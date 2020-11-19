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Грузия продлила действующие ограничения на регулярное авиасообщение
Грузинские власти продлили действующие ограничения на международное регулярное авиасообщение до 1 января 2021 года.
Соответствующий НОТАМ (NOTAM, Notice to Airme – извещение об изменениях в сборник аэронавигационной информации AIP) распространило Агентство гражданской авиации Грузии, – пишет «Новости-Грузия».
Решение было принято после очередной переоценки ситуации с распространением коронавируса в мире.
«Ограничения на осуществление международного регулярного воздушного сообщения продлены и будут действовать до 31 декабря 2020 года включительно», – говорится в сообщении ведомства.
Ограничение на регулярное авиасообщение не распространяется на прямые международные рейсы, которые выполняются или планируются между Тбилисским международным аэропортом и аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Доха, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана; на регулярные рейсы между Кутаисским международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.
- Грузия с марта прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Правительство сначало пообещало начать прием международных путешественников с 1 июля, однако затем было заявлено, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире открытие регулярных международных полетов откладывается.
- С августа возобновились регулярные рейсы в Мюнхен, Париж и Ригу. В начале октября лоукостер Wizzair возобновил регулярные рейсы из Кутаиси в Ригу, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще в 12 городов. Однако из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, запланированные авиарейсы отменить или отложить на определенное время пришлось как грузинским, так и зарубежным авиакомпаниям.
Другие новости дня
В США приняли резолюцию из-за отравления Навального
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию из-за инцидента с отравлением Алексея Навального. Законодатели призывали Вашингтон ввести санкций против России в связи с произошедшим с российским оппозиционером.
Резолюции Конгресса носят рекомендательный характер.
18 ноября также стало известно, что ФСБ отказалась возбуждать дело о применении химического оружия против Навального. С заявлением в спецслужбу обращался созданный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). ФСБ в отказе указала, что проверкой фактов вероятного отравления занимаются другие правоохранительные органы.
Юристы ФБК назвали ответ ведомства "отпиской" и направили в суд жалобу на бездействие следственного управления ФСБ.
- 20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта, который следовал из Томска в Москву. Борт совершил экстренную посадку в Омске. Врачи ввели его в искусственную кому. Спустя двое суток оппозиционера перевезли на лечение в Берлин. В сознание политик пришёл только спустя 19 дней.
- Эксперты в Германии, а затем и других странах пришли к выводу, что Навальный подвергся воздействию яда из группы "Новичок". Страны ЕС призвали Москву провести расследование случившегося. Они также ввели санкции против российских чиновников, которые, по их мнению, могли иметь отношение к покушению на Навального.
- Навальный убеждён, что его отравили спецслужбы по указанию Кремля.
- Российские власти отвергают причастность к отравлению оппозиционера. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и российские врачи заверяют, что в России в организме оппозиционера ядов обнаружено не было. Москва заявляла о готовности сотрудничать с Германией для выяснения обстоятельств случившегося. Кремль также обвинил в предвзятости Организацию по запрещению химического оружия.
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 2 миллиона
В России (включая аннексированный Крым) на утро 19 ноября выявлены 23 610 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Это максимальный суточный прирост с начала эпидемии в стране. Общее число инфицированных COVID-19 в России превысило два миллиона.
В относительном выражении прирост, согласно данным оперативного штаба, увеличился до 1,2%.
Больше всего заболевших в Москве - 6438 человек за сутки, далее идут Санкт-Петербург и Московская область - 2312 и 880 новых случаев заражения за сутки - соответственно.
Умерли за последние сутки ещё 463 пациента с COVID-19. Это – новый максимальный показатель суточной смертности в России за время пандемии. Всего, по официальным данным, умерли 34 850 человек.
Второй день подряд выздоровевших больше чем заболевших. За последние сутки из больниц выписались 25 573 пациента.
