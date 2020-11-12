Давид Бакрадзе: Думаю, есть пространство для компромисса

«Есть пространство для компромисса, и если будет ответственный подход, в конце концов, я надеюсь, что стороны смогут прийти к согласию», - заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе после встречи лидеров «Грузинской мечты» и оппозиции в резиденции посла США.

По его словам, все хорошо понимают, что они вступают в очень сложный диалог, где позиции сторон далеки друг от друга в процессе, который имеет решающее значение для демократии и стабильности страны.

По словам Давида Бакрадзе, позиция «Европейской Грузии» не изменилась, они видят выход из политического кризиса в проведении новых выборов.

«Не ждите, что что-то решится за одну или даже две встречи, это сложнейшая тема, страна находится в политическом кризисе, разногласия огромные. Наша задача, как ответственных сил, попытаться шаг за шагом найти компромисс, но, естественно, в процессе достижения этого компромисса наша позиция тверда, что плохо и незаконно для страны. За счет этого невозможно достигнуть компромисса, но я думаю, что пространство для компромисса существует, и если будет ответственный подход, в конечном итоге, надеюсь, стороны смогут прийти к согласию», - заявил Бакрадзе.