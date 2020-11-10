Осуждение Григола

Заявление председателя главной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Григола Вашадзе о необходимости «сменить улицу на трибуну» вызвало раскол не только в рядах объединенной оппозиции, но и в его собственной партии.

Председатель «Единого национального движения» разрушил единство оппозиции. Заявление Григола Вашадзе о том, что противники власти должны заменить улицу трибуной, вызвало крайне негативную реакцию со стороны этих самых противников власти, в том числе и в рядах его собственной партии. Мысль господина Вашадзе о том, что оппозиция должна учитывать то, что страна находится перед лицом тяжелейших вызовов в виде экономического, социального, политического и демографического кризисов, и сейчас не время для революций, поддержки не нашла. Хотя Вашадзе старался быть убедительным:

«Если грузинский политический спектр не осознает глубину существующих угроз, то, куда движется наше государство, не учтет желания подавляющего большинства граждан, не обратит внимание на советы неправительственного сектора и на то, что предлагают нам наши союзники через свои дипломатические представительства, т.е. обеспечение обязательных изменений путем мирного развития демократических процессов, мы потеряем государство и шанс на стабильное и безопасное развитие. Я обращаюсь ко всем политическим партиям: срочно перенесите процесс за стол переговоров, замените улицу трибуной всех уровней законодательной власти, и призываю все силы вывести государство из глубокого кризиса», – говорилось в заявлении председателя ЕНД.

Правда, единственное, чего Вашадзе этим добился, так это потери собственного шанса повторить 2018 год, когда именно он стал компромиссным лидером объединенной оппозиции. Теперь, с легкой руки лидера самой креативной партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе, в грузинском сегменте социальной сети Facebook набирает популярность флешмоб «Осуди Григола». И Григола активно осуждают, причем собственные однопартийцы. Один из главных идеологов протеста и один из лидеров ЕНД Ника Мелия заявил, что призыв председателя партии не был ни с кем согласован:

«К сожалению, обо всем этом никто не знал, даже я. Поэтому это очень досадно и непонятно, особенно когда в партии есть пресс-служба, а г-н Григол ни разу не выступал в обход пресс-службы. Это был единственный раз, когда он это сделал. Очень жаль, это разбило нам сердце».

Причем некоторые разбитые сердца Вашадзе уже вряд ли удастся склеить. Возмущенная призывом председателя ЕНД известная в Грузии журналистка Нанука Жоржолиани, которая участвовала в предвыборной гонке на стороне бывшей правящей партии, заявила о неприемлемости дальнейшего председательства Вашадзе:

«Что тут опасного? Вы только что поняли, что у нас «корона»? Если это заявление окажется правдой и этот человек останется председателем партии, плевала я на эту партию!»

Пока в «Нацдвижении» пытались вырулить ситуацию, открестившись от заявления своего председателя, четыре другие оппозиционные партии, которые также преодолели проходной барьер в парламент нового созыва, – «Европейская Грузия», «Гирчи», «Лело для Грузии» и «Стратегия Агмашенебели» – выпустили совместное заявление, в котором исключили любые компромиссы с властью до тех пор, пока не будут выполнены главные требования оппозиции:

«Режим Иванишвили уже много раз показывал нам, что он намерен удерживать власть с помощью незаконной силы. Разгон мирных демонстрантов перед ЦИК с применением водометов и незаконное задержание гражданских активистов представляет собой опасную реакцию режима на мирные политические и гражданские протесты. Мы подтверждаем нашу твердую позицию, что мы не собираемся признавать результаты сфальсифицированных выборов, участвовать во втором туре и проходить в нелегитимный парламент. Мы продолжаем мирный протест против фальсификации выборов. Наши требования неизменны».

После поднявшейся волны возмущения Григол Вашадзе вновь дал о себе знать – политик опубликовал пояснение к своему заявлению, в котором поспешил заверить: он не призывал прекратить протест, лишь предлагал добавить к уличному процессу политический. И не допустить, чтобы страна постоянно решала спорные вопросы на улице.

«Дополнительно поясняю:

Гражданские протесты должны продолжаться;

К этому протесту следует немедленно добавить политическую составляющую - при посредничестве стратегических союзников в форме переговоров о реализации принципов справедливых выборов;

Пока/если переговоры не будут успешно завершены, мы не будем участвовать во втором туре и не войдем в парламент;

Раз и навсегда мы все должны напрячься для того, чтобы уличные протесты не заменили нормальный процесс из-за фальсификации выборов».

В этом Вашадзе поддержал экс-президент. Михаил Саакашвили поделился публикацией, приписав, что полностью поддерживает ее содержание. Часть членов оппозиции объяснения приняла, дав понять, что инцидент исчерпан. Но осадок явно остался.

Масла в огонь добавили представители правящей партии, заявившие, что ни с какими ультиматумами оппозиции «Грузинская мечта» соглашаться не намерена. Исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе заявил, что работает над тем, чтобы направить оппонентов на путь истинный:

«Все международные партнеры призывают политические партии к диалогу, консультациям, их ответ – ультиматум. Естественно, они получат суровый ответ на такие ультиматумы от всех, в том числе от общественности и международных партнеров. Что касается ультиматума о том, что за стол переговоров они сядут только после объявления повторных выборов, то это неправильная формулировка по отношению к нашим международным партнерам и общественности. Соответственно, им нужно изменить свой подход. Мы работаем, чтобы направить их на правильный путь».

«Грузинская мечта», как отмечают ее руководители, активно готовится ко второму туру выборов в 16-ти мажоритарных округах. В связи с чем проводит встречи с международными наблюдателями. В партии власти уверяют, что представители международных институтов отмечают, что выборы прошли в конкурентной среде и с соблюдением основных прав. Так что, считают в «Грузинской мечте», оппозиции вместо подготовки новых протестов лучше готовиться к работе нового, «более плюралистического» парламента.