Министром иностранных дел Армении назначен Ара Айвазян
По предложению премьер-министра Армении и указом президента, главой МИД страны назначен Ара Айвазян.
Айвазяну 51 год. 16 октября текущего года он был назначен заместителем министра иностранных дел.
Ранее он был послом Армении в Мексике, Коста-Рике, Кубе, Гондурасе, Гватемале, Панаме, а до этого занимал должность посла в странах Балтии, а также в других странах.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что принял решение об отставке Зограба Мнацаканяна с должности главы МИД. После этого Мнацаканян подал заявление об отставке, а Шаварш Кочарян был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел.
Москва и Баку обсудили «перспективы развития железнодорожной инфраструктуры на Южном Кавказе»
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым.
В пресс-службе правительства РФ сообщили, что «состоялся обмен мнениями по перспективам развития железнодорожной инфраструктуры с учётом решений о нормализации транспортного сообщения на Южном Кавказе».
Стороны также рассмотрели актуальные вопросы развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества.
- В подписанном лидерами Азербайджана, Армении и России заявлении о прекращении огня в Карабахе сказано: «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России».
- Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, отвечая на вопрос о возможности начала железнодорожного транзита через Абхазию, отметил, что события в Карабахе «очень многое изменили и изменят». Бжания обсудит эту тему с президентом России Владимиром Путиным.
Новый антирекорд: в Грузии за сутки выявлено 3697 случаев коронавируса
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 853. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 38 пациентов.
В тбилисских клиниках умерли 16 человек, в Имерети – 8, в Аджарии – 8, в Квемо Картли – 3, в Кахети – 2, в Шида Картли – 1.
За минувшие сутки выявлено 3697 новых случаев инфицирования. Общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 93 092.
За 24 часа выздоровели 2409 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 73 877.
Динамика за ноябрь:
- 1 ноября – 1791 новый случай, скончались 28;
- 2 ноября – 1852 новых случая, скончались 7;
- 3 ноября – 1943 новых случая, скончались 20;
- 4 ноября – 2295 новых случаев, скончались 19;
- 5 ноября – 2401 новый случай, скончались 20;
- 6 ноября – 2775 новых случаев, скончались 22;
- 7 ноября – 2859 новых случаев, скончались 18;
- 8 ноября – 2901 новый случай, скончались 34;
- 9 ноября – 2927 новых случаев, скончались 24;
- 10 ноября – 2970 новых случаев, скончались 22;
- 11 ноября – 2911 новых случаев, скончались 45;
- 12 ноября – 3120 новых случаев, скончались 33;
- 13 ноября – 3473 новых случая, скончались 37;
- 14 ноября – 3504 новых случая, скончались 33;
- 15 ноября – 3020 новых случаев, скончались 34;
- 16 ноября – 3157 новых случаев, скончались 30;
- 17 ноября – 3117 новых случаев, скончались 45;
- 18 ноября – 3443 новых случая, скончались 37;
- 19 ноября – 3697 новых случаев, скончались 38.
Число активных случаев коронавируса в Грузии – 18 336, из них 5833 пациента лечатся в клиниках, 3518 – в COVID-гостиницах, 8985 – на дому.
В Абхазии подтверждено 39 случаев коронавируса, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 155 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 39 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 78 человек, 68 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 22 – средней степени тяжести. Выписаны 5 человек.
17 ноября в Гудаутском госпитале скончался пациент 1947 года рождения. Он поступил в медучреждение 11 ноября с диагнозом COVID-19 и двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина получал необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на всю проводимую терапию, умер от сердечно-сосудистой недостаточности.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, трое в тяжелом состоянии.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 35 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
Как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5213 человек. 65 летальных случаев. Выздоровели 3488 человек.
