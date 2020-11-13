США повышают тональность женевских дискуссий

Выступление посла США на заседании постоянного совета ОБСЕ вызвало возмущение в Сухуми, Цхинвали и Москве и одобрение в Тбилиси. Однако в какой степени резкие заявления американского дипломата могут повлиять на реальную ситуацию в регионе? Эксперты призывают не слишком уповать на ослабление российских позиций на Южном Кавказе.

«Вывести войска на довоенные позиции, отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии», – с таким призывом к России в очередной раз обратился посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор на заседании постоянного совета организации, в котором приняли участие, в том числе, сопредседатели Женевских дискуссий по урегулированию на Южном Кавказе от ЕС, ООН и ОБСЕ.

По словам Гилмора, Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно-признанных границ, а абхазам и осетинам лучше будет жить «в реальной стране»:

«Южная Осетия и Абхазия являются частями Грузии, и будущее граждан, проживающих там, будет лучше, если они будут частью реальной страны, Грузии. Провокационные действия России – это попытка распространить свое влияние на оккупированные территории и изолировать жителей этих территорий от остальной части их родины – Грузии. Эта агрессия продолжает оказывать прямое и негативное воздействие на благосостояние затронутого конфликтом населения по обе стороны административной границы».

При этом американский дипломат призвал Россию и де-факто власти освободить всех незаконно задержанных гражданских лиц, а также восстановить передвижение через административные границы и доступ к неотложной медицинской помощи. Всех же виновных в убийствах и произволе в отношении граждан Грузии Гилмор требует привлечь к ответственности.

Частью восстановления контроля за соблюдением прав человека Гилмор считает предоставление полного доступа миссии ОБСЕ на всю международно-признанную территорию Грузии.

При этом представитель США полностью поддержал обвинения со стороны Тбилиси в срыве Москвой очередного раунда Женевских дискуссий. В Сухуми заявления Гилмора назвали «искаженными представлениями о происходящем в регионе». Власти самопровозглашенной республики Абхазия считают, что за подобной позицией американского дипломата стоит Тбилиси.

В самом же Тбилиси обратили внимание на то, что Джеймс Гилмор в своем выступлении опирался вовсе не на информацию грузинской стороны, а на доклады сопредседателей Женевских дискуссий Тойво Клаара от ЕС, Джихан Султаноглу от ООН и Рудольфа Михалки от ОБСЕ. По словам представителя Тбилиси при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, бывшего госминистра по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихелашвили, на сегодняшний день ситуация с безопасностью и правами человека на оккупированных территориях оставляет желать лучшего:

«Налицо дискриминация этнических грузин и грубые нарушения их прав, включая закрытие линии оккупации и ограничение свободы передвижения, в результате которых в Ахалгори (Южная Осетия) погибли 16 человек, которые не смогли попасть на территорию, контролируемую правительством Грузии, для оказания им неотложной медицинской помощи. Не прекращаются процесс бордеризации и незаконные задержания граждан Грузии. В этом контексте необходимо подчеркнуть незаконное задержание гражданина Грузии Зазы Гахеладзе в июле этого года. Мы просим партнеров оказать дополнительную помощь людям, проживающим вдоль демаркационной линии, и сотрудничать с созданной для этого межведомственной комиссией».

При этом Цихелашвили выразила обеспокоенность встречей президента России Владимира Путина с сухумским лидером Асланом Бжания в Сочи. По ее словам, такими встречами Москва продолжает полностью игнорировать суверенитет и территориальную целостность Грузии, тем самым нарушая международное право.

Бывший глава внешней разведки и Министерства иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили отмечает, что в последнее время дискуссии Тбилиси с Москвой в любом формате практически сошли на нет:

«Что касается отношений между Россией и Грузией, в последнее время мы практически не видим встреч в формате Карасин-Абашидзе, да и встреч в женевском формате тоже давно не было. Правда, сейчас пошли слухи о том, что встречу в женевском формате собрались провести в Москве. Если это так, решительно непонятно, причем тут Москва и чем им не угодил прекрасный город Женева? Да и повестки для подобных встреч практически нет. О чем говорить? Есть какая-то новая инициатива? Встречаться, конечно, надо, но у встреч должна быть повестка, иначе они не имеют смысла».

При этом, по мнению Бежуашвили, имеет смысл присмотреться к последним действиями России в регионе. И это касается не только соседей Грузии – Армении и Азербайджана, но и самого Тбилиси, а также Сухуми и Цхинвали. И если с Южной Осетией у Москвы особых проблем не наблюдается, то довольно строптивым абхазам, говорит Бежуашвили, есть к чему присмотреться:

«Не думаю, что позиции России ослабли. На мой взгляд, она сейчас осуществляет очень циничную, но в то же время очень прагматичную реал-политику в регионе, особенно по части Армении. Конечно, на первый взгляд имидж России выглядит не очень, но это только на первый взгляд. Вопрос комплексный, и дьявол, как всегда, кроется в деталях. Не стоит забывать о том, что в какой-то степени действия Кремля – это показательный урок для нынешних властей Армении, и это очень тяжелый урок. Таким образом Россия посылает сигнал остальным своим сателлитам – что происходит с ее партнерами, когда они не совсем принимают повестку Москвы».

Что касается Тбилиси, то заявления Джеймса Гилмора – в целом позитивный сигнал, считают в грузинском экспертном сообществе. Несмотря на внутриполитические перестановки в США, Грузия остается для Вашингтона ключевой страной в регионе, и этот фактор, по мнению Бежуашвили, необходимо использовать. У новой администрации очень много внешнеполитических вопросов, которые нужно решать прямо сейчас, не откладывая. Поэтому задача Тбилиси – максимально поднять свою повестку в перечне задач обновленного Белого дома.