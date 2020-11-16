Ковид-понедельник: портал и вакцина 

За последние сутки в Грузии выявили 3157 новых случаев COVID-19. Какова эпидемиологическая ситуация на сегодня, какими ресурсами располагает Минздрав и когда власти планируют ввести дополнительные ограничения?

Минздрав сегодня запустил портал – ambulatoria.moh.gov.ge/. На этом сайте, введя личный номер, можно узнать данные своего семейного врача и клиники, к которой человек прикреплен, – ее адрес и номер телефона. В ведомстве полагают, что это поможет разгрузить линию 112 – службу чрезвычайной помощи, по которой, как многие жалуются, дозвониться бывает сложно.

«Конечно, это внушительно сократит количество звонков в 112 – это означает, что время ожидания (ответа) для пациентов, которые нуждаются в неотложной помощи, будет намного меньше. Соответственно, и в этом компоненте мы станем более эффективны», – заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. По ее словам, на сегодняшний день в Грузии 1040 аппаратов искусственного дыхания и около 3400, оснащенных оборудованием с кислородом. Дефицита в них нет, но, несмотря на это, ведется закупка дополнительного оборудования, сказала министр. На вопрос о тех случаях, когда тяжелые пациенты скончались из-за того, что своевременно не получили необходимую помощь, – Тикарадзе заявила, что здесь имеет место неэффективный менеджмент:

«Сегодня мы с премьером встретились с представителями клиник, речь шла о том, как сделать менеджмент в клиниках более эффективным. Это подразумевает следующее: сегодня на аппаратах искусственного дыхания около 257 пациентов, зависимых от кислорода, насколько я помню, – 937. Состояние остальных – легкое. На самом деле клиники могут определить этих пациентов в ковид-гостиницы, где они продолжат лечение. Здесь (когда рассказывают, что больной не получил помощи, в которой нуждался) мы имеем дело по большей части с неэффективным менеджментом. В связи с этим мы и провели консультации».

Уже неделю в Грузии действует запрет на передвижение после 22:00. Власти неоднократно заявляли, что ограничения могут быть ужесточены. Ряд специалистов высказались в пользу локдауна – как меры, необходимой в настоящих условиях. Глава Центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе на вопрос, согласен ли он с этим, сегодня заявил:

«Определенные ограничения уже введены, и этого недостаточно. Они будут ужесточены. Это обсуждалось и сегодня на заседании координационного совета, вечером оно также состоится, и будут еще встречи».

Правда, уточнять, о каких именно ограничениях идет речь, Гамкрелидзе не стал. Тем временем об успехе экспериментальной вакцины сегодня заявила еще одна компания – Moderna. Ее эффективность, согласно пресс-релизу компании, по итогам третьей фазы испытаний составила 94,5%. Неделей ранее о более чем 90% эффективности своей вакцины заявила другая компания – Pfizer, которая занимается ее разработкой совместно с немецкой BioNTech.

Грузинские специалисты по-разному отреагировали на новость. Некоторые из них считают, что даже если эффективность разрабатываемых вакцин подтвердится, для Грузии перспективы получить ее еще очень далеки. По словам главы Центра контроля над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, Грузия уже стоит в очереди на вакцину – хоть и какую именно, пока не известно.

«Различные государства заказали вакцину против коронавируса, примерно восемь миллиардов доз. Какую получим мы, это будет решаться на т.н. платформе COVAX, созданной Глобальным альянсом по вакцинам – с ним мы сотрудничаем два десятка лет. Какую именно вакцину закупит эта платформа для стран нашего типа, для Грузии, – мы пока не знаем. Грузия уже перечислили 4 миллиона долларов платформе COVAX, мы заказали вакцину, количество доз которой должно покрыть 700 тысяч человек. Полностью это обходится до 17 миллионов долларов».

Когда вакцина будет утверждена ведущими международными организациями, продолжил Гамкрелидзе, Грузия получит ее и сможет привить 700 тысяч человек. В первую очередь это будут люди, которые входят в группы высокого риска. Эти группы, по его словам, уже определены.