Лидеры грузинской оппозиции встретились с представителем Госдепартамента
Оппозиция выражает готовность продолжать переговоры с властями, - таков итог встречи лидеров оппозиции с заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикером, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Посольства США и ЕС организовали уже две встречи между властями и оппозицией, однако это не сблизило позиции сторон. Оппозиция с 3 ноября заявляет о намерении бойкотировать работу парламента десятого созыва, так как считает итоги выборов в парламент сфальсифицированными. Использовать депутатские мандаты отказываются все восемь оппозиционных партий, которые прошли в парламент.
Представитель госсекретаря США остался в Тбилиси после отъезда официальной американской делегации и провел встречу с лидерами оппозиции в отеле «Шератон Метехи Палас». Детали встречи не разглашаются, однако лидеры оппозиции сделали комментарии для прессы:
Григол Вашадзе, «Единое национальное движение»
«То, что Рикер остался в Грузии, является показателем, что наш стратегический партнер хорошо понимает, насколько глубокий кризис в стране и насколько нужна помощь нашего стратегического партнера в выходе из кризиса. Они внимательно выслушали то, что мы сказали, о фактах нарушений, о фактах фальсификаций и как нагло вели себя председатели избирательных и окружных комиссий, когда вручную переписывали цифры в протоколах, и как мы видим выход из этой ситуации. Послание было таким: необходимо как можно скорее найти компромисс, исходя из тяжелого социального и экономического положения, сложного положения в регионе и того, что весь мир заморожен и борется с коронавирусом».
Георгий Вашадзе, «Стратегия Агмашенебели»
«Безусловно, со стороны наших американских партнеров есть призыв к договоренности. Мы предоставили им все те вопросы, которые реально происходят сегодня в стране. Оппозиция зафиксировала свою единую позицию по поводу требований. Мы выразили полную готовность прийти на третий раунд, но мы ждем адекватного ответа и со стороны «Грузинской мечты». Главное не то, что мы сделаем, сейчас главные ключи в руках «Грузинской мечты».
Бадри Джапаридзе, «Лело для Грузии»
«Мы обменялись мнениями по поводу выборов и по поводу планов оппозиции. У нас была хорошая встреча, мы ознакомили наших стратегических партнеров с нашей позицией, почему мы считаем, что выборы сфальсифицированы. Также мы выслушали взгляд помощника госсекретаря США, как США будут способствовать улаживанию кризиса. Это очень важно, чтобы они оставались в этом процессе, чтобы мы могли достичь соглашения, которое нужно нашей стране и народу. Мы не разглашаем деталей диалога. Наша позиция не изменилась: мы готовы работать конструктивно, продолжать отношения с властью в режиме диалога, чтобы получить новые выборы, которые должны пройти в условиях новой избирательной администрации и нового избирательного законодательства».
Зураб Джапаридзе, «Гирчи»
«Никаких призывов войти в парламент не было, со стороны представителя Госдепартамента было предложение использовать государственные институты для борьбы, на что мы ему ответили, что в стране нет институтов, которые могут работать в нормальной стране – например, суд и избирательная администрация. В Грузии таких институтов не существует, поэтому эта борьба бессмысленна. Мы ждем третьего раунда переговоров. Заходить в парламент сейчас, в этой реальности, невозможно. Выходом может стать политическое соглашение, которое может быть достигнуто за столом переговоров, модерацию которых осуществляют посольство США и Евросоюза».
Давид Бакрадзе, «Европейская Грузия»
«Нам не понадобилось усилий, чтобы заверить его в той части нашей позиции, которая касается выборов. По поводу того, что были нарушения и они были грубыми, наши позиции близки. Что касается вопроса о том, должны ли мы принять эти нарушения и участвовать в работе парламента, то тут могут быть разные позиции. Мы продолжаем консультации с партнерами по этому вопросу. Грузинский народ и политический спектр должны решить, насколько приемлемо участвовать в работе сфальсифицированного парламента. Наша задача - не улица и дестабилизация страны, а спокойствие и стабильность. Но то качество нарушений, которое было зафиксировано на выборах, сделало невозможным [работу в парламенте] без новых выборов».
