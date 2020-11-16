Новости
Министр иностранных дел Армении подал заявление об отставке
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подал заявление об отставке.
«Уважаемый премьер-министр, прошу принять мою отставку. Благодарю за доверие и совместную работу», – говорится в заявлении министра, опубликованном в Facebook пресс-секретарем МИД Армении Анной Нагдалян.
Сегодня глава правительства Никол Пашинян заявил, что министр иностранных дел республики будет освобожден от занимаемой должности. «Я принял решение об освобождении от должности главы МИД Армении», – сказал премьер-министр, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.
Ранее в понедельник министерство иностранных дел Армении опровергло заявление Пашиняна о том, что перед армянской стороной ставился вопрос об отказе от города Шуши в Нагорном Карабахе.
«Ни на одном этапе переговорного процесса не было вопроса об отказе от города Шуши», – написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район (срок продлён до 25 ноября), а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- Оппозиция призвала Никола Пашиняна немедленно подать в отставку. Участники протестов выступают за формирование антикризисного правительства. После акций в Ереване задержали лидеров крупнейших оппозиционных партий.
- Зограб Мнацаканян был назначен министром иностранных дел Армении после Бархатной революции, 12 мая 2018 года.
Другие новости дня
В Тбилиси подожгли один из предвыборных офисов «Национального движения»
В Тбилиси подожгли один из предвыборных офисов «Единого национального движения» в Глданском избирательном округе, где баллотируется один из лидеров партии Ника Мелия.
Уча Кокая, глава избирательного штаба ЕНД в Глдани, сообщил журналистам, что был подожжен офис в третьем микрорайоне Глдани, в помещении выбиты окна и сгорела мебель. Кокая отметил, что похожий случай произошел и во время президентских выборов в 2018 году. Инцидент произошел сегодня рано утром, пишет «Новости-Грузия».
«Было около 6 часов утра, когда нас вызвали. Окна были выбиты, внутри были заброшены бутылки с бензином, сгорело абсолютно все. Нам долго не разрешали использовать фотокамеры. Дело в том, что они не могли смириться с победой Ники Мелия и уже начали громить офисы. Никто никого не видел, наверное, это сделал один человек. Подобный случай произошел и во время президентских выборов», – сказал Уча Кокая.
Владелец дома Гуджа Кавтарадзе также уверен, что поджог произошел из-за политической мести.
«Жена моего друга сказала мне, что из офиса поднимается дым, и когда я приехал, пожарных уже вызвали. Пока они доехали, пламя уже разгорелось и все внутри сгорело. Стекла были разбиты, внутрь заброшены бутылки с бензином. Все это произошло потому, что там был выборный штаб Ники Мелия, так как лично у меня нет врагов», – сказал Гуджа Кавтарадзе.
Расследование возбуждено по статье 187 Уголовного кодекса, которая предусматривает повреждение-уничтожение предмета.
- 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала 48,22% голосов. На втором месте блок объединенной оппозиции, в состав которого входит бывшая правящая партия «Единое национальное движение» - 27,18% голосов. Мажоритарные кандидаты «Грузинской мечты» также одержали победу в 13 одномандатных округах. Еще в 17 для определения победителей 21 ноября пройдут вторые туры.
- Оппозиция не признает легитимность выборов, заявляя о массовых нарушениях и фальсификациях результатов. Все восемь оппозиционных партий, которые получили представительство в законодательном органе десятого созыва, отказываются от своих мандатов. Кроме того, оппозиционеры решили бойкотировать второй тур выборов.
- При посредничестве послов США и ЕС оппозиция и «ГМ» начали переговоры для поиска выхода из сложившегося кризиса. Пока что стороны не смогли достигнуть компромисса. Лидеры «Грузинской мечты» заявили, что не будут обсуждать возможность проведения новых выборов.
Johnson & Johnson начала третий этап испытания вакцины в Британии
Компания Johnson & Johnson с 16 ноября начинает в Великобритании третий этап клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной её подразделением Janssen Pharmaceutical Companies. Затем он будет расширен ещё на пять стран мира и продлится один год с участием в общей сложности 30 тысяч человек.
В Великобритании в нем примут участие 6 тысяч добровольцев. В ходе третьего этапа разработчики вакцины должны проверить её безопасность и эффективность. На первых двух этапах испытания вакцина Johnson & Johnson доказала выработку иммунного ответа и хорошую переносимость.
В середине октября Johnson & Johnson временно приостановила испытания вакцины из-за "необъяснимой" болезни у одного из добровольцев. В компании тогда заявили, что это "ожидаемая часть любого клинического исследования".
В случае удачного завершения испытаний и регистрации вакцины Johnson & Johnson планирует выпускать один миллиард доз в год.
Это уже третья вакцина от COVID-19, которая проходит испытания в Великобритании. В настоящее время уже испытывают вакцины, разработанные учеными Оксфордского университета в партнерстве с компанией AstraZeneca, а также американской компанией Novavax.
В Великобритании зафиксировано свыше 1,3 млн случаев заражения COVID-19, умерли 52 тысячи человек.
Эрдоган направил в парламент проект указа об отправке военных в Азербайджан
Парламент Турции рассмотрит вопрос об отправке турецких военных в Азербайджан.
Соответствующий проект указа за подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана представлен на утверждение законодательного органа страны, сообщило информационное агентство Anadolu.
Ранее РФ и Турция договорились о создании совместного центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.
«Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости - гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ», – говорится в проекте указа.
«Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции», – отмечается в документе.
Как пишет «Интерфакс», рамки миссии, численность персонала определит администрация президента Турции. В соответствие со статьей 92-й Конституции, срок действия мандата определен одним годом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя внесения проекта указа в парламент Турции, заявил, что страна направляет своих военных в Азербайджан во исполнение двусторонних договоренностей Москвы и Анкары.
«Там будет мониторинговый центр, на территории Азербайджана. Туда нужно отправить турецких военных. Это выполнение внутренних процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой республики. Это внутреннее дело Турции. А что касается договоренности о создании совместного мониторингового центра на территории Азербайджана, то это продукт двухсторонней договоренности России и Турции», – сказал Песков.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район (срок продлён до 25 ноября), а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва подписали протокол о создании совместного турецко-российского центра, который будет следить за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.
В Амстердаме задержали 32-летнего гражданина Грузии, инфицированного коронавирусом
В Нидерландах, в аэропорту Амстердама задержали 32-летнего гражданина Грузии, инфицированного коронавирусом. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на военную полицию Нидерландов.
По имеющейся информации, мужчина был задержан за оказание сопротивления. Он прибыл в Нидерланды из Грузии, после чего планировал отправиться на Мальту. Сотрудник авиакомпании обнаружил при нем документ, подтверждающий инфицирование коронавирусом.
Мужчина был немедленно задержан и переведен в карантин. Расследование ведется под руководством прокуратуры провинции Северная Голландия.
Анатолий Бибилов находится в Москве – пресс-служба
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов находится в рабочей поездке в Российской Федерации, сообщает его пресс-служба.
«В Москве у Анатолия Бибилова запланирован ряд встреч с российскими чиновниками, на которых будут обсуждаться вопросы социально-экономического сотрудничества РЮО и РФ, а также взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении.
Агентство «Рес» при этом указывает, что за минувшие сутки в Южной Осетии выявили 35 новых случаев коронавируса. Общее число выявленных случаев – 1582. В Цхинвали уже развернут российский военно-полевой госпиталь.
- Ранее с визитом в России находился президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания. В Сочи его принял президент России Владимир Путин. Грузия выразила обеспокоенность из-за встречи Путина и Бжания.
Саломе Зурабишвили поздравила Майю Санду с победой на президентских выборах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Майю Санду с «заслуженной победой» на президентских выборах в Молдавии.
Зурабишвили считает важным, что в регионе будет еще одна женщина-президент.
«Я рассчитываю на совместную работу и продолжение нашего общего пути в Европу», – написала президент Грузии в своём Twitter-аккаунте.
Бывший премьер-министр Молдавии, председатель оппозиционной партии «Действие солидарность» Майя Санду одержала победу во втором туре президентских выборов в воскресенье. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные ЦИК страны. Президентом Молдавии на следующие четыре года впервые станет женщина.
После подсчета протоколов со 100 процентов избирательных участков, Санду получила 57,75 процентов голосов избирателей, её соперник, действующий президент Молдавии Игорь Додон – 42,25 процентов.
За Санду вновь, как и в первом туре, проголосовали крупные города, кроме Бельц, а также молодежь и диаспоры в европейских странах. Додона поддержали жители Бельц, сельские районы, решившие проголосовать жители Приднестровья, а наибольшего успеха он добился в Гагаузии, где его поддержали 95 процентов жителей.
Майя Санду поблагодарила своих избирателей. Она обещала объединить расколотое в ходе выборов общество и решать экономические проблемы. Она также заявила о намерении добиваться роспуска парламента и досрочных парламентских выборов.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон пока своё поражение не признал.
- Майя Санду – кандидат от проевропейской Партии действия и справедливости. В первом туре она набрала 36 голосов, Додон – 32 процента. Додон, поддержанный Партией социалистов, считается пророссийским кандидатом. Санду выступает за европейскую ориентацию Молдавии, в то же время подчёркивая, что она не хочет портить отношения с Москвой. Главной проблемой страны она называет коррупцию, в этом же контексте говоря и о проблеме Приднестровья.
- Майя Санду уже была соперницей Додона на выборах президента в 2016 году, тогда она проиграла. В 2019 году несколько месяцев она была премьер-министром – сформировав неожиданный альянс с Додоном против олигарха Влада Плахотнюка, который в результате был вынужден покинуть страну. Впоследствии президент уволил Санду, и она стала лидером оппозиции.
На воскресных протестах в Беларуси задержали свыше 1100 человек
На протестных акциях в Беларуси в воскресенье были задержаны более 1100 человек.
Такие обновленные сведения привёл утром 16 ноября лишённый регистрации правозащитный центр "Весна". Ранее сообщалось о более чем 900 задержанных, большинство – в Минске. Также известно о задержаниях в Новополоцке, Гомеле, Бресте, Светлогорске, Гродно, Витебске.
По информации Белорусской ассоциации журналистов, в отделения с протестов доставили и не менее 25 сотрудников СМИ, в том числе корреспондента Белорусской службы Радио Свобода Игоря Карнея. Около семи часов вечера отпустили пятерых сотрудников российских медиа. Некоторые журналисты остаются в минском СИЗО на Окрестина.
Также среди задержанных оказались замдиректора по организации противораковой борьбы Республиканского центра онкологии и медицинской радиологии Павел Моисеев, руководитель оперативного отдела того же центра Андрей Палуянчик, издатель Борис Пастернак.
В Минске людей задерживали в районе станции метро "Пушкинская", на улице Притыцкого, Лынькова, проспекте Пушкина, на Площади перемен, передаёт независимый портал Tut.By.
"Интерфакс" пишет, что в ГУВД Мингорисполкома подтвердили использование на акциях спецсредств против протестующих.
15 ноября по всей Беларуси проходили очередные массовые выступления против режима Александра Лукашенко и в память о погибшем 12 ноября минчанине Романе Бондаренко.
В белорусской столице сотрудники правоохранительных органов не дали провести шествие по городу, применив против манифестантов светошумовые гранаты, слезоточивый газ и другие спецсредства. Несколько тысяч участников протеста после этого собрались на Площади перемен - так называют двор, где нередко собирались противники Лукашенко и где в ночь на 12 ноября было совершено нападение на Бондаренко. Там был создан народный мемориал в его память. Милиция позднее разогнала собравшихся, многих задержали, а народный мемориал - уничтожили.
Как отмечает Белорусская служба Радио Свобода, милиция разрушила мемориалы Бондаренко не только в Минске, но и в других городах, где проходили акции памяти. На улицы люди вышли, помимо вышеперечисленных городов, в Могилеве, Бобруйске, Барановичах, Березе, Жлобине, Жодино, Лиде, Мозыре, Молодечно, Пинске, Полоцке, Пружанах, Солигорске, Смолевичах.
Действия властей осудил пресс-секретарь Белорусского экзархата РПЦ Сергей Лепин. "Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок?", - написал он в Фейсбуке.
- Роман Бондаренко умер после того, как вечером 11 ноября на Площадь перемен, где он жил, приехали люди в гражданской одежде и стали снимать с забора бело-красно-белые ленты – символ выступлений против Лукашенко. Как сообщали очевидцы, между неизвестными и Романом завязалась перепалка, после чего его увезли. В больницу Бондаренко доставили из Центрального РУВД Минска, уточнив, что травмы он "получил во время драки". Вечером 12 ноября Роман Бондаренко скончался. Врачи спасти его не смогли. Александр Лукашенко выразил соболезнования, однако повторил версию Следственного комитета о том, что убитый был пьян - что не подтверждается данными медиков.
- С вечера 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции против объявленной ЦИКом победы на президентских выборах Александра Лукашенко. Протестующие называют результаты голосования сфальсифицированными и требуют отставки Лукашенко. Власти обвинения отрицают. Участников протестов жёстко задерживают.
- Как отмечают белорусские СМИ, 16 ноября ровно 100 дней с начала акций против Лукашенко.
Никол Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку.
«В моей повестке лишь один вопрос – обеспечение стабильности в стране. Другого вопроса в моей повестке нет», – сказал Пашинян в интервью местным СМИ, отвечая на вопрос о возможности отставки.
При этом глава правительства заявил, что считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе.
«Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я», – отметил он.
Как пишет «Радио Азатутюн», Пашинян также прокомментировал свой пост в Facebook, подчеркнув, что не призывал к гражданскому противостоянию.
Ранее он написал в соцсети: «Я сегодня просмотрел десятки видео с солдатами на передовой. Я поражен проницательностью ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване. [Для того, чтобы] окончательно решить вопрос скулящих под стенами. Я горжусь вами».
Слова премьера вызвали волну критики со стороны оппозиции, его стали обвинять в призывах к гражданским столкновениям и насилию.
В ходе онлайн пресс-конференции Пашинян сказал, что ждет в Ереване солдат для личной встречи с ними, чтобы их рассказы развеяли подозрения в «предательстве», о котором в армянском обществе в эти дни идут разговоры.
«Сейчас правительство обвиняют в участии в каких-то темных схемах. Военнослужащий, который стоял на передовой, знает о ситуации в Карабахе лучше всех. Многие из них просят встречи со мной, и я жду их возвращения для этого», – заявил премьер.
Пашинян также подчеркнул, что с фронта солдаты не возвращаются с оружием, так что совершенно беспочвенны утверждения о том, будто он призывает граждан к вооруженному противостоянию и гражданской войне.
«Просто все люди сейчас на нервах, ими легко манипулировать», – подчеркнул глава правительства.
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район (срок продлён до 25 ноября), а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
- Оппозиция призвала Никола Пашиняна немедленно подать в отставку. Участники протестов выступают за формирование антикризисного правительства. После акций в Ереване задержали лидеров крупнейших оппозиционных партий.
