Помпео встретят скованные живой цепью

Тбилиси принимает высокого гостя. Официальная повестка дня Помпео не предусматривает встречи с оппозицией, тем не менее ее представители намерены привлечь его внимание к внутриполитическому кризису в Грузии.

Грузинская оппозиция не теряет надежду на то, что госсекретарь США Майк Помпео, прилетевший в Тбилиси, все-таки найдет в плотном завтрашнем графике время для встречи с ее представителями. Видимо, поэтому оппозиционеры решили запланированную к приезду Помпео живую цепь вдоль проспекта Руставели и Меликишвили собрать уже в 11 часов утра. Заранее было известно, что акция будет безмолвной, в руках участники будут держать флаги Грузии и США, а также стикеры и баннеры с единственным словом «сфальсифицированы».

Конечно же, речь идет о парламентских выборах в Грузии. Видимо, из деликатности и исходя из того, что Грузия уже поздравила Джо Байдена с победой в президентских выборах в США, грузинские оппозиционеры не акцентируют внимания на том, что тема фальсификации актуальна и в самих США. Ведь президент Дональд Трамп, кабинет которого и представляет Майк Помпео, не признает поражения и заявляет об украденных голосах. Тем не менее, со свойственным ему юмором, главный лейборист Шалва Нателашвили все-таки решил заинтриговать госсекретаря – возможно, до сегодняшнего дня Помпео и не подозревал, что в его карьерном росте есть заслуга самого Нателашвили:

«С Помпео я очень часто встречался в Вашингтоне, когда он был конгрессменом из Канзаса. Мои встречи, можно сказать, ему помогли в карьере – его назначили директором ЦРУ, а потом стал госсекретарем. А вот если сейчас со мной встретится, возможно, он и на президента потянет. Но я не знаю, встречусь с ним или нет».

Повестка дня, как сообщили в МИД Грузии, как и визит, была запланирована давно. Госсекретарь намерен встретиться с премьер-министром Георгием Гахария, президентом Саломе Зурабишвили и патриархом Илией Вторым. Днем ранее стало известно, что госсекретарь также встретится с представителями гражданского сектора – выслушает их мнение по поводу ситуации в судебной системе. При этом во власти постоянно напоминают, что визит запланирован в рамках Хартии о стратегическом партнерстве, что в ходе этих встреч внутренние политические вопросы не будет затрагиваться и речь пойдет лишь о вопросах обороны, а также торгово-экономических отношениях.

Почему в этом списке не оказалось встречи с оппозицией? В Грузии этот вопрос вслух не обсуждают, но зато грузинские СМИ молниеносно распространили мнение бывшего посла США в Грузии Яна Келли. Он на своей странице в Twitter назвал тбилисский распорядок дня ошибкой госсекретаря:

«Помпео находится в Грузии, еще одной стране, где результаты выборов оспариваются. Он встречается только с правительством. Это ошибка».

В том, что Помпео не встречается с оппозицией, представители правящей «Грузинской мечты» ничего противоестественного не видят. Но укоряют оппозицию за то, что та решила привлечь внимание госсекретаря. Бывший министр юстиции, четвертый номер в партийном списке «Мечты» Тея Цулукиани сегодня пошла еще дальше – обвинила оппонентов власти в антизападных действиях под руководством Михаила Саакашвили. Но перед этим Тея Цулукиани отметила важность визита Помпео:

«Этот визит госсекретаря в очередной раз подтверждает твердую поддержку США и Запада территориальной целостности Грузии, а также подчеркивает важное значение Грузии для свободного мира. Более 30 лет США, Запад остаются главными сторонниками нашей приобретенной ценою крови свободы, демократии и независимости и практически единственными гарантами выбора грузинского народа, который называется евроатлантическим курсом Грузии».

Что же касается Михаила Саакашвили, Тея Цулукиани призвала оппозиционные силы осудить его вчерашнее заявление, в котором Саакашвили назвал главу наблюдательской делегации ПАСЕ Тин Кокс агентом России, поскольку, по мнению третьего президента, миссия ПАСЕ сочла выборы в целом мирными и свободными:

В оппозиции не стали опровергать или подтверждать заявление Саакашвили, хотя большинство в своих комментариях вспомнили, что Тин Кокс – тот европейский депутат, который часто выступал против санкций в отношении России.

Многим грузинским наблюдателям не понравилось, что и в этот день власть и оппозиция больше внимания уделяли внутриполитическим противоречиям. Среди них и бывший замглавы Совбеза, профессор грузино-американского университета Леван Бодзашвили:

«Каждый политический субъект должен осознавать, что есть надпартийные вопросы и интересы страны, которые касаются национальной безопасности, территориальных вопросов и социально-демократического развития страны. Монополизировать эти вопросы, искать врага – все это делает нас уязвимыми».

Сам Леван Бодзашвили – один из тех экспертов, которые обратились с открытым письмом к госсекретарю с просьбой рассмотреть возможность постоянного пребывания американских военных в Грузии с учетом того, что Россия разместила своих военных уже и в Нагорном Карабахе. Большинство грузинских наблюдателей склонны полагать, что главная цель визита Помпео – это геополитическая ситуация, которая сложилась после договора между Ереваном, Баку и Москвой. Хотя это не означает, что госсекретарь не затронет такие вопросы, как выборы и строительство порта Анаклия, о важности которых госсекретарь говорил еще год назад, когда Грузия и США отмечали десятилетие договора о стратегическом партнерстве.

Из Грузии Майк Помпео направится в Израиль.