- Госсекретарь США Майк Помпео накануне прибыл в Грузию с официальным визитом в рамках ноябрьского турне. Сегодня Помпео провел встречи с представителями правительства Грузии, патриархии и гражданского сектора. На встрече с премьер-министром Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани госсекретарь подчеркнул важность избирательной и судебной реформ.
- Оппозиция, в свою очередь, вывела сторонников в центр Тбилиси на «молчаливую» акцию, участники которой приветствовали приезд госсекретаря и выразили протест против фальсификации выборов.
Авиарегулятор США разрешил вновь эксплуатировать Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление США разрешило возобновить полеты лайнеров Boeing 737 MAX.
Глава управления Стивен Диксон в разговоре с агентством Reuters заявил, что полностью уверен в безопасности самолетов. При этом, по словам Диксона, производителю и в дальнейшем следует совершенствовать системы безопасности.
Boeing 737 MAX эксплуатируют 59 авиакомпаний. Прежде чем самолеты смогут перевозить пассажиров, перевозчикам необходимо внести необходимые изменения, указанные Федеральным авиационным управлениям. Пилоты должны пройти дополнительное обучение. Ожидается, что этот процесс займет до нескольких недель до нескольких месяцев.
Всего на балансе авиакомпаний находятся 387 бортов Boeing 737 MAX.
Пока что только компания American Airlines добавила в расписание с конца декабря полеты лайнеров между Майами и Нью-Йорком. Американский авиаперевозчик Southwest, у которой есть 34 самолета - больше, чем у любой другой авиакомпании, - не будет обслуживать пассажиров на Boeing 737 MAX до весны 2021 года.
Мораторий на полеты самолетов модели 737 МАХ был введен практически во всех странах мира, включая США, в марте 2019 года после двух авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Жертвами стали 346 человек. Причиной крушений, согласно расследованиям, стали ошибки в программном обеспечении.
В мае компания Boeing возобновила производство на заводе в Рентоне, штат Вашингтон. В конце июня Федеральное управление гражданской авиации США разрешило сертификационные летные испытания.
В сентябре специальная комиссия Конгресса США по результатам своего расследования заявила, что причинами авиакатастроф стали ошибки компании-производителя и Федерального авиационного управления.
Оценку эффективности вакцины Pfizer от COVID-19 подняли до 95%
В ходе финальной стадии испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, оценка ее эффективности повышена до 95%. Об этом говорится в сообщении Pfizer.
В начале ноября BioNTech и Pfizer сообщали, что разрабатываемая ими вакцина BNT162b2 показала при испытаниях эффективность более 90%.
В новом сообщении американской фармацевтической компании отмечается, что в ходе испытаний было выявлено 170 заражений участников тестирования COVID-19. Однако из них 162 случая пришлись на представителей контрольной группы, получавших не вакцину, а плацебо. Среди тех, кому действительно была сделана прививка, заболели только восемь человек, в том числе один — тяжело, пишет РБК.
В Pfizer особо отметили, что вакцина продемонстрировала высокую эффективность во всех группах — независимо от того, какого возраста, пола или расы были привитые ей люди. В частности, для людей старше 65 лет эффективность вакцины, по оценке Pfizer, составила 94%.
При этом пожилые люди легче переносили прививку и реже жаловались на побочные эффекты. На серьезные проблемы со здоровьем жаловались немногие. Так, у 2% участников тестов после введения второй дозы вакцины возникла головная боль, а 3,8% после введения первой или второй дозы жаловались на повышенную утомляемость. У двух третей вакцинированных после введения вакцины жалоб, по данным Pfizer, вообще не возникло, а у остальных побочные эффекты скоро прошли.
В ближайшие несколько дней Pfizer и BioNTech планируют обратиться в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) за разрешением на использование своей вакцины «в чрезвычайных ситуациях». Впоследствии собранные в ходе испытаний данные будут переданы и регуляторам фармацевтического рынка в других странах.
«Наша цель с самого начала заключалась в разработке вакцины, которая обеспечила бы быструю и эффективную защиту от COVID-19 с хорошей переносимостью для всех возрастов. Мы считаем, что достигли этого с помощью нашей вакцины-кандидата BNT162b2», — заявил глава BioNTech Угур Шахин.
Дело пропавшего чеченца Салмана Тепсуркаева дошло до ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу по делу о пропавшем модераторе чата оппозиционного Telegram-канала 1ADAT Салмане Тепсуркаеве. Об этом сообщает издание «Кавказский Узел».
Правозащитники потребовали от России обеспечительных мер по установлению местонахождения Тепсуркаева, а также гарантии его освобождения и безопасности. Сначала ЕСПЧ отказал в удовлетворении жалобы, но несколько дней спустя суд отменил свое же решение и дело коммуницировал.
ЕСПЧ обратился к России с вопросами о том, причастны ли государственные органы власти к похищению Тепсуркаева, подвергался ли он пыткам. Власти должно ответить до 12 декабря.
- В начале сентября в соцсетях появилось видео, на котором 19-летний Тепсуркаев занимается самоистязанием. Муфтий Чечни оправдал насилие в отношении молодого человека. Где сейчас находится Тепсуркаев, неизвестно. Представители России в Европейском суде по правам человека отрицают причастность властей к его исчезновению.
- В ноябре Следственный комитет возобновил проверку заявления о похищении Тепсуркаева.
- Оппозиционный телеграм-канал 1ADAT публикует информацию о похищениях и задержаниях на территории Чечни, основываясь на данных источников в правоохранительных органах и структурах власти.
Госдеп США призывает грузинскую оппозицию отказаться от бойкота парламента
Государственный департамент США призывает грузинскую оппозицию отказаться от бойкота парламента.
«Видеть, как они снова призывают к бойкоту – это как пересматривать заново один и тот же фильм», – сказал представитель ведомства на брифинге в Тбилиси, текст которого опубликован на официальном сайте Госдепа.
«Мы призываем их войти в парламент, внести значимые изменения в избирательное законодательство, чтобы следующие выборы были лучше», – сказано в заявлении. Вашингтон при этом указывает и на необходимость реформы Центральной избирательной комиссии.
В Госдепартаменте заявляют, что в Грузии было много «некорректных выборов» в течение последних 30 лет.
«Мы видели аналогичные типы нарушений и на этих выборах: подкуп голосов, запугивание избирателей, злоупотребление административным ресурсом», – сказал представитель ведомства.
Отметим, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер проводит переговоры с лидерами грузинских оппозиционных партий. Он остался в Тбилиси после отъезда Майка Помпео. Сам госсекретарь США в рамках визита в Грузию с оппозицией не встретился.
- 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала 48,22% голосов. На втором месте блок объединенной оппозиции, в состав которого входит бывшая правящая партия «Единое национальное движение» - 27,18% голосов. Мажоритарные кандидаты «Грузинской мечты» также одержали победу в 13 одномандатных округах. Еще в 17 для определения победителей 21 ноября пройдут вторые туры.
- Оппозиция не признает легитимность выборов, заявляя о массовых нарушениях и фальсификациях результатов. Все восемь оппозиционных партий, которые получили представительство в законодательном органе десятого созыва, отказываются от своих мандатов. Кроме того, оппозиционеры решили бойкотировать второй тур выборов.
Помпео: «Поддержка суверенитета Грузии перед лицом российской оккупации остаётся неизменной»
Госсекретарь США Майк Помпео в своём Twitter-аккаунте рассказал о переговорах, проведенных в Тбилиси.
