Абхазо-грузинское эхо карабахской войны в заявлениях дипломатов

Все полтора месяца новой карабахской войны в интернете продолжалась полемика между абхазскими и грузинскими пользователями, в ходе которой возможный исход очередного витка армяно-азербайджанского противостояния рассматривался как прецедент в развитии конфликта между Тбилиси и Сухумом. Когда залпы войны ночью с понедельника на вторник смолкли из-за близкого неизбежного, как считает большинство наблюдателей, военного поражения армянской стороны, эта полемика вспыхнула с новой силой, а кроме того, к ней добавились и заявления официальных лиц, представляющих обе стороны и их союзников.

Примечательно в этом плане такое место в сегодняшней публикации одного из российских интернет-изданий: «Собеседники URA.RU в политсреде выразили мнение, что вслед за Карабахом еще одной точкой напряженности может стать Абхазия. В связи с этим встречу президента РФ Владимира Путина с абхазским коллегой Асланом Бжанией в политтусовке считают сигналом о готовности Москвы к новым вызовам».

Вчера, когда и происходила в Сочи упомянутая встреча, МИД Республики Абхазия прокомментировал информацию о другой – посла Азербайджана в Грузии Фаига Гулиева с главой правительства Автономной Республики Абхазия (в изгнании) Русланом Абашидзе. Приведя слова Гулиева о том, что «прекращение агрессии, оккупации наших земель, длившихся около 30 лет, восстановление территориальной целостности страны принесет позитивные изменения не только для Азербайджана, но и для региона в целом», абхазское внешнеполитическое ведомство заявило:

«Вероятно, не имея ясного представления о характере разделяющих Абхазию и Грузию конфликтов и противоречий и находясь в состоянии эйфории, господин посол позволил себе довольно двусмысленное заявление, которое лишь подогревает реваншистские настроения в Грузии и сводит на нет усилия, предпринимаемые сторонами на Женевских международных дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Кроме того, вызывает возмущение сама встреча посла Азербайджана в Грузии с представителем нелегитимного «правительства Автономной Абхазии», которое не имеет никаких законных оснований выступать от имени народа Республики Абхазия».

МИД сообщил о намерении представителей Абхазии затронуть факт «провокационной встречи» в ходе предстоящего раунда Женевских международных дискуссий.

Тема Женевских дискуссий была затронута и в другом заявлении МИДа Абхазии, которое появилось в ответ на выступление на заседании Постоянного совета ОБСЕ посла США в этой международной организации Джеймса Гилмора. Американский дипломат обвинил в нем Россию в срыве очередного раунда Женевских дискуссий, присоединившись к аналогичным обвинениям грузинской стороны. МИД Абхазии отметил, что перенос раунда Женевских дискуссий был напрямую связан с угрозой распространения коронавирусной пандемии.

«Никаких других причин здесь искать не следует. В работе Женевских дискуссий заинтересованы все участвующие в них стороны. Пора бы уже это осознать и перестать спекулировать на этой теме», – говорится в заявлении. В нем отвергнуто также утверждение Гилмора о том, что Россия – «сторона конфликта»: «Вновь заявляем о неприемлемости обсуждения вопросов, касающихся Республики Абхазия на различных международных площадках, в том числе в ОБСЕ, в отсутствии представителей нашей страны. Результатом такого подхода являются искаженные представления о происходящем в регионе, которые регулярно транслируются грузинской стороной и ее западными партнерами на международную аудиторию».

Что касается сути выступления Джеймса Гилмора, то в нем было сказано:

«Соединенные Штаты призывают Россию, как сторону конфликта, вывести свои войска на довоенные позиции в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года и отменить признание грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – так называемыми независимыми государствами. Южная Осетия и Абхазия являются частями Грузии, и будущее граждан, проживающих там, будет лучше, если они будут частью реальной страны, Грузии. Провокационные действия России – это попытка распространить свое влияние на оккупированные территории и изолировать жителей этих территорий от остальной части их родины – Грузии. Эта агрессия продолжает оказывать прямое и негативное воздействие на благосостояние затронутого конфликтом населения по обе стороны административной границы».

А посольство России в Абхазии опубликовало статью посла РФ в республике Алексея Двинянина «О полном выполнении Россией договоренностей Медведева – Саркози от 12 августа 2008 г. (или как Грузия лжет на международных площадках)».

«В последние годы, – сказано в ней, – и на площадке Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, и с трибун различных международных организаций, не говоря уже о грузинских и западных СМИ и соцсетях, много говорится о том, что, дескать, Россия до сих пор не выполнила некое «соглашение о прекращении огня», якобы заключенное Москвой с Тбилиси 12 августа 2008 г., сразу после изгнания грузинских агрессоров с территорий Южной Осетии и Абхазии. Как непосредственный участник женевского процесса с его первого дня, 15 октября 2008 г., вплоть до осени 2017 г., когда моя кандидатура была внесена на рассмотрение в качестве посла Российской Федерации в Республике Абхазия в администрацию президента Российской Федерации, хотел бы внести ясность в этот, по сути, простой вопрос, который грузинская делегация при покровительстве западных партнеров не без некоторого успеха, надо признать, попыталась максимально размыть, дезинформируя мировую общественность и выдавая очевидный, как сейчас модно говорить, «фейк». Я же предпочитаю четкое русское слово «ложь».

Далее Алексей Двинянин отмечает, что в пункте 5 «Шести принципов урегулирования», согласованных 12 августа 2008 г. президентами России и Франции, дословно говорится, что «вооруженные силы Российской Федерации выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий. До создания международных механизмов российские миротворческие силы принимают дополнительные меры безопасности». В ходе переговоров с Николя Саркози и его командой под Москвой в тот день имелось четкое понимание, что российские войска выйдут с территории Грузии. Но речь не шла о том, что они покинут территории Абхазии и Южной Осетии, где они фактически находились порядка 15 лет в составе миротворческих сил. Вывести их в обстановке, сложившейся в августе – сентябре 2008 г., означало бы оставить беззащитными осетин и абхазов перед угрозой грузинского реванша, и это хорошо понимали французские партнеры, выполнявшие тогда, кстати, роль председателя Евросоюза. Данное обязательство Россия полностью выполнила в ночь на 9 октября 2008 г., когда последний российский военнослужащий покинул территорию Грузии».

Что касается «пресловутого соглашения о прекращении огня», подчеркивает дипломат, то такого документа не существует в природе. Сколько бы раз российская делегация в Женеве ни пыталась добиться от грузин или западников показа хотя бы его копии, они всегда уходили от ответа. И продолжает:

«Любому здравому человеку очевидно, что Россия не могла сама себя призывать подписываться под принципами, так как никогда не являлась стороной конфликтов, а всегда была добросовестным посредником и миротворцем – или, как любят говорить западные партнеры, «честным брокером»... А вот кто, действительно, не выполнил «План из шести пунктов» от 12 августа 2008 г., так это Грузия, обязавшаяся, согласно шестому принципу, «обеспечить прочную безопасность Южной Осетии и Абхазии» путем заключения с ними соглашения о неприменении силы. Работа над проектом данного документа ведется в Женеве уже более 12 лет, а воз, как говорится, и ныне там».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия