«Это плевок в лицо каждому жителю Южной Осетии»

Генпрокурор Урузмаг Джагаев вновь в центре внимания. Представители оппозиции назвали «плевком в лицо каждого жителя республики» его поздравления в адрес отстраненного от должности, а затем уволенного вместе с остальным правительством бывшего министра внутренних дел. Более того, оказалось, что Игорь Наниев по-прежнему числится действующим главой на сайте ведомства.

«Народная партия» вновь обратилась к президенту Анатолию Бибилову с «призывом принятия неотложных мер по возвращению общественно-политической ситуации в конституционно-правовое русло. При этом настаиваем на удовлетворении президентом обращения конституционного большинства депутатов по направлению в парламент представления об отставке генерального прокурора Республики Южная Осетия Джагаева У. Ф.».

Партийцы, которые бойкотируют работу парламента с конца августа после смерти от рук силовиков Инала Джабиева, еще раз подчеркнули, что проведение заседания для выделения средств на борьбу с пандемией не исчерпывает противоречий между президентом и депутатами. «Народники» отметили, что по-прежнему «убеждены в неспособности правоохранительных органов провести объективное расследование по факту убийства в условиях нахождения Джагаева У. Ф. на должности генерального прокурора Республики Южная Осетия».

Глава государства между тем продолжает настаивать, что следствие по делу Джабиева близится к концу. По словам Бибилова, «в самое ближайшее время все процедуры будут завершены и дело передадут в суд». Президент отметил, что расследование затягивалось из-за «разнонаправленной экспертизы» в России. «Чтобы ни у кого не вызывала сомнений правдивость результатов, мы обратились за помощью к судмедэкспертам Минобороны РФ, чья компетентность и беспристрастность вне всяких сомнений», – подчеркнул Бибилов.

На днях «засветился» и генпрокурор Урузмаг Джагаев, который поздравил отстраненного (после смерти Инала Джабиева) от должности министра внутренних дел Игоря Наниева с днем сотрудников органов правоохранительных сил. «Сегодня ваш профессиональный праздник. В этот день хочется выразить Вам благодарность за Ваш труд и неоценимый вклад в дело становления органов внутренних дел нашей республики». Напомним, что Инал Джабиев был задержан по подозрению в покушении на министра Наниева и умер в здании криминальной милиции после многодневного допроса.

Депутат Давид Санакоев расценил поздравление как «плевок в лицо каждому жителю Южной Осетии», о чем не преминул написать на собственной странице в социальной сети Facebook. В беседе с «Эхом Кавказа» Санакоев повторил, что генпрокурор продолжает цинично восхвалять систему на фоне беспрецедентного недоверия к ней со стороны общества:

«Мы сегодня считаем провалом работы правоохранительной системы, что людей пытают, людей избивают, и все это прикрывается прокуратурой. И все эти данные налицо. Многие из этих данных мы пока не видим в уголовном деле, потому что если бы это было сделано по делу об убийстве Инала Джабивеа, тогда была бы иной квалификация, были бы задействованы другие статьи. Думаю, вместо того, чтобы наказать всех виновных в том, что произошло, пытаются прикрыть некоторых участников этих незаконных действий. Обозначили некоторую группу лиц, из которой, я думаю, выберут пару человек, они и будут виновными во всем. А настоящие виновные – те, кто отдавал приказы, те, кто не уследил за тем, что происходит в ведомстве, – они не будут отвечать перед законом и людьми».

По словам Санакоева, генпрокурору придется ответить на важный вопрос:

«Здесь, помимо всего остального, мы хотим получить ответ на один из важных вопросов – подследственность. Почему покушение на министра внутренних дел расследует генпрокуратура, когда уголовно-процессуальный кодекс нам прямо говорит, что это подследственное дело Комитета госбезопасности? Тут много вопросов, на которые должны ответить именно руководители. Исполнители – следователи, служащие прокуратуры или МВД – этими вопросами не занимаются. Этими вопросами занимается руководство – это и президент, и генпрокурор, и министр внутренних дел».

Ответ пресс-службы Генпрокуратуры не заставил себя долго ждать: «…С точки зрения человеческой морали, люди, которые не имеют тысячной доли заслуг Наниева И.Г. перед отечеством и в отношении которых проводятся доследственные проверки, продолжая свои противоправные действия, прикрываясь своей неприкосновенностью, не имеют морального права нагнетать и без того сложную эпидемиологическую и общественно-политическую ситуацию в республике. Обвиняя прокуратуру РЮО в неуважительном отношении к гражданам республики, сами же демонстрируют своими выступлениями и призывами полное неуважение к обществу», – говорится в заявлении ведомства.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что на официальном сайте МВД Игорь Наниев по-прежнему значится главой ведомства, равно как и его отстраненный заместитель, глава криминальной милиции Андрей Цховребов.

В День милиции Анатолий Бибилов также обратился к сотрудникам правоохранительных органов, не требуя, а как бы отговаривая их от применения насилия к гражданам:

«И вам, и личному составу придется очень много сделать, чтобы вернуть доверие граждан. Мы отправляем в высшие учебные заведения РФ молодых ребят, молодых следователей, оперативных работников. И мы прекрасно знаем, что сегодня для раскрытия преступления физическое воздействие… Ну, нет необходимости в физическом воздействии. Сегодня у вас есть довольно-таки серьезные возможности для того, чтобы раскрывать преступления, которые происходят в республике Южная Осетия. Честь милиционера – это поймать преступника и доказать его виновность. Но офицеру не делает чести то, что этот преступник в каких-то обстоятельствах (может) стать жертвой. И в этом направлении, уважаемые коллеги, у вас очень много работы».

Как стало известно «Эху Кавказа», накануне родные Инала Джабиева получили копию заключения судебно-медицинской экспертизы Минобороны России. По словам его вдовы Оксаны Джабиевой, адвокаты сторон приступили к ее изучению.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия