Оценку эффективности вакцины Pfizer от COVID-19 подняли до 95%

В ходе финальной стадии испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, оценка ее эффективности повышена до 95%. Об этом говорится в сообщении Pfizer.



В начале ноября BioNTech и Pfizer сообщали, что разрабатываемая ими вакцина BNT162b2 показала при испытаниях эффективность более 90%.

В новом сообщении американской фармацевтической компании отмечается, что в ходе испытаний было выявлено 170 заражений участников тестирования COVID-19. Однако из них 162 случая пришлись на представителей контрольной группы, получавших не вакцину, а плацебо. Среди тех, кому действительно была сделана прививка, заболели только восемь человек, в том числе один — тяжело, пишет РБК.

В Pfizer особо отметили, что вакцина продемонстрировала высокую эффективность во всех группах — независимо от того, какого возраста, пола или расы были привитые ей люди. В частности, для людей старше 65 лет эффективность вакцины, по оценке Pfizer, составила 94%.

При этом пожилые люди легче переносили прививку и реже жаловались на побочные эффекты. На серьезные проблемы со здоровьем жаловались немногие. Так, у 2% участников тестов после введения второй дозы вакцины возникла головная боль, а 3,8% после введения первой или второй дозы жаловались на повышенную утомляемость. У двух третей вакцинированных после введения вакцины жалоб, по данным Pfizer, вообще не возникло, а у остальных побочные эффекты скоро прошли.

В ближайшие несколько дней Pfizer и BioNTech планируют обратиться в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) за разрешением на использование своей вакцины «в чрезвычайных ситуациях». Впоследствии собранные в ходе испытаний данные будут переданы и регуляторам фармацевтического рынка в других странах.

«Наша цель с самого начала заключалась в разработке вакцины, которая обеспечила бы быструю и эффективную защиту от COVID-19 с хорошей переносимостью для всех возрастов. Мы считаем, что достигли этого с помощью нашей вакцины-кандидата BNT162b2», — заявил глава BioNTech Угур Шахин.