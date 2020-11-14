ЦИК Грузии отклонил все жалобы оппозиции по итоговым протоколам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии не удовлетворила ни одну жалобу оппозиции и авторитетной НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии» по итоговым протоколам голосования на выборах парламента 31 октября. Об этом было объявлено 12 ноября, по завершении итогового заседания ЦИК.

Заседание, которое длилось более трех часов, проходило на фоне шумной акции протеста. У здания избирательной администрации собрались активисты нескольких оппозиционных партий и молодежных движений. Они стучали в металлические щиты, выставленные по периметру после выборов.

С самого начала протестующие были настроены скептически. Они заявляли, что на заседании председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания официально зарегистрирует результаты выборов, «украденных олигархом» - лидером партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили.

Похожие настроения были и у лидеров оппозиции. Политический секретарь Республиканской партии, кандидат в депутаты парламента от блока «ЕНД – Сила в единстве» Тамар Кордзая назвала итоговое заседание фарсом. По ее словам, ЦИК считает формальностью рассмотрение требований оппозиции.

Тон на заседании задали представители партии «Европейская Грузия», которая пыталась признать недействительными результаты выборов во всех 30-ти округах по Грузии. Депутат парламента Хатуна Гогоришвили вступила в спор с Жвания. Дискуссия завершилась тем, что оппозиционерку выдворили из зала. Председатель ЦИК объявила перерыв, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Даже после этого у оппозиционных партий не получилось наладить конструктивный диалог с избирательной администрацией. Жвания часто прерывала докладчиков, высказывая недовольство политическими заявлениями и отсутствием правовых аргументов. Впоследствии в знак протеста заседание покинули еще несколько оппозиционеров.

Не удовлетворены жалобы АМЮГ и шести избирательных субъектов: партий «Европейская Грузия», «Единая Грузия – Демократическое движение», «Альянс патриотов Грузии», «За справедливость», а также блоков «ЕНД – Сила в единстве» и «Стратегия Агмашенебели». Таким образом, избирательная администрация прекратила процесс рассмотрения и исправления нарушений, допущенных на выборах 31 октября.

Оппозиция указывает, что это произошло гораздо раньше крайнего срока подведения итогов голосования, который истекает 19 ноября. Теперь политики и НПО могут попытаться оспорить результаты выборов через суд, подав иски по решениям, принятым ЦИК на итоговом заседании.