«Сотрудничество США и Грузии имеет первостепенное значение, а наша поддержка суверенитета Грузии перед лицом российской оккупации остаётся неизменной», – написал он по итогам встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Помпео сообщил, что на встрече с премьер-министром Георгием Гахария и главой МИД Давидом Залкалиани обсудил «важность проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов в Грузии».
«Я подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета Грузии перед лицом российской оккупации», – отметил Помпео.
Сегодня же в Госдепартаменте сообщили, что «Соединенные Штаты оказывают помощь Грузии в углублении её евроатлантических связей».
«США и Грузия активно поддерживают программы обмена между нашими странами», – говорится в еще одном сообщении.
- Госсекретарь США Майк Помпео уже завершил свой двухдневный визит в Грузию. В рамках турне он уже посетил Францию и Турцию, после Грузии направляется в Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
Бжания обсудил с делегацией Росавиации перспективы восстановления сухумского аэропорта
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня принял заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация) Олега Сторчевого.
По информации пресс-службы, делегация российская делегация прибыла в Абхазию для изучения текущего технического состояния сухумского аэропорта и определения дальнейших шагов по его капитальному ремонту и функционированию.
Ранее Бжания сообщил, что обсудил эту тему на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Сегодня Бжания отметил, что «проблема очень серьезная и многоплановая». Он считает, что тема возобновления работы аэропорта – «приоритетная государственная задача».
Нам нужно воздушное окно в Россию, и через Россию - в мир
«Её неразрешенность несет существенные экономические потери, тормозит развитие Абхазии и негативно влияет на имидж нашего государства. Сухумский аэропорт обладает целым рядом характеристик, предопределяющих весьма интересные перспективы его использования. Мы надеемся, что опираясь на вашу помощь и поддержку эту проблему решить. Для нас это очень важно. Нам нужно воздушное окно в Россию, и через Россию - в мир. В большей степени это даже политический проект, а не экономический. Её реализация будет символизировать очень много добрых , хороших дел на Южном Кавказе», – сказал Бжания.
Глава делегации Росавиации поблагодарил Бжания за встречу. «Как вы правильно сказали, задача – сделать все, для того, чтобы вернуть те объемы перевозок, которые существовали в этом аэропорту в старые добрые времена», – отметил Олег Сторчевой.
- Международная организация гражданской авиации (ICAO) рассматривает сухумский аэропорт как часть воздушного пространства Грузии.
Никол Пашинян опубликовал «дорожную карту» армянского правительства
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает себя самым главным ответственным за сложившуюся ситуацию после войны в Нагорном Карабахе, заявляя, что он также несет ответственность за преодоление ситуации и установление стабильности и безопасности в стране.
Несмотря на призывы оппозиции к его отставке, на своей странице в Facebook глава правительства заявил о намерении провести полномасштабные реформы в стране. Об этом сообщает «Радио Азатутюн».
«Дорожная карта наших самых важных дел в ближайшем будущем заключается в следующем.
- Возобновление нагорно-карабахского мирного процесса в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ с акцентом на статус Арцаха и приоритетность возвращения арцахцев в места их проживания.
- Обеспечение возвращения арцахцев в свои дома. Полное восстановление нормальной жизни Арцаха. Восстановление поврежденных домов, квартир и инфраструктур на территориях, подконтрольных властям НКР.
- Обеспечение социальных гарантий семьям погибших военнослужащих и граждан.
- Восстановление жилых и общественных построек и инфраструктуры, поврежденных во время войны на территории Республики Армения.
- Обеспечение социальных гарантий, процессов протезирования и профессиональной переподготовки военнослужащих, получивших инвалидность.
- Немедленное возвращение пленных солдат и мирных жителей. Обеспечение социальных гарантий их семьям. Скорейшее выяснение судеб без вести пропавших. Обеспечение социальных гарантий их семьям.
- Формирование системы психологической реабилитации людей, участвовавших в войне, и общества в целом.
- Утверждение Программы реформирования Вооруженных сил и начало реформ.
