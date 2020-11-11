Коридор для миротворцев и благодарность посредникам. Что не так?

Больше ясности и адекватности ждут от грузинских властей их оппоненты в вопросе Нагорного Карабаха. Новость о том, что Грузия предоставила России воздушный коридор по переброске миротворцев в регион, возмутила в Тбилиси многих. Под огнем критики оказалась и президент Саломе Зурабишвили. Накануне она поздравила Армению и Азербайджан с прекращением войны и поблагодарила посредников за то, что помогли сторонам договориться. Адресатом слов благодарности в этом случае оказался… Владимир Путин.

Если бы не Грузия, возможно, российские миротворцы в зоне Нагорно-Карабахского конфликта так оперативно не взяли под контроль Лачинский коридор. О том, что на единственной дороге, связывающей Армению со Степанакертом, уже выставлены временные наблюдательные посты, сегодня сообщил Генштаб ВС России.

Переброска российских миротворцев началась в тот же день, когда был заключен договор между армянским, азербайджанским и российским лидерами. И, конечно, в договоре не было указано, что воздушный коридор будет предоставлять Грузия. И некоторые грузинские наблюдатели даже высказывали удовлетворение, что Москва не обратилась к Тбилиси с просьбой предоставить транзитный коридор.

Все полтора месяца активной фазы карабахской войны Грузия придерживалась нейтральной позиции, предлагала роль медиатора и напрочь отказывалась от предоставления какой-либо стороне своей территории для транзита военных грузов. Поэтому информация о том, что российские военные самолеты несколько раз воспользовались грузинским воздушным пространством, для многих оказалась неожиданной и даже возмутительной. Аргументы звучат так: не стоит помогать России завоевывать и укреплять дополнительные позиции на Южном Кавказе.

Во второй половине дня власть в лице спецпредставителя премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураба Абашидзе подтвердила эту информацию:

«Грузия по просьбе Армении и Азербайджана открыла воздушный коридор для российских миротворцев», – заявил Абашидзе «Эху Кавказа».

«Что касается участия Грузии в вопросе логистического (обеспечения) миротворческого контингента, в этом процессе решение принимается исходя из миротворческой конфигурации и с учетом национальных интересов страны. На данном этапе, исходя из актуальности вопроса и ограниченного времени для установления мира, по просьбе как армянской, так и азербайджанской сторон, часть российского миротворческого контингента в порядке исключения, по заранее согласованному и ограниченному периоду, будет перевезена в зону противостояния через воздушное пространство Грузии. Об этом информированы наши партнеры», – заключил Абашидзе.

Объяснения властей многие наблюдатели посчитали логичными. В Карабахе уже не идут бои, а с учетом постоянной готовности Тбилиси содействовать конфликтующим сторонам в мирном разрешении конфликта было бы неразумно отказываться от предоставления миротворческой услуги. Но, как поясняет бывший министр обороны, глава НПО «Платформа гражданской идеи» Тина Хидашели, загвоздка в том, что власти держат общество в неведении. Неизвестно, это одноразовое распоряжение, которое обычно в таких случаях издает министр обороны, или так теперь будет все последующие пять лет присутствия российских миротворцев в Карабахе (изначальный срок, который определен договором и может автоматически продлеваться, если одна из сторон не откажется от данной миссии).

В Грузии мало кто верит в то, что пребывание российских миротворцев в регионе окажется краткосрочным. Новость о предоставлении Грузией воздушного коридора российским военным самолетам подлила масло в огонь в бурных дискуссиях, вызванных вчерашней реакцией президента Саломе Зурабишвили на договор о прекращении войны в Карабахе. На своей странице в Twitter она поздравила Армению и Азербайджан с завершением войны и поблагодарила всех посредников, способствовавших его принятию.

Но с учетом того, что этот договор вызвал противоположные реакции в Армении и в Азербайджане, многим такое поздравление показалось неуместным. Да и благодарность, выходит, адресована российскому президенту Владимиру Путину, поскольку из международных посредников на документе стоит только его подпись. Одни пользователи Twitter сразу после появления вчерашних поздравлений Саломе Зурабишвили вежливо попросили ее просто помолчать и ничего не заявлять, другие были весьма категоричны и выражали свое недовольство коротким, но емким словом «заткнись».

Свое возмущение высказал и бывший посол США в Грузии Ян Келли:

«Как может президент Грузии поздравлять с соглашением, которое закрепляет еще одну российскую оккупацию Кавказа и блокирует Запад?» – написал бывший посол США на своей странице в Twitter.

Негодовали по этому поводу с утра и в стане грузинской оппозиции. Там напомнили президенту, что российские оккупационные войска стоят в Абхазии и Южной Осетии. Вот что заявила один из лидеров «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе:

«Нельзя благодарить Россию за медиацию, когда в регионе появляются дополнительные оккупационные российские войска и создается добавочный анклав в пользу России. Заявление Саломе Зурабишвили подтверждает, что она не только некомпетентна, но и наносит вред государственным интересам».

Многие наблюдатели позволили себе ироничные высказывания о том, что грузинскому обществу не привыкать к таким неоднозначным заявлениям главы государства. И хотя большинство экспертов считают правильной нейтральную позицию Грузии, востоковеда, ассоциированного профессора Грузинского университета Зураба Батиашвили кое-что все же настораживает:

«В Грузии политическая элита очень часто оторвана от реальности, и это – проблема. Идет такое углубление во внутреннюю политику, тратим энергию на такие незначительные детали, что мало времени остается на размышления о долгосрочном развитии страны. Мы все меньше времени уделяем событиям в регионе и в мире».

Грузинские наблюдатели и раньше критиковали власти за то, что они реагируют на региональные события по мере их поступления, не ведут активную работу с международными партнерами, в частности, с США. А также за то, что и сейчас, в случае договора о прекращении карабахской войны, нет ясности, как Грузия собирается вести себя дальше и на кого будет рассчитывать на фоне усиления присутствия в регионе России.