем сами разрабатывать на уровне ведомств, тогда зачем нам, налогоплательщикам, их содержать? Надо тогда с республиканского бюджета снять такую нагрузку.

– Рекомендации Центра социально-экономических исследований начинаются с пункта 2-го, из этих 46-ти, который касается сферы энергетики. Вы говорите о том, что предлагаемые изменения могут негативно отразиться на всей отрасли. Поясните, пожалуйста, что за рекомендации содержатся в пункте 2-м, что вызывает у вас опасения?

Энергетическая система состоит из множества элементов, и важнейшей составляющей являются передающие сети. Наш законодатель ничего не нарушал, включив этот пункт в закон об электроэнергетике, он исходил из интересов государства, из нашей национальной безопасности

– В пункте 2 программы российская сторона предлагает внести изменения в закон об электроэнергетике, в части, где не разрешается приватизировать передающие сети Республики Абхазия. У нас есть закон о приватизации республиканской и муниципальной собственности от 2016 года. Там в статье 3, пункте 2 есть перечень того, что нельзя приватизировать в Абхазии: например, памятники, школы, вузы, и, в том числе, 16-м подпунктом указаны передающие сети электроэнергетики с оборудованием и установками для трансляции и коммутации. Вот, исходя из этого, наши законодатели в законе об электроэнергетике исключили возможность приватизации. Сейчас российская сторона рекомендует нам изменить этот пункт в законе так, чтобы передающие сети можно было приватизировать. Но дело в том, что энергетическая система состоит из множества элементов, и важнейшей составляющей являются передающие сети. Наш законодатель ничего не нарушал, включив этот пункт в закон об электроэнергетике, он исходил из интересов государства, из нашей национальной безопасности.

В самой Российской Федерации статья 71-я Конституции гласит: «В ведении Российской Федерации находятся: федеральные энергетические системы, ядерная энергетика»… Представьте, насколько важно для российского государства, чтобы эти системы находились в его ведении, если они их приравнивают к ядерной энергетике! К сожалению, у нас в Конституции нет такой статьи, где бы говорилось, что конкретно принадлежит Республике Абхазия. Но у нас есть закон, который уточняет, что делать этого нельзя. И здесь подход со стороны гармонизации нам не совсем понятен. Причем здесь гармонизация, если мы ничего не нарушали? Если бы это были какие-то договоренности по электросетям или энергетической системе на уровне государства, это, конечно, у нас не вызывало бы столько вопросов, а здесь ведь речь идет об интересах капитала.

– В своем анализе вы отметили как позитивные четыре пункта – 37-40. Что это за пункты, чего они касаются и почему, на ваш взгляд, они нужны и важны?

– Четыре пункта – с 37-го по 40-й – предполагают внесение изменений в некоторые законодательные акты, которые направлены на совершенствование таможенного дела, на выработку общих подходов к формам таможенных документов.

У нас многие документы еще на бумажных носителях, их надо согласовать, в разные окна обращаться, и возникает много правовых и процедурных вопросов. Изменения в этой сфере очень положительно повлияют на ситуацию, если они будут продвигаться совместно с российской стороной

Таможня Республики Абхазия обратилась не так давно к нам – кстати, это единственный государственный орган, который, понимая необходимость реформирования, сам выработал проект стратегии развития таможенных органов. И мы давали заключение на этот проект, поэтому нам пришлось углубиться в эту тему, и теперь мы хорошо понимаем, что действительно необходима синхронизация, и в данном случае слово «гармонизация» очень подходит. Проект направлен на облегчение участникам внешнеэкономической деятельности прохождения всех таможенных процедур, которые связаны с пересечением границы. Мы отстаем в плане перехода на цифровые платформы, у нас, к сожалению, многие документы еще на бумажных носителях, их надо согласовать, в разные окна обращаться, и возникает много правовых и процедурных вопросов. Изменения в этой сфере, на наш взгляд, очень положительно повлияют и на ситуацию, если они будут продвигаться совместно с российской стороной.

– Наиболее дискутируемый пункт в документе, о котором мы с вами говорим, – это пункт 14-й. Он касается снятия запрета на продажу недвижимости гражданам России. Пожалуйста, расскажите о позиции ЦСЭИ по этому вопросу?

– Сама формулировка нам кажется некорректной и немного противоречащей нашему законодательству. Например, пункт 14-й предлагает нам внести изменения в действующее законодательство Абхазии в целях снятия запрета на продажу жилой недвижимости российским гражданам. Звучит так, как будто в Абхазии есть специальный пункт закона, запрещающий продавать жилую недвижимость российским гражданам.

Запрета как такового конкретно для граждан России у нас нет. Если есть желающие приобрести недвижимость, да, это сложно процедурно, но это регулирует другой закон – закон о гражданстве

Но в нашем законодательстве, а речь сейчас идет о постановлении кабинета министров от 1995 года, в пункте 3 указано, что для совершения сделок участники должны быть гражданами Республики Абхазия и иметь паспорт гражданина Республики Абхазия. Запрета как такового конкретно для граждан России у нас нет. Если есть желающие приобрести недвижимость, да, это сложно процедурно, но это регулирует другой закон – закон о гражданстве. И тогда, на наш взгляд, надо вести консультации и переговоры по внесению изменений в закон о гражданстве.

Ошибка с нашей стороны заключается в том, что мы от этого вопроса прячемся и до сих пор не приступили к реальному изучению дел, к разработке внесения изменений в соответствующее законодательство – жилищное, например. У нас до сих пор работает советский Жилищный кодекс.

В контексте поднятого вопроса важно то, что мы должны строить правовое государство. К сожалению, сегодня у нас образовалось много пробелов именно в этом аспекте, что очень болезненно бьет не только по имиджу, но и по социально-экономическому развитию нашей страны.

Буквально вчера была передача по российскому каналу «Человек и закон», в которой приводились очень конкретные примеры граждан России, этнических русских, которые проживали до войны в Абхазии, пострадали из-за войны, вынуждены были уехать. Там даже приводились примеры, когда Верховный суд Абхазии принял решение, но люди уже восемь лет не могут заселиться в свою квартиру. Если мы даже это не смогли обеспечить, как мы можем массово разрешить покупать жилье? Когда правовая архитектура нашего государства такая слабая, если мы эти запреты снимем, то даже сложно подумать о последствиях. Как обеспечить безопасность тех людей, у которых будет желание и возможность купить недвижимость в Абхазии? Вот что я имела в виду.

– Если я вас правильно поняла, то вместо отмены запрета на приобретение недвижимости, вы отсылаете к другому закону – закону о гражданстве. Объясните, в чем смысл?

Если снять все ограничения, на наш взгляд, это будет негосударственный подход, здесь не будут учтены государственные интересы Республики Абхазия, а, значит, и нашего населения тоже

– Вы правильно отметили, что мы на данном этапе против снятия этого ограничения. А вот закон о гражданстве позволяет, и в нем прописано, кто может стать гражданином Республики Абхазия, и как можно получить это гражданство. Мы за то, чтобы поддержать людей, которые хотят жить и работать в Абхазии, будут считать Абхазию своей родиной и получат гражданство и паспорт. Вот наш подход. Другая сторона – интересы только частного капитала. Если мы все ограничения снимаем и неграждане Абхазии смогут свободно покупать недвижимость, то у нас может сложиться такая ситуация, как, например, в Крыму или в Восточной Европе. Когда состоятельные люди покупают виллы, дома и дачи, но они там почти не живут. Да, на первоначальном этапе будут сделки, покупки, какие-то выплаты, наверняка оживление наметится, но со временем мы опять останемся без населения: они приедут на отдых и уедут. Если снять все ограничения, на наш взгляд, это будет негосударственный подход, здесь не будут учтены государственные интересы Республики Абхазия, а, значит, и нашего населения тоже.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия