Тьма майнеров

Социальные сети заполнены таблицами, которые возвращают меня в какое-то далекое и весьма неуютное прошлое. Пенсионный фонд Абхазии сообщает о порядке получения пенсии в кассах Сбербанка с запозданием в один месяц, Водоканал – об отключении воды и перекрытии улиц, а Государственная энергетическая компания – о веерных отключениях света. Впрочем, при веерных отключениях света автоматически отключается и вода, поэтому Водоканал теперь может расслабиться и отказаться от объявлений. Ощущение, что мы всей страной попали в машину времени, которая откатила нас куда-то в начало прошлого века, правда, не знаю, в какую страну, и теряюсь в догадках: то ли начать маршировать под «дойчен зольдатен унтер официрен», то ли «задрав штаны, бежать за комсомолом».

Я начала приспосабливаться к новому порядку и молиться, чтобы не ввели продуктовые карточки и не поставили в очередь отмечаться в комендатуре. В результате такого смиренного подхода новая рабочая неделя подарила мне необычную забаву – бежать за светом туда, где его еще не отключили. Утром в 9 часов, на час раньше (у меня работа начинается в 10.00), я пошла в офис, так как дома отключили свет, а на работе его в это время включили. Через два часа я совершила маршрут в обратную сторону, так как на работе выключили свет, а дома включили. Затем еще раз – вот в таких мелких перебежках между домом и офисом я провела первый рабочий день нынешней недели.

Чтобы обобщить мой личный опыт, расскажу, как провела его моя приятельница, работница государственного учреждения. В 9.00 она как добросовестная служащая пришла в офис, в котором через пару минут отключили свет и работа остановилась. Через два часа сидения в холодном помещении свет дали. Но в час дня сотрудники ушли на законный перерыв, с которого вернулись в 14.00, а в 15.00 свет снова выключили – до 17.00. И все ушли домой. Как вы думаете, они вернулись в 17.00, чтобы доработать оставшийся час? Пока вы думаете, расскажу, как поступит моя приятельница завтра – она придет на работу в 11.00 и в 13.00 уйдет на перерыв, с которого уже не вернется на работу. По большому секрету мне сообщили, что так же поступят и все остальные сотрудники. Таким образом, рабочий день моей приятельницы, как и многих других служащих, сократился до двух часов в сутки. Интересно, учитывали ли такую «арифметику» государственные умы, принимавшие решение о веерных отключениях света?

А теперь по порядку о веерных отключениях, которые «жданно и гаданно» обрушились на страну. Беда со светом преследует нас уже не первый год – количества электроэнергии, вырабатываемой ИнгурГЭС, обычно недостаточно. Но еще несколько лет назад эти проблемы зависели от недобросовестных потребителей электричества, от природы и погоды. Уровень воды в хранилище ИнгурГЭС падал в феврале-марте, и в это время страна переходила на экономный режим расходования электроэнергии. Сейчас ноябрь, и с водой в водохранилище все нормально, к тому же еще не похолодало, следовательно, проблема не в погоде. Дело в том, что несколько месяцев назад руководство главного распределителя энергии – «Черноморэнерго» и Министерства экономики – объявило режим наибольшего благоприятствования развитию такого энергозатратного вида бизнеса, как криптомайнинг. Наши выдающиеся экономисты посчитали, что если поднять цену на электричество для майнеров в два раза, то есть до полутора рублей, то они принесут в бюджет доходы, которые решат все существующие в стране проблемы. Сказали – сделали. Так, в отсутствие закона, регулирующего деятельность криптоферм, на свет родилось решение правительства о снятии временного запрета на криптодеятельность, введенного в 2018 году по причине дефицита электроэнергии, «до устранения условий ограниченности ресурсов электроэнергетической системы Республики Абхазия». Нынешнее руководство страны решило не морочить себе голову всякими условиями и зацементировать свое нахождение во власти, дав майнингу зеленый свет. Понятно, что такой бизнес лег на душу народу и численность майнинг ферм в Абхазии (которые, по сути, зарабатывают на низких тарифах на электричество) стала расти, как тот богатырь в бочке – не по дням, а по часам.

Понятия не имею, насколько обогатился от этого бюджет, но трансформаторы стали гореть, как свечи, провода плавиться от перегрузки в сетях, а проблема дефицита электроэнергии приобрела глобальный масштаб. Но у нас же в правительстве сплошь гениальные экономисты, они предусмотрели и такое развитие событий и приняли единственное верное решение. Конечно, за счет рядовых потребителей и благополучия населения – погрузили страну во тьму по шесть часов в сутки.

Чего хотят добиться, непонятно. То ли глобального кризиса в энергетике, который приведет общественность к осознанию необходимости продажи энергосистемы, то ли повышения объемов продажи топлива за счет приобретения генераторов, то ли всеобщей криптофикации страны, которая станет гарантией существования власти? Гадать неблагодарное дело – время покажет.

Сегодня ясно только одно – обратного пути нет. Если такое количество майнеров (кстати, никто не знает какое) лишить сегодня доходов, то они снесут не только президента, правительство и парламент, но и всех тех, кто недоволен, что остался без света, и напоследок остановят ИнгурГЭС, чтобы никому жизнь малиной не казалась. Так что поход к светлому будущему откладывается на неизвестное время – впереди, через несколько месяцев, остановка ИнгурГЭС на ремонтные работы, а это уже обстоятельство непреодолимой силы.

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