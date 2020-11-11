«Судья оправдал систему, а не сотрудников милиции»

Решение Сухумского городского суда оправдать четырех сотрудников Управления уголовного розыска МВД Абхазии по делу об убийстве задержанного Анзора Тарба и причинении вреда здоровью средней степени тяжести обвиняемому Нугзару Папава вызвало серьезный резонанс в абхазском обществе. Защитники потерпевших возмущены приговором и намерены обжаловать его в высших инстанциях, а в социальных сетях говорят о провале правосудия и оправдывают самосуд.

Судебное рассмотрение дела об убийстве Анзора Тарба и причинении телесных повреждений Нугзару Папава длилось почти пять месяцев. Генпрокуратура Абхазии обвиняла четверых сотрудников Управления уголовного розыска МВД Республики Абхазия в причинении телесных повреждений, повлекших смерть, и в халатности. Однако вчера суд вынес им всем оправдательный приговор.

Судья Сухумского городского суда Инар Кварчия счел вину сотрудников милиции недоказанной:

«Суд пришел к выводу, что органы следствия не собрали бесспорных доказательств халатности Джикирба и Чедия и в превышении полномочий Аутлева и Кулова, повлекших тяжкие последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. И выводы о виновности подсудимых, приведенные в обвинительном заключении, представленном стороной обвинения в судебном заседании, носят предположительный характер. В связи с чем по делу должен быть постановлен оправдательный приговор».

В адрес прокуроров судья вынес частное постановление и обосновал его ненадлежащим надзором и неисполнением служебных обязанностей:

«Суд установил основания для вынесения частного постановления в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, ввиду допущенных нарушений, регулирующих порядок содержания административно арестованных, задержания и заключения под стражу задержанных по уголовному делу и отсутствию должного надзора со стороны прокурора за предварительным следствием по рассмотренному уголовному делу. Требования уголовно-процессуального законодательства не были выполнены находящимися на месте преступления прокурором города Сухума, ныне заместителем генерального прокурора, Русланом Тыркба и заместителем генерального прокурора Эшсоу Какалия, в результате чего были утеряны имеющие, по мнению суда, значение для дела вещественные материальные доказательства. Не были проведены мероприятия по поиску личных вещей Тарба, на которых могли быть обнаружены биологические следы лиц, наносивших ему телесные повреждения, что явилось бы бесспорным доказательством по делу, не изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных по периметру и внутри здания МВД».

Судья потребовал от генерального прокурора принять дисциплинарные меры к сотрудникам, нарушившим в грубой форме требования закона. Генеральная прокуратура приговор суда не комментирует.

Нино Корсая, адвокат начальника Управления уголовного розыска МВД РА Бадри Джикирба и его заместителя Аслана Чедия, обвиняемых в халатности, считает приговор суда «единственно возможным, законным и справедливым». По ее мнению, следствие руководствовалось запросом общества на раскрытие этого резонансного преступления, а не установлением лиц, причастных к его совершению:

«Если бы обязательные и неотложные следственные действия были выполнены своевременно и качественно, сегодня бы не стоял вопрос о том, кто совершил данное преступление и следствием не строилось бы обвинение на предположениях и домыслах. Генеральная прокуратура, направляя такое дело в суд, руководствовалась запросом общества на обязательное раскрытие этого преступления, но никак не доказательством и установлением лиц, реально совершивших данное преступление. Доказательная база напрочь отсутствовала. Должны были быть представлены неопровержимые доказательства для установления виновных лиц. В прокуратуре есть выделенное дело по неустановленным должностным лицам МВД, я очень надеюсь, что они смогут установить реальных лиц, причастных к этому ужасному, чудовищному и беспрецедентному преступлению, и что виновные понесут соответствующее наказание».

Потерпевшими по делу признаны дочь и сестра убитого Анзора Тарба. Их адвокат – Автандил Чкадуа категорически не согласен с приговором и считает вину обвиняемых доказанной. Но, по его мнению, список обвиняемых должны пополнить экс-министр внутренних дел Гарри Аршба и его заместитель Аслан Кишмахов, которые руководили действиями сотрудников уголовного розыска, а также ряд других должностных лиц МВД:

«Режимный объект, преступление совершено, и виновных нет! Ну, такое только в нашей стране может быть! Вот что я могу сказать, что предварительное следствие некачественно было проведено, а суд предвзято отнесся и не нашел ни одного виновного. На мой взгляд, судья городского суда оправдал систему, а не сотрудников милиции. Я лично так это расцениваю. Приговор незаконный, необоснованный, несправедливый.

– Вы же, выступая в прениях, говорили, что нужно возвращать дело на дополнительное расследование, озвучьте эту позицию.

– С первых дней та бригада, которая выехала туда, умышленно скрыла все следы преступления. Это очевидно. Она даже к трупу не допустила эксперта, который был вызван и находился во дворе МВД. Там умышленно скрыли все следы преступления, и дело направили в суд нераскрытое, основанное только на предположениях. Почему я требовал возвратить дело? Потому что надо качественно провести расследование. Высшее руководство, которое само диктовало все, что происходило в здании МВД, само руководило всеми этими преступными деяниями и само же их скрыло. Я просил, чтобы дело вернули на доследование, чтобы провели качественное расследование и привлекли еще несколько лиц. Вот была моя позиция. Потерпевшие будут бороться, вместе мы будем, естественно, опротестовывать этот приговор».

В абхазском обществе приговор судьи Инара Кварчия вызвал широкий резонанс. Тот факт, что в стенах МВД зверски запытали до смерти человека и никто не понес наказания, расценивается весьма негативно. В том числе и как сигнал, что наказание виновных становится делом самих потерпевших.

«Никто не вправе будет осудить родственников, если они сами расправятся с виновными»; «люди, выносящие такие вердикты, толкают людей на самосуд», а вся эта ситуация – «живой пример того, что не стоит обращаться в милицию, свои проблемы надо решать самому и наказывать самому, а не ждать пока рак на горе свистнет», – такие выводы делают из приговора судьи граждане Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия