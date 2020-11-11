Депутатов взяли на слабо

Депутаты поклялись, что не выйдут на сессию, пока президент не выполнит требования конституционного большинства законодательного собрания и не отправит в отставку генерального прокурора.

Президент не может заставить депутатов прекратить забастовку, но он может моделировать ситуации, в которых они будут выглядеть в неприглядном свете. Иными словами, его задача – заставить их испугаться за свою репутацию, испугаться общественного мнения и уступить.

Так было с реорганизацией Госархива и Лесхоза, когда работников этих организаций перевели из разряда госслужащих в бюджетники. Им перестали выплачивать зарплату якобы потому, что это было невозможно, пока все изменения в структуре правительства не утвердит парламент.

Людям три месяца не платили зарплату, государственные СМИ устроили вокруг этого шоу, дескать, из-за самодурства депутатов у людей нет денег даже на лекарства во время пандемии. Забастовщики на эту уловку не повелись, и правительство нашло выход из ситуации: служащим выдали беспроцентные ссуды в размере задолженности по зарплате.

Очевидно, и в истории с пандемией правительство нашло бы выход, но вначале надо было провести очередное шоу с депутатами, попробовать взять их на слабо. На этот раз получилось. Петр Гассиев, надо отдать ему должное, развел их как пионеров на «народ вам этого не простит».

Народные избранники даже не задумались над тем, в качестве кого выступал Петр Гассиев. Если в качестве коллеги-депутата, вице-спикера парламента, то почему он хотя бы для приличия не обратился и к президенту. Почему он не сказал, мол, Анатолий Ильич, может, и вам следует сделать шаг навстречу, все-таки к вам обратилось конституционное большинство, к тому же они ведь не расстрелять генпрокурора требуют, а всего лишь уволить...

Получается, не как коллега-депутат. Тогда в качестве кого? Как представитель президента он тоже не отрекомендовался. Скорее всего, команда президента поручила товарищу провести медийную атаку от своего имени. То есть нужно было сделать так, будто президент и его команда не имеют к этому никакого отношения. Бибилову такие заявления делать нельзя, потому что тогда пришлось бы объяснять свою позицию, свои причины, отчего во время пандемии, видя, как умирают и страдают люди, он не может уступить требованиям конституционного большинства. Для него, что, генпрокурор важнее здоровья народа?

Петр Гассиев вроде бы справился, развел почти всех. Свою позицию еще не озвучила партия «Ныхас». Пока единственный, кто заявил, что не отступит от своей позиции, – депутат одномандатник Гарри Мулдаров.

«Мне небезразличны проблемы, возникшие в нашей республике. В сложившейся ситуации виноват не депутатский корпус. Не парламент ответственен за организацию системы здравоохранения. Два месяца назад мы заявили, что парламент возобновит работу, когда будет удовлетворено требование об отстранении от должности генерального прокурора. Убежден, что первый шаг для скорейшего решения сегодняшней проблемы должен сделать президент республики, а мы в дальнейшем окажем всемерное содействие», – заявил сегодня депутат Мулдаров.

Перед тем как отдать предпочтение позиции Мулдарова или Гассиева, давайте разберемся в мотивациях сторон, которые они представляют. По сути, депутаты-забастовщики требуют не просто расследовать убийство Инала Джабиева, а положить конец засилью силовиков, которые при Анатолии Бибилове превратились в некое привилегированное сословие, в то время как общество, включая самих депутатов, – в бесправный плебс. Депутатам не нравится, что МВД, Генеральная прокуратура и Минюст стали неким подобием опричников, которые расправляются с политическими конкурентами президента. К ним можно прибавить еще Верховный суд и ЦИК.

Инал Джабиев стал жертвой именно этой политики. Очевидно, что сам он не интересовал следствие, он должен был связать покушение с политическими оппонентами – взять на себя преступление, которого не совершал, и оклеветать третьих лиц как заказчиков. В противном случае, кому он нужен, чтобы целая толпа оперов носилась с ним целую неделю? Просто у парня хватило мужества отказаться от уготованной ему низости…

Вот этой системе депутаты объявили бойкот. Отказаться от требований – значит предать и Инала Джабиева, и общество, оказавшееся в бесправном положении.

Единственное, в чем можно не согласиться с депутатами, – генпрокурор в этой истории такой же инструмент, как и опера, которые забили несчастного парня до смерти. Архитектор этой системы – президент. Это его конструкция, и он несет за нее всю полноту ответственности. Это не бог весть какая тайна. Когда люди требовали на площади отставки президента, они совершенно точно расставили все приоритеты.

А в чем позиция президента, которую представляет Петр Гассиев?

Пока мы слышали только, что он не может уволить человека без серьезных оснований – это незаконно. Это не объяснение, а плохо прикрытое лукавство. За что тогда отправили в отставку министров экономики, финансов и образования? Они какое отношение имели к смерти Инала Джабиева?

Единственное логическое объяснение, почему президент ни при каких обстоятельствах не соглашается на отставку, – генпрокурор является ключевой фигурой в той системе государственного произвола, которую президент выстроил под себя.

Эта история поделила участвующих в ней персонажей на тех, кто впрягся защищать права общества, и тех, кто защищает свои интересы.

В этом противостоянии крайне важно было заставить оппонента сделать шаг назад. Например, затащить депутатов на сессию, неважно под каким предлогом. Понятно, что жизнь и здоровье людей не имеют к этой истории никакого отношения. Главное – продемонстрировать обществу пустячность своих оппонентов.

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