Обзор грузинской прессы

«Грузинская мечта» предлагает своим оппонентам принять участие в теледебатах, в которых стороны смогут поговорить о сложившейся в стране ситуации. Об этом в эфире телекомпании «Рустави 2» сказал исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе: «Я предлагаю создать формат, в котором мы выступим против представителей этих (оппозиционных) партий. Я уверяю вас, там будут доказаны все их манипуляции и спекуляции». Некоторые в оппозиции это предложение назвали запоздалым, представитель «Национального движения» Нугзар Циклаури в интервью телекомпании заявил: «Конечно, правильно, когда политические партии встречаются друг с другом в формате дебатов. Однако сейчас это больше похоже на политический трюк, свою невиновность в фальсификации выборов они хотят доказывать не в суде, а во время дебатов. Эти дебаты ни к чему не приведут». Впрочем, так не считают представители ряда других партий. Готовность участвовать в дебатах уже выразили лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе, основатель партии «Граждане» Алеко Элисашвили и несколько представителей политического объединения «Стратегия Агмашенебели».
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С момента нападения на зугдидский филиал «Банка Грузии» прошел почти месяц, однако поиск обвиняемого в этом преступлении 32-летнего Бадри Эсебуа ведется до сих пор. Многие его знакомые уверены в том, что он не делал этого, впрочем, среди них есть и те, кто считает иначе. Один из таких – сослуживец Эсебуа, 33-летний Темури, в интервью газете «Квирис палитра» заявил: «Говорят, что Бадри не смог бы сделать это, что у него нет на то физических возможностей, меня смешат такие разговоры. Сразу понятно, что эти люди видели его лишь в семейной обстановке. Бадри очень сильный, быстрый. Во время учений по огневой подготовке он попадал в цель 40 раз из 40. Но я все же не верю в то, что он сделал это один, у него наверняка был сообщник. Многие не верят в его причастность к произошедшему, скорее всего, потому что он из хорошей семьи. Но я считаю, что вопрос лишь в том, что побудило его пойти на это… возможно, долги». То, что у Эсебуа действительно были долги, подтверждает еще один его знакомый, 53-летний Мамука. «Во время службы в армии у него было воспаление легких. Я не знаю, какой страховой пакет тогда был у армии, но его не до конца вылечили, в итоге его состояние ухудшилось. Из-за проблем со здоровьем ему пришлось отказаться от службы. Для того чтобы продолжить лечение, он взял кредит в банке. Однако работы у него не было, и оплачивать его он не смог, из-за чего долг значительно увеличился. Думаю, он хорошо подготовился к нападению на банк. Однако уверен, что он бы ни в кого не выстрелил», – сказал респондент «Квирис палитра».
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«Мы готовы к заслуженной критике», – заявил в интервью информационному интернет-агентству sportall.ge член сборной Грузии по футболу Ника Квеквескири. Так спортсмен комментирует поражение в матче с Северной Македонией. В случае победы грузинская сборная получила бы путевку на Чемпионат Европы, однако мечтам тысяч болельщиков не суждено было сбыться, за что те подвергли резкой критике футболистов и главного тренера Владимира Вайсса. Последний накануне заявил о своем уходе с поста. Ника Квеквескири от лица сборной поблагодарил Вайсса за пятилетний труд: «За эти годы он проделал большую работу, к сожалению, его карьера закончилась плохо. Сейчас болельщики ничего хорошего о нем и не вспоминают. Что касается команды, у нее никаких проблем нет… единственная проблема – мы взяли и разрушили то, что строили столько лет, теперь придется все начинать сначала. А вообще, положителен уже тот факт, что мы играли в таком важном матче. Мы будем много работать в будущем, чтобы нам не пришлось ждать таких игр еще 30 лет». Что касается поста главного тренера, то временно на эту должность назначен наставник молодежной сборной по футболу Рамаз Сванидзе.
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