Готовность к переговорам. Бескомпромиссным

В Грузии – снова кризис. Власти готовы к переговорам с оппозицией при участии международных партнеров, – заявил сегодня премьер-министр Георгий Гахария. О необходимости разрешить кризис, вызванный итогами парламентских выборов, заявляет и гражданский сектор. В оппозиции диалогу не противятся, но там еще не выработана единая позиция.

«Кроме партии власти, грузинский народ и остальным, прошедшим в парламент партиям, доверил развитие страны», – напомнил сегодня премьер- министр Георгий Гахария. А они, по мнению главы правительства, ведут себя безответственно, проведя накануне у здания ЦИК акцию, в ходе которой, как утверждает Гахария, были слышны «прямые призывы разрушить государственные институты».

И хотя премьер-министр распорядился со всей строгостью закона в корне пресекать подобные попытки, Георгий Гахария, тем не менее, считает, что у мира и демократии нет альтернативы, потому и предлагает оппозиции сесть за стол переговоров:

«Все процессы, которые вчера попытались перенести на улицу, по нашей инициативе, а также по инициативе и с помощью наших стратегических партнеров, надо срочно перевести на правовую и политическую платформу. У переговоров нет альтернативы, мы всегда говорили об этом вместе с нашими стратегическими партнерами, и мы должны помнить, что это в том числе и задание наших избирателей».

К диалогу призвала в своем заявлении сегодня и ЦИК. Там готовы рассмотреть все претензии. В заявлении также напоминается, что пока все результаты – предварительные, что ЦИК – независимый институт. Избирательная администрация также обращается к международному сообществу и местным НПО с просьбой содействовать мирному процессу переговоров и подготовке ко вторым турам выборов.

О необходимости диалога говорится в совместном заявлении правозащитных НПО, наблюдавших за ходом избирательного процесса.

Против диалога в присутствии международных партнеров ничего не имеют против и в оппозиции. Но при условиях, которые перечислил, в том числе, и один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия:

«Кризис вызван правлением режима Иванишвили и позорным проведением этих выборов. Из кризиса можно выйти, только решив такие вопросы, как новое укомплектование ЦИК, освобождение политзаключенных, аннулирование этих позорных результатов и назначение повторных выборов».

Один из лидеров «Нацдвижения» Георгий Барамидзе пошел еще дальше. На своей странице в Facebook, он написал, что в случае начала диалога, для достижения результата, наряду с другими представителями оппозиции и международными партнерами, основными переговорщиками должны быть «самые сильные фигуры обеих сторон – лично диктатор Иванишвили и президент Саакашвили».

Но фигура Михаила Саакашвили мало привлекает как остальную часть оппозиции, так и власти. Более того, в «Грузинской мечте» Саакашвили считают главным автором плана по организации беспорядков после выборов. По этому делу 6 ноября СГБ сообщила, что еще 1 октября было начато расследование «по факту свержения государственной власти – преступлению, предусмотренному частью 1 статьи 315 Уголовного кодекса Грузии». А накануне бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе даже передал СГБ список предполагаемых зачинщиков переворота, и этот список возглавляет Михаил Саакашвили.

Оппоненты власти обращают внимание на то, что правящая «Грузинская мечта» все чаще стала прибегать к обвинениям в попытке госпереворота. По этой статье возбуждено уголовное дело и после так называемой «Гавриловской ночи» в прошлом году. Многим вспомнилось и другое обвинение – еще ранее, в апреле 2014, когда власти заявили, что «Нацдвижение» «закупает покрышки, чтобы устроить революцию».

Помимо партийных лидеров, уголовному преследованию подвергаются активисты и сторонники оппозиционных партий. Накануне в ходе акции протеста у здания ЦИК и ее разгона были задержаны около 20 человек. Начато расследование по статье 225 Уголовного кодекса Грузии: «Организация группового насилия, руководство им или участие в нем». Именно этих людей оппозиция считает политзаключенными и требует их освобождения.