- Лидера партии «Родина», бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна задержали по подозрению в узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Суд освободил Ванецяна из-под стражи.
COVID-19 в Грузии: 3157 новых случаев, 30 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 733. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 30 пациентов.
В тбилисских клиниках умерли 15 человек, в Имерети – 7, в Аджарии – 5, в Шида Картли – 2, в Квемо Картли – 1.
За последние сутки выявлено 3157 новых случаев инфицирования. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 82 835.
За 24 часа выздоровели 3230 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 65 291.
Динамика за ноябрь:
- 1 ноября – 1791 новый случай, скончались 28;
- 2 ноября – 1852 новых случая, скончались 7;
- 3 ноября – 1943 новых случая, скончались 20;
- 4 ноября – 2295 новых случаев, скончались 19;
- 5 ноября – 2401 новый случай, скончались 20;
- 6 ноября – 2775 новых случаев, скончались 22;
- 7 ноября – 2859 новых случаев, скончались 18;
- 8 ноября – 2901 новый случай, скончались 34;
- 9 ноября – 2927 новых случаев, скончались 24;
- 10 ноября – 2970 новых случаев, скончались 22;
- 11 ноября – 2911 новых случаев, скончались 45;
- 12 ноября – 3120 новых случаев, скончались 33;
- 13 ноября – 3473 новых случая, скончались 37;
- 14 ноября – 3504 новых случая, скончались 33;
- 15 ноября – 3020 новых случаев, скончались 34;
- 16 ноября – 3157 новых случаев, скончались 30.
Число активных случаев коронавируса в Грузии – 16 785, из них 5658 пациентов лечатся в клиниках, 3315 – в COVID-гостиницах, 7812 – на дому.
В Абхазии начались веерные отключения электроэнергии
В самопровозглашенной республике Абхазия начались веерные отключения электроэнергии. В общей сложности электроэнергия отключается на шесть часов – трижды в день, по два часа.
- В западной части Сухуми, части Сухумского района, Гальском районе, Новом Афоне, восточной части Гудаутского района и части Ткварчельского района время отключения: с 01:00 до 03:00, с 09:00 до 11:00, с 17:00 до 19:00.
- В центральной части Сухуми, части Сухумского района, западной части Гудаутского района, городе Гудаута и селе Алахадзы: с 03:00 до 05:00, с 11:00 до 13:00, с 19:00 до 21:00.
- В городе Гагра, Гагрском районе, городе Пицунда, поселке Бзыбь, селе Мерхеули (Мархяул), городе Ткварчели и части Ткварчельского района: с 05:00 до 07:00, с 13:00 до 15:00, с 21:00 до 23:00.
- В восточной части Сухуми, части Сухумского района, Очамчирском и Гульрипшском районах: с 01:00 до 03:00, с 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00.
Приказ «О мерах по нормализации функционирования энергетической системы Республики Абхазия», предусматривающий введение временных ограничений режима потребления электроэнергии, подписал гендиректор «Черноморэнерго» Михаил Логуа.
Решение было принято «в связи с образованием дефицита электроэнергии в объеме 3 млн кВт/ч в сутки (125 МВт) вследствие массовых незаконных подключений к электрическим сетям Единого оператора передающих и распределительных сетей, приведших к увеличению нагрузки на электроэнергетическую систему РА».
- Ранее «Эхо Кавказа» сообщало, что в Абхазии легализовали майнинг криптовалют и временно запретили ввоз майнеров.
- «Ингури ГЭС» - единственный источник электроэнергии для самопровозглашенной республики Абхазия. Установленная мощность станции составляет 1300 МВт. Плотина находится на территории, которая контролируется грузинскими властями, пульт управления - на абхазской стороне.
Скончался министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем скончался в возрасте 79 лет, сообщило государственное сирийское информагентство SANA. Причины смерти министра не названы.
Муаллем родился в Дамаске 13 января 1941 года. Возглавлял МИД Сирии с 2006 года. С 1964 года занимал разные должности в сирийских дипломатических ведомствах, в том числе был послом Сирии в США.
Муаллем был активным сторонником внешней политики России. Несколько дней назад по приглашению Муаллема Сирию посетил глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Даур Коре. Ранее Муаллем принял участие в церемонии открытия абхазского посольства в Дамаске.
Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия уже направило ноту соболезнования в МИД Сирии.
«Господин Муаллем в сложные времена для всего Ближнего Востока играл одну из ключевых ролей в построении глобального мира и стабильности. Его безвременный уход из жизни – по-настоящему невосполнимая потеря для мировой дипломатии», – сказано в заявлении.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года.
Китай и 14 стран АТР подписали соглашение о свободной торговле
15 государств Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, подписали соглашение о свободной торговле - по ряду параметров крупнейшее в мире. После 8 лет переговоров договор подписан в ходе саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Вьетнама Ханое, который прошёл в режиме он-лайн из-за пандемии.
На долю участников соглашения "Всестороннее региональное экономическое партнерство" (RCEP) приходится почти треть мировой экономики - 29 процентов. Больше только у Евросоюза. В странах-участниках соглашения проживает почти треть всего населения мира.
Соединённых Штатов среди участников нет, но документ подписали их союзники в регионе, такие как Япония, Южная Корея и Австралия. Reuters отмечает, что это может рассматриваться как успех Китая, который, вопреки напряжённым отношениям с США, налаживает их с соседями. В соглашении не участвует Индия, хотя она и участвовала в предварительных переговорах.
При президенте Дональде Трампе США вышли также из другого проекта создания зоны свободной торговли в регионе - Транстихоокеанского партнёрства.
SpaceX совершила второй запуск корабля Crew Dragon к МКС
Компания SpaceX совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
После запуска НАСА сообщило, что первая ступень отделилась и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Также успешно отделилась вторая ступень. Позже Crew Dragon вышел на орбиту.
Предполагается, что полет к МКС займет 27 часов. Первоначально запуск планировался на субботу, но был отложен из-за сильных порывов ветра, сообщили представители НАСА.
На борту находятся четыре астронавта: американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногучи. Они пробудут на МКС шесть месяцев.
В августе космический аппарат Crew Dragon корпорации SpaceX завершил свой первый пилотируемый полет, благополучно приводнившись в Мексиканском заливе с двумя астронавтами.
Они отправились в космос в мае из Флориды. Это был первый запуск астронавтов НАСА с американской территории с 2011 года и первый пилотируемый полет космического корабля, созданного коммерческой компанией.
На выборах президента Молдавии победила Майя Санду
Бывший премьер-министр Молдавии, председатель оппозиционной партии "Действие солидарность" Майя Санду одержала победу во втором туре президентских выборов в воскресенье. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные ЦИК страны.
После подсчета протоколов с 99 процентов избирательных участков, Санду получила 57, 7 процентов голосов избирателей, её соперник, действующий президент Молдавии Игорь Додон – 42,3 процентов.
Окончательные итоги выборов будут подведены в понедельник утром, когда подсчет голосов завершится в Канаде и США. При этом живущие за границей граждане Молдавии более склонны поддерживать Санду.
За Санду вновь, как и в первом туре, проголосовали крупные города, кроме Бельц, а также молодежь и диаспоры в европейских странах. Додона поддержали жители Бельц, сельские районы, решившие проголосовать жители Приднестровья, а наибольшего успеха он добился в Гагаузии, где его поддержали 95 процентов жителей.
Майя Санду поблагодарила своих избирателей. Она обещала объединить расколотое в ходе выборов общество и решать экономические проблемы. Она также заявила о намерении добиваться роспуска парламента и досрочных парламентских выборов.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон пока своё поражение не признал.
Ранее были опубликованы данные экзитпола, который провёл молдавский Институт публичной политики. Согласно им, Санду получает 54,7 процента голосов избирателей, Додон – 45,3.
Ещё один опрос агентства "Интеллект груп" дал почти такие же результаты – 54,8 процента голосов за Санду.
Явка во втором туре выборов превысила 50 процентов. В первом туре проголосовали около 43 процентов имеющих право голоса.
В самой Молдавии голосовали более 1 миллиона 300 тысяч человек, и ещё около 250 тысяч – за рубежом. Живущие за границей граждане страны более склонны поддерживать Санду.
Майя Санду – кандидат от проевропейской Партии действия и справедливости. В первом туре она набрала 36 голосов, Додон – 32 процента. Додон, поддержанный Партией социалистов, считается пророссийским кандидатом. Санду выступает за европейскую ориентацию Молдавии, в то же время подчёркивая, что она не хочет портить отношения с Москвой. Главной проблемой страны она называет коррупцию, в этом же контексте говоря и о проблеме Приднестровья.
Майя Санду уже была соперницей Додона на выборах президента в 2016 году, тогда она проиграла. В 2019 году несколько месяцев она была премьер-министром – сформировав неожиданный альянс с Додоном против олигарха Влада Плахотнюка, который в результате был вынужден покинуть страну. Впоследствии президент уволил Санду, и она стала лидером оппозиции.
Сборная Грузии по футболу проиграла команде Армении в матче Лиги наций
Национальная сборная Грузии по футболу проиграла команде Армении в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает агентство «Новости-Грузия». Встреча прошла сегодня, 15 ноября, в Тбилиси, на стадионе «Динамо арена» при пустых трибунах.
Грузинская команда проиграла первый тайм. Армянские футболисты открыли счет на 33-й минуте. Голом отметился Геворк Казарян. Также забил Саргис Адамян (86-я минута). В составе сборной Грузии отличился Вако Казаишвили, реализовавший пенальти на 65-й минуте. Для Казаишвили это был первый гол в нынешнем розыгрыше Лиги наций УЕФА.
После пяти туров сборная Грузии располагается на третьем месте группы 2 лиги С Лиги наций, набрав шесть очков. На первой строчке команда Северной Македонии, в активе которой девять очков, а на второй Армения – восемь очков. Эстония идет последней с двумя очками.
Участники Лиги наций ведут борьбу за право сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в период с ноября по декабрь 2022 года. Дополнительную возможность участия в стыковых матчах в случае неудачного выступления в отборочном турнире получат два победителя групп Лиги наций, которые будут иметь наивысший рейтинг.
