О чем расскажет Майку Помпео живая цепь оппозиции?

Грузинская оппозиция намерена привлечь внимание госсекретаря США Майка Помпео и мировых СМИ к сложившемуся в стране кризису: выстроиться в молчаливую живую цепь с единственным слоганом – «Выборы в Грузии были сфальсифицированы». Эта идея не по душе представителям правящей «Грузинской мечты». Они обвиняют оппозицию в следовании «деструктивным планам» Михаила Саакашвили и его партии «Нацдвижение».

Несмотря на то, что госсекретарь США Майк Помпео не планирует встречаться с представителями оппозиции, они решили не упускать возможности привлечь его внимание, а значит, и внимание мировых СМИ. Представители оппозиции сегодня окончательно решили организовать молчаливую акцию протеста в центре Тбилиси. В руках они намерены держать флаги Грузии и США, а главный посыл на баннерах будет состоять из одного слова: «сфальсифицировано». По другому, по словам одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, правящую «Грузинскую мечту» и его лидера Бидзину Иванишвили не остановить:

«Мы будем в центре внимания мировых СМИ. Очень важно, чтобы мы свой протест выразили в хорошей форме, дисциплинировано, чтобы грузинское общество продемонстрировало свою прочную позицию, говорящую о том, что захвата государства этим позорным олигархом (Иванишвили) грузинское общество не допустит».

Представители правящей «Грузинской мечты» считают безответственностью со стороны оппозиции навязывать госсекретарю свою повестку дня. И тем более привлекать внимание высокого гостя из страны – стратегического партнера к итогам выборов, которые, по их словам, большинство международных организаций оценили как конкурентные, проведенные без нарушения фундаментальных прав избирателей. В «Грузинской мечте» были слышны призывы к оппозиции следовать, в том числе, и сегодняшним рекомендациям Международного республиканского института (IRI). В промежуточном докладе организации по выборам идет разговор о необходимости проведения второго тура и подготовке к нему. Есть призыв ко всем сторонам не нагнетать ситуацию резкими заявлениями.

Но представители оппозиции в докладе IRI обратили внимание на другое: «…проведенные в Грузии выборы не отвечали новым стандартам, утвержденным конституционными поправками, снизили доверие к избирательной администрации». Эти слова одного из руководителей IRI – Стивена Никса, сегодня часто цитировали грузинские СМИ.

А оппозиционеры обратили на внимание на то, что в докладе есть рекомендация к властям до второго тура исправить выявленные недостатки, связанные с итоговыми протоколами и другими нарушениями. Но большинство исков оппозиции и НПО отказались рассматривать как в ЦИК, так и в судах. У оппозиции не осталось правовых путей для оспаривания итогов, поэтому кроме акций протеста во время визита Майка Помпео она намерена устроить шумные акции протеста и в субботу, в день, когда должны состояться вторые туры. Участвовать в них не против лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе:

«Мы бы очень тихо и спокойно пошли на вторые туры, а потом пошли бы в парламент работать. А сейчас, как вы хотите, чтобы мы это сделали? Власти подтасовывают, крадут наши голоса, извините за выражение, плюют на нас, а мы должны все это терпеть и молчать, потому что у Бидзины Иванишвили семь миллиардов? Лично я не собираюсь это терпеть».

По предварительным оценкам нескольких НПО, оппозиция в результате неправильно посчитанных бюллетеней потеряла от четырех до восьми процентов голосов. Если бы голоса были подсчитаны добросовестно, это сменило бы нынешний баланс распределения мандатов в новом созыве парламента, и тогда правящая «Грузинская мечта» не получила бы 76 мандатов для единоличного формирования правительства.

Власть и оппозиция пока не могут сблизить позиции, в том числе и на встречах при посредничестве послов США и ЕС. Единственный выход оппоненты власти видят в продолжении бойкота, рассчитывая на то, что если власть сейчас и не согласится на повторные или внеочередные выборы, то однопартийному парламенту «Грузинской мечты» рано или поздно придется объявить роспуск будущего правительства, а потом и парламента. Как пояснил главный лейборист Шалва Нателашвили, для утверждения того же бюджета нужны 100 депутатских голосов, которых у «Мечты» не будет и после победы во вторых турах.

По поводу вторых туров сегодня оппозиции пришлось дистанцироваться от «Нацдвижения» и Михаила Саакашвили. Накануне на акции протеста в Батуми один из лидеров «Нацдвижения» Леван Варшаломидзе призвал сторонников в день голосования устроить у избирательных участков «коридоры позора». Вместе с этим заявлением протест у представителей других оппозиционных партий вызвал и тот факт, что активисты «Нацдвижения» требовали возвращения Михаила Саакашвили, скандировали его имя и размахивали листами, на которых было написано «Мы требуем Мишу», «Пусть Миша возвращается», «Пока Миша не вернется, ничего не получится».

В знак протеста члены партии «Лело» и «Алеко Элисашвили – Граждане» покинули акцию протеста. Представители «Грузинской мечты» призвали международное сообщество осудить планы «Нацдвижения» устроить «коридор позора» у избирательных участков, а один из представителей правящей силы Каха Кучава заявил:

«Мы от оппозиции только слышим о бойкоте, уличных протестах, «коридорах позора». Пора переходить на конструктивные шаги, учесть волю избирателей, воздержатся от травли тех избирателей, которые не поддерживают их. А таких довольно много. Я призываю оппозицию быть не на словах прозападными и европейцами, а на деле».

Примечательно, что идея с «коридорами позора» не понравилась многим и в самом «Нацдвижении». А требование на акциях возвращения Миши не понравилось самому Михаилу Саакашвили. Накануне у него было получасовое прямое общение со своими сторонниками в Facebook.

«Сейчас главное вы, а не Саакашвили», – сказал третий президент, обвинив СГБ и Бидзину Иванишвили в том, что это они «подбросили» слоганы, что без Миши ничего не получится. Там же Михаил Саакашвили предложил своим сторонникам определиться, чего они хотят:

«Я могу сложить свою голову и приехать, но для вас будет результат? Одного президента Гамсахурдия ведь уже убили, так чего хотите, чтобы я все же приехал? Хорошо, я приеду, готов пожертвовать собой, но мы все должны постараться, нам нужна общая победа».

В ответе на повторный вопрос о возвращении Михаил Саакашвили прибег к библейской фразе: «Захотите, и все вам воздастся». Третий президент отметил, что он ни на что не претендует, но считает необходимым устроить шествие большого количества людей в день приезда госсекретаря США.

Сегодня в стане оппозиции еще раз повторили, что не желают на общих протестных акциях слышать требования о возвращении Михаила Саакашвили. И там же отмечали, что, несмотря на все, оппозиция остается сплоченной.