Политически мотивированным считают оппоненты власти еще одно нашумевшее дело – о смерти главы избиркома Исанского района Тбилиси, 43-летнего Тедо Гобеджишвили. Следствие утверждает, что Гобеджишвили за день до смерти, 6 ноября, подвергся давлению со стороны двух лиц – Акакия Кобаладзе и Акакия Хускивадзе. Они якобы предлагали взятку в 50 тысяч долларов США, чтобы глава окружной комиссии публично заявил о фальсификации выборов, а после отказа стали ему угрожать. Сегодня задержанным официально предъявили обвинение. Адвокат Бека Басилая обращает внимание на то, что оба задержанных – близкие друзья умершего, а один из них, Хускивадзе, тоже сотрудник ЦИК, публично заявил о фальсификации выборов:

«Очень четко прослеживается, что власть хочет использовать трагедию человека в политических целях. Мои подзащитные и так потрясены потерей друга, а к этому добавляются необоснованные обвинения. И если кто-то и использует этот случай в целях пропаганды, то это «Грузинская мечта».

Адвокат Басилая указал на то, что представители правящей силы, не дожидаясь суда и следствия, еще в день смерти чиновника прямо обвинили членов «Нацдвижения» в убийстве человека.

Вопросы к беспристрастности суда у оппонентов власти возникают не только по нашумевшим делам, но и по тому, как суды рассматривают иски оппозиционных партий и НПО по итогам выборов. После того, как окружные избиркомы отказались рассматривать большинство исков по поводу исправления итоговых протоколов, оппозиционеры и представители НПО направили свои иски в суды. Но большинство их исков также были отклонены.

Не уверена в успехе в суде и независимый мажоритарный кандидат в Дидубе-Чугурети Анна Долидзе. Тем не менее, она обратилась сегодня в суд с одной целью:

«Мы хотим, чтобы суд аннулировал итоги выборов на 16 участках – там не сходится число пришедших на выборы людей с числом бюллетеней в урнах. Мы хотим показать международному сообществу, какого масштаба фальсификация произошла на этих выборах, и показать, что этот суд не обладает силой даже распорядиться по поводу пересчета голосов хотя бы на одном участке Дидубе-Чугурети».

Большинство оппозиционных лидеров считают, что правовым путем, хотя они ему и следуют, результатов не добиться, поэтому выход пока они видят только в уличных протестах, а не в диалоге с властями. Но есть и другое мнение. К примеру, в «Гирчи» считают, что за стол переговоров нужно сесть без предварительных условий. А один из лидеров «Лело» Давид Усупашвили со своей страницы в Facebook сообщил, что все свой силы с сегодняшнего дня направит на поиски путей мирного разрешения кризиса:

«Политические события оказались в таком русле, что все – кто прав и кто нет – участвуют в процессе разрушения грузинского государства. Мы как-нибудь должны остановиться и найти выход. Выход – это договор о дате новых выборов и его укрепление с помощью международных инструментов. Достичь договора трудно, потому что у нас политическим геройством считается уничтожение другого, а выбор правильного пути – вместе с другими».

Но не все в том же «Лело» разделяют мнение Давида Усупашвили.

Политолог Вахтанг Дзабирадзе изначально считал, что оппозиция должна была согласиться идти в парламент. А в перспективах диалога, предложенного сегодня властями, он сомневается.

«Я просто не вижу ни от одной из сторон желания идти на компромисс. Пока так: ареала для компромиссов нет. Если даже власть согласится на требования оппозиции, выборы, с учетом всех процедур, должны пройти весной. Впереди будут очень сложные организационные работы, плюс пандемия, кризис экономики. Все будет очень сложно. К тому же, если власть пойдет на отставку главы ЦИК, таким образом она признает, что выборы были сфальсифицированы. Я сомневаюсь, что власть пойдет на этот шаг».

Ключевую и решающую роль, по мнению Дзабирадзе, здесь могут сыграть западные партнеры. Как это было весной, когда благодаря содействию, а возможно и давлению послов США и ЕС в Грузии, власть и оппозиция согласились на компромиссный вариант, приближенный к пропорциональному варианту избирательной системы.

По нему и прошли 31 октября парламентские выборы, но их итоги вновь загнали страну в политический тупик.