В Лиге наций сезона-2020/21 национальные команды 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Сборные, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А, с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D.
Заместитель директора больницы Ахалгори скончался от коронавируса при транспортировке в клинику в Тбилиси
Житель Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия Онисе Гатенашвили скончался во время транспортировки в клинику на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Об этом говорится в заявлении аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.
По данным СМИ, скончался 68-летний Онисе Гатенашвили – хирург и заместитель директора больницы Ахалгори. Он был инфицирован корановирусом. Мужчина лечился на дому, а когда его состояние ухудшилось, семья потребовала перевозки в Тбилиси. Вместо этого Гатенашвили был доставлен в Цхинвали, где ему стало еще хуже.
Согласно заявлению госминистра, 14 ноября при участии Красного Креста был организован вывоз больного на лечение в Тбилиси. Отмечается, что правительство организовало медицинскую эвакуацию в кратчайшие сроки, сразу после получения уведомления от Красного Креста. «Состояние пациента было крайне тяжелым, и он скончался в машине скорой помощи», - сказано в заявлении.
Ахалгорский муниципалитет оказались в полной изоляции, после того как югоосетинские власти закрыли переходный пункт на контролируемую Тбилиси территорию. Это произошло еще осенью прошлого года, после обострения ситуации на одном из участков административной границы. В марте 2020 года югоосетинские власти закрыли все переходные пункты через разделительную линию, ссылаясь на опасность распространения коронавируса.
С недавнего времени исключения допускаются для пенсионеров. Также из Южной Осетии вывозят тяжело больных, однако эти процедуры необходимо согласовывать с Международным комитетом Красного Креста.
«Оккупированный Ахалгори закрыт уже больше года. Закрытие переходных пунктов уже унесло жизни 16 человек», - сообщили в аппарате госминистра. В Тбилиси «призывают международные организации и партнеров усилить давление на оккупационный режим» для того, чтобы «облегчить судьбу населения» по обе стороны разделительной линии и обеспечить им доступ к «критически важной помощи».
Реджеп Эрдоган выступил за раздел Кипра на два государства
Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня, 15 ноября, посетил самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра и заявил, что выступает за то, чтобы международное сообщество официально признало разделение Кипра на два государства.
«На Кипре живут два народа и существует два отдельных государства. Необходимо вести переговоры, итогом которых будет существование двух отдельных государств», - сказал Эрдоган.
Турецкая республика Северного Кипра провозгласила независимость в 1983 году. Ранее населённую турками-киприотами северную часть острова оккупировали турецкие войска - как утверждается, чтобы помешать поглощению Кипра Грецией. Республика признана в качестве независимого государства только Турцией, другие страны ООН считают, что юрисдикция населённой преимущественно греками Республики Кипр, контролирующей южную часть острова, распространяется на весь Кипр.
Представители двух общин Кипра вели переговоры о возможном воссоединении острова, однако они не дали результата. Как отмечают агентства, после недавнего прихода к власти на севере Кипра поддержанного Эрдоганом националистического политика Эрсина Тартара, перспективы переговоров о воссоединении стали ещё более туманными. Тартар выступает за международное признание независимости Северного Кипра.
Турция под руководством Эрдогана ведет все более активную политику по продвижению своих интересов в Средиземноморском регионе, от Кипра до Ливии - к неудовольствию Греции и Республики Кипр, в поддержку которых выступают другие страны ЕС.
В Молдавии явка на выборах превысила 50% - больше, чем в первом туре
Явка во втором туре выборов президента Молдавии, который проходит сегодня, 15 ноября, за два часа до закрытия избирательных участков в стране превысила 50 процентов. Таким образом, она уже выше, чем в первом туре, когда проголосовали около 43 процентов имеющих право голоса.
Соперники во втором туре – кандидат от проевропейской Партии действия и справедливости Майя Санду (36% в первом туре) и действующий президент Игорь Додон (32%). Его поддерживает Партия социалистов, он считается пророссийским политиком, хотя сам заявляет о необходимости развития отношений как с Россией, так и с ЕС. Первый тур выборов прошёл 1 ноября.
Согласно данным избирательной комиссии, к 20.00 по московскому времени в самой Молдавии проголосовали более 1 миллиона 300 тысяч человек, и ещё более 200 тысяч граждан страны проголосовали за рубежом - это рекордное число. Молдаване за рубежом более склонны поддерживать Санду.
На территории Республики Молдова открыто более двух тысяч избирательных участков. За рубежом – около полутора сотен участков, больше всего – в Италии (30), России (17), Румынии (13) и США (12).
По данным избиркома, почти в 2 раза по сравнению с первым туром выросло число жителей самопровозглашенной Приднестровской республики, принявших участие в выборах. Для них открыты участки на правом берегу Днестра. Как и в первом туре, власти в Тирасполе объявили, что сделают исключение для желающих проголосовать: чтобы избежать двухнедельного карантина, жители Левобережья должны выехать на участки с 8.00 и вернуться на территорию Приднестровья до 22.00, показав на административной границе штамп об участии в выборах. Об этом сообщает Radio Europa Liberă Moldova. К 20.00 по московскому времени проголосовали около 27 тысяч жителей региона.
