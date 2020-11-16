В Абхазии начались веерные отключения электроэнергии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку.

«В моей повестке лишь один вопрос – обеспечение стабильности в стране. Другого вопроса в моей повестке нет», – сказал Пашинян в интервью местным СМИ, отвечая на вопрос о возможности отставки.

При этом глава правительства заявил, что считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я», – отметил он.

Как пишет «Радио Азатутюн», Пашинян также прокомментировал свой пост в Facebook, подчеркнув, что не призывал к гражданскому противостоянию.

Ранее он написал в соцсети: «Я сегодня просмотрел десятки видео с солдатами на передовой. Я поражен проницательностью ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване. [Для того, чтобы] окончательно решить вопрос скулящих под стенами. Я горжусь вами».

Слова премьера вызвали волну критики со стороны оппозиции, его стали обвинять в призывах к гражданским столкновениям и насилию.

В ходе онлайн пресс-конференции Пашинян сказал, что ждет в Ереване солдат для личной встречи с ними, чтобы их рассказы развеяли подозрения в «предательстве», о котором в армянском обществе в эти дни идут разговоры.

«Сейчас правительство обвиняют в участии в каких-то темных схемах. Военнослужащий, который стоял на передовой, знает о ситуации в Карабахе лучше всех. Многие из них просят встречи со мной, и я жду их возвращения для этого», – заявил премьер.

Пашинян также подчеркнул, что с фронта солдаты не возвращаются с оружием, так что совершенно беспочвенны утверждения о том, будто он призывает граждан к вооруженному противостоянию и гражданской войне.

«Просто все люди сейчас на нервах, ими легко манипулировать», – подчеркнул глава правительства.