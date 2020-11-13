«Грузинская мечта» уступает, но не пересчитывает

ЦИК Грузии рассматривает иски политических партий, оспаривающих итоги парламентских выборов. Заседание идет на фоне малочисленной, но шумной акции протеста. Ударной, впрочем, оппозиция надеется сделать акцию, запланированную на завтра.

Узнав, что в ЦИК в шесть вечера назначено заседание, активисты, сторонники оппозиционных партий собрались у здания избиркома и организовали малочисленную, но шумную акцию протеста. Через металлическое ограждение они перекинули копии итоговых протоколов, которые из-за выявленных в них неточностей и нарушений при их составлении стали для оппонентов власти наглядным доказательством подтасовки результатов выборов.

Но этим протестующие не ограничились. Они принесли с собой плакаты, на которых лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили и глава ЦИК Тамар Жвания сидят вместе на крыше водомета. Так собравшиеся у здания ЦИК протестовали против мер, предпринятых властями в ходе разгона протестных акций. Неделю назад митингующих у ЦИК разогнали водометами, и большинство правозащитных НПО считают, что избранная силовиками мера не была уместной и пропорциональной.

Шумным оказалось и само заседание. Представители оппозиционных партий полемизируют с главой ЦИК Тамар Жвания, отставки которой они начали требовать уже после оглашения первичных итогов. Перед началом заседания один из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе обратил внимание общества на то, что ЦИК на рассмотрение исков планирует уделить всего четыре часа, что с учетом их количества и протестной волны не гарантирует основательного рассмотрения:

«Речь идет о 138 исках от всех политических партий. В них мы требуем аннулирования большей части итогов выборов почти во всех тридцати избирательных округах. Принятие решения по аннулированию итогов – очень долгая и трудоемкая работа, каждый иск нужно рассмотреть по отдельности. А ЦИК решил все иски рассмотреть одним пунктом в повестке дня, видимо, не намереваясь уделить ему даже разумное время».

Избирательная администрация начала рассматривать иски после того, как свои решения вынесли участковые и окружные избиркомы. Большинство этих решений профильные НПО и оппозиционные партии обжаловали в судах. Но в первых судебных инстанциях в большинстве случаях истцам отказали в рассмотрении их заявлений.

Представители власти, ЦИК и судебной системы призвали оппонентов не спешить с выводами, заверив их, что процесс идет и пока рано говорить об официальных итогах. К конструктивности призывали оппозицию представители «Грузинской мечты» после вчерашнего первого раунда переговоров по разрешению политического кризиса в резиденции посла США.

Многие заметили, что риторика правящей силы после этой встречи и протеста оппозиции стала мягче. Один из представителей «Грузинской мечты» Николоз Самхарадзе сегодня сообщил:

«ЦИК и так пересчитывает эти участки и готов пересчитать и другие. Мы также согласны к этому процессу подключить международных наблюдателей и вместе с ними пересчитать те участки, где, возможно, были такие нарушения. Потому я думаю, что, если мы сохраним конструктивный подход, мы сможем сблизить наши позиции, и этот диалог завершится успехом».

Успех каждая сторона видит по-своему. Несмотря на смягчение риторики, власть по-прежнему дает понять, что не намерена пересматривать итоги выборов так, чтобы это отразилось на шансах получить большинство в парламенте и самостоятельно сформировать правительство.

В свою очередь, оппозиция видит выход только в назначении повторных выборов. Иначе они не видят смысла в переговорах. Оппоненты власти отказ избиркома и судов в рассмотрении исков, в том числе, объясняют нежеланием властей признать фальсификацию выборов. Расхождение данных о количестве избирателей и бюллетеней в урнах власть по-прежнему объясняет только техническими ошибками.

О масштабах этих ошибок можно косвенно судить на примере исков, поданных грузинским филиалом Тransparency International. Из 108 исков большинство из них не было принято к рассмотрению, но по трем из них избирком все-таки согласился пересчитать бюллетени. НПО приводит данные повторного пересчета на участке № 03.03. 52 тбилисского района Сабуртало, и они в разы отличаются от указанных в первичных итоговых протоколах результатов.

Первично «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели» получил один голос, после повторного пересчета в урне оказалось 33 бюллетеня.

У Алеко Элисашвили и его партии «Граждане» в протоколе было указано два голоса – после пересчета оказалось, что он получил 42 голоса.

Партия Ирмы Инашвили «Альянс патриотов» изначально набрала один голос, после пересчета их оказалось 21, говорится в заявлении Тransparency International.

Оппозиции сложно судить о масштабах подтасовок, поскольку таких избирательных участков в Грузии более 3 700.

Сегодня представители оппозиции ждут ответа от власти, чтобы понять, как им быть в этой ситуации. Один из лидеров «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили полагает, что ход за «Грузинской мечтой»:

«Думаю, сейчас все партии испытывают давление, чтобы выполнить так называемое домашнее задание и вернуться к столу переговоров со своими предложениями. С нашей стороны эти предложения известны, теперь «Грузинская мечта» должна вернуться со встречным предложением. Ситуация выглядит тупиковой до тех пор, пока мы не узнаем что-либо конкретное от «Грузинской мечты», с чем она возвращается к переговорному столу».

Дата второго раунда переговоров оппозиции и власти при содействии послов США и ЕС пока не определена, но, вероятно, они пройдут довольно скоро. Но оппоненты власти не намерены ждать сложа руки. Они не отказались от плана провести акцию протеста завтра, 14 ноября. Многие в оппозиции считают, что, если бы не столь решительное противостояние, «Грузинская мечта» вообще не пошла бы на диалог.