Первые итоги голосования ожидаются уже сегодня вечером.
В столице Аджарии проходит митинг грузинской оппозиции
В Батуми проходит митинг грузинской оппозиции. Протестующие прошли маршем из разных точек города к Дому правительства. Требования собравшихся не изменились. Оппозиция требует проведения новых парламентских выборов и выборов в Верховный совет Аджарии и отставку администрации ЦИК Грузии.
«Все оппозиционные партии сегодня стоят вместе. Это означает, что никто не потерпит кражу свободы. Решающая борьба должна быть доведена до конца, ни шагу назад», - сказал Мирдат Камададзе.
На акции в Батуми находятся лидеры «Национального движения», в том числе Ника Мелия. На месте мобилизованы правоохранители.
- Накануне верховная избирательная комиссия (ВИК) Аджарии подвела итоги выборов в Верховный совет (ВС) автономии. Выборы в высший законодательный орган автономной республики проходили 31 октября, параллельно выборам в парламент Грузии. За 21 место в ВС боролись 22 избирательных субъекта. 18 депутатов выбирали по пропорциональной системе, а трех – по мажоритарной. Проходной барьер в 5% преодолели только «Грузинская мечта» и блок «ЕНД – Сила в единстве». По пропорциональной системе правящая партия получила 45,86% голосов избирателей, а ЕНД - 33,96%.
- Таким образом, коалиция, образовавшая вокруг бывшей партии власти, получает семь мандатов в ВС Аджарии, а «ГМ» – 11. Во всех трех мажоритарных округах ВИК назначил вторые туры, поскольку 31 октября ни один кандидат там не набрал 50% голосов.
- Итоговое заседание ВИК (офис в Батуми) проходило на фоне шумной акции протеста. Члены ЕНД подтвердили, что они не намерены участвовать во втором туре голосования 21 ноября. Оппозиция заявляет о фальсификации итогов выборов и считает результаты выборов 31 октября нелегитимными.
Трамп впервые написал в твиттере, что Байден победил на выборах
Президент США Дональд Трамп в воскресенье, спустя более чем неделю после того, как СМИ сообщили о победе на выборах 3 ноября его соперника, демократа Джо Байдена, написал в твиттере о том, что Байден победил на выборах, добавив, что своей победой демократ обязан фальсификациям.
«Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы», - написал Трамп в твиттере.
Утверждения о фальсификациях на данный момент не подтверждены ни судами, ни независимыми расследованиями. Тем не менее, Трамп, опираясь на различные юридические основания, оспаривает результаты голосования в ряде штатов, где он проиграл с небольшим отрывом.
Спустя примерно час после записи о победе Байдена Трамп написал другой твит - «Он победил только в глазах фальшивых СМИ. Я не признал поражение».
Еще в одном твите президент выразил уверенность в победе и вновь повторил утверждение, что выборы были нечестными.
Официально избрание Байдена президентом еще не подтверждено, поскольку коллегия выборщиков голосует только в декабре. Однако правилом в американской политике является то, что кандидат, который, согласно предварительным итогам, проигрывает, признаёт своё поражение. Трамп этого не сделал.
Согласно предварительным итогам выборов, Байден набирает 306 голосов выборщиков, Трамп - 232. Для того, чтобы претендовать на победу, Трампу необходимо через пересчет голосов или через суд изменить итоги голосования не менее чем в трех «колеблющихся штатах», что, по мнению аналитиков, малоправдоподобно.
Накануне в Вашингтоне десятки тысяч сторонников президента вышли на улицы, протестуя против официальных результатов голосования на президентских выборах. Произошли стычки с их оппонентами, полиция задержала около 20 человек.
18 ноября, в день визита Майка Помпео оппозиция проведет безмолвную акцию
18 ноября оппозиция проведет безмолвное шествие от Оперного театра в направлении проспекта Меликишвили, при соблюдении 2-метровой дистанции. Об этом заявил журналистам один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава после встречи в офисе «Лело», передает «ИнтерпрессНьюс».
«18 ноября, в 11:00 утра пройдет акция от Оперного театра в направлении площади Республики, метро «Руставели», Филармонии и проспекта Меликишвили. Будет соблюдена 2-метровая дистанция, и каждый пришедший на акцию протеста человек получит стикер, на котором будет написано – «сфальсифицировано». Он положит стикер, встанет, будет держать соответствующий плакат, также будут грузинские и американские флаги. На площади Республики будут установлены большие баннеры с грузинским и американским флагами, а посередине будет надпись, что выборы сфальсифицированы, что идет захват государства русским олигархом», - заявил Угулава.
Он призвал население выйти на акцию.
«Думаем, что значительная часть общества может не соглашаться по очень многим вопросам – о правых, левых и т.д. Но большинство из нас согласны с тем, что выборы сфальсифицированы. Поэтому я хочу призвать всех людей, кто считает, что выборы сфальсифицированы, неважно, нравится какой-то политик или нет, нравится партия или нет, это не имеет значения, те, кто считает, что сфальсифицированы, выйдите и молча зафиксируйте позицию. Зафиксируйте перед международными медиа и перед нашим гостем, это будет очень важным посланием для международного сообщества, что мы демократичное, законопослушное общество, мы хотим свободных выборов, но у нас власть, которая просто крадет выборы», - заявил Угулава.
- 17-18 ноября состоится визит в Грузию главы Госдепартамента США Майка Помпео. В Тбилиси он встретится с представителями правительства, в том числе с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. У Помпео также будет возможность встретиться с Католикосом-Патриархом Илией Вторым. В ходе визита намечена также встреча госсекретаря с представителями активного гражданского общества Грузии.
- 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала 48,22% голосов. На втором месте блок объединенной оппозиции, в состав которого входит бывшая правящая партия «Единое национальное движение» - 27,18% голосов. Мажоритарные кандидаты «Грузинской мечты» также одержали победу в 13 одномандатных округах. Еще в 17 для определения победителей 21 ноября пройдут вторые туры.
- Оппозиция не признает легитимность выборов, заявляя о массовых нарушениях и фальсификациях результатов. Все восемь оппозиционных партий, которые получили представительство в законодательном органе десятого созыва, отказываются от своих мандатов. Кроме того, оппозиционеры решили бойкотировать второй тур выборов.
- При посредничестве послов США и ЕС оппозиция и «ГМ» начали переговоры для поиска выхода из сложившегося кризиса. Пока что стороны не смогли достигнуть компромисса. Лидеры «Грузинской мечты» заявили, что не будут обсуждать возможность проведения новых выборов.
В Южной Осетии выявлено 35 новых случаев заболевания коронавирусом
За сутки в Южной Осетии вновь выявлено 35 случаев заболевания коронавирусом, сообщила «Рес» сегодня, 15 ноября, глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева. «В нашей ПЦР-лаборатории накануне было проведено 165 исследований на COVID-19, из них 35 - дали положительный результат. Таким образом, число заболевших коронавирусом в республике возросло до 1582», - сказала она.
Под наблюдением медиков на амбулаторном и стационарном лечении находятся 1284 человека с положительным результатом теста, 288 сняты с учета. Всего за время пандемии в лаборатории проведено 9709 исследований.
Всего в самопровозглашенной республике за время пандемии зафиксировано 1 672 случаев заражения коронавирусом, 1 582 были выявлены за последние два месяца - после снятия ограничений на де-факто границе с Россией. На сегодняшний день в медучреждениях республики проходят лечение 173 пациента с коронавирусом.
Югосетпотребнадзор ранее ввел обязательный масочный режим в общественных местах в целях противодействия распространению коронавируса. На карантин закрыты все образовательные учреждения республики, кроме отдельных начальных классов и групп в детских садах. Приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, детских учреждений дополнительного образования, детских развлекательных центров, аттракционов, компьютерных клубов, объектов физической культуры и спорта.
Также приостановлено проведение культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий, свадеб и других торжеств. В пятницу оперативный штаб республики продлил данные ограничительные меры до 15 декабря.
На линии соприкосновения состоялся обмен телами погибших в Карабахе военнослужащих
При участии представителей российского миротворческого контингента и Международного комитета Красного Креста (МККК) 14 ноября до поздней ночи на территории военных действий продолжались поиски неизвестных военнослужащих и гражданских лиц, а также извлечение и обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Она отметила, что на линии соприкосновения состоялся обмен телами погибших военнослужащих.
По ее словам, ранним утром 15 ноября при участии представителей Минобороны РА, миротворческого контингента России, МККК, Армии обороны и Службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха возобновились поисковые операции, в том числе на более широкой географической территории.
Минобороны Армении также сообщает, что по инициативе МККК началась подготовка дополнительных профессиональных команд для проведения в ближайшие дни обширной работы в районах проведения боевых действий.
Срок сдачи Кельбаджарского района Азербайджану продлен до 25 ноября
Азербайджан согласился дать отсрочку на вывод армянских войск из Кельбаджарского района до 25 ноября. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
По его словам, армянские власти передали эту просьбу через российскую сторону, и Азербайджан дал свое согласие на отсрочку из гуманитарных соображений, поскольку из-за недостаточной пропускной способности единственной дороги, ведущей из Кельбаджарского района в Армению, невозможно завершить процесс в предусмотренные сроки.
Согласно заявлению о прекращении боевых действий в Карабахе, подписанному лидерами России, Азербайджана и Армении, армянские войска должны были быть выведены из Кельбаджара до 15 ноября.
Тем временем российские самолеты продолжают доставлять в Ереван военную технику и военнослужащих. В рамках российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе в Ереван прибыли два российских военно-транспортных самолета Ан-124 с бронетехникой и миротворцами. Об этом сообщает Минобороны России.
«Самолеты доставили 10 бронемашин БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, около 30 военнослужащих миротворческого объединения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что после проверки состояния техники они пройдут путь в 300 километров, чтобы объединиться с размещенными в Карабахе миротворческими силами.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.