- Преодоление эпидемии COVID-19 и устранение ее последствий.
- Восстановление сфер хозяйственной деятельности.
- Активация демографических программ.
- Принятие нового закона о внесении изменений в Избирательный кодекс и в Закон о партиях.
- Введение института специализированных судей, как первый шаг в создании антикоррупционного суда. Запуск закона о конфискации незаконного имущества.
- Проведение регулярных тематических консультаций с представителями политической и гражданской общественности Армении.
- Проведение регулярных тематических консультаций с армянскими организациями и отдельными лицами диаспоры. Вовлечение армянских отдельных лиц, структур диаспоры в указанные процессы.
Самая главная цель всего этого - обеспечение демократической стабильности в Армении и создание гарантий того, что ничто не угрожает формированию власти в Армении посредством свободного волеизъявления народа», – написал Пашинян.
Премьер отметил, что для реализации дорожной карты вносит изменения в состав правительства.
«Чтобы перенести эти меры на необратимый институциональный курс, потребуется шесть месяцев. В июне 2021 года я сделаю отчет о реализации дорожной карты, по итогам которого мы примем решение, что делать дальше, с учетом общественного мнения и общественной реакции. Особую благодарность хотели бы выразить сотрудникам системы государственного управления Республики Армения, а также фракции НС «Мой шаг» за их работу и сплоченность, проявленные в этот непростой период. У нас много работы, мы должны добиться успеха. К делу!», – отметил он.
- Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил о неизбежности досрочных парламентских выборов.
- Отставки Никола Пашиняна требуют армянские оппозиционные партии. Они проводят акции протеста в центре Еревана.
- К политическому кризису в стране привело заявление о полном прекращении огня в Карабахе, подписанное лидерами России, Армении и Азербайджана.
- Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район (срок продлён до 25 ноября), а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
Госсекретарь США Майк Помпео завершил визит в Грузию
Государственный секретарь США Майк Помпео завершил свой двухдневный визит в Грузию. Его самолет уже вылетел из международного аэропорта Тбилиси. С гостем попрощались глава МИД Грузии Давид Залкалиани, посол Грузии в США Давид Бакрадзе и посол США в Грузии Келли Дегнан.
В рамках визита Помпео встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, Католикос-Патриархом Грузии Илией II и с представителями гражданского общества.
Грузинская оппозиция решила привлечь внимание Помпео молчаливой акцией протеста. Участники держали флаги Грузии и США и плакаты: «выборы сфальсифицированы», «олигарх украл выборы».
- В рамках турне Майк Помпео уже посетил Францию и Турцию, после Грузии направляется в Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
СФ разрешил Путину отправить военных в Карабах. Они уже неделю там
Совет Федерации в среду дал согласие президенту России Владимиру Путину на размещение в зоне нагорно-карабахского конфликта миротворческого военного контингента с необходимым вооружением и спецтехникой.
По конституции, Совет Федерации должен рассматривать вопросы об использовании российских войск за рубежом - по запросу президента. При этом российские военные уже находятся в Нагорном Карабахе - они были введены туда после того, как в ночь на 10 ноября Путин и лидеры Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении боевых действий.
Сразу после подписания этого заявления пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выступил с утверждением, что отдельного согласия Совета Федерации на ввод миротворцев в Нагорный Карабах не нужно, поскольку, по его словам, "30 сентября 2015 года было постановление Совета Федерации, где дается согласие президенту России на использование вооруженных сил за пределами территории России на основе общепризнанных принципов и норм международного права". Ссылка на решение верхней палаты парламента от 30 сентября 2015 года есть и в указе Путина о размещении миротворцев в Карабахе.
В 2015 году решение было принято в день начала российской военной операции в Сирии. При этом в нём действительно не указана конкретная страна, куда будут введены российские войска - в отличие от предыдущего подобного решения от 1 марта 2014 года, где говорилось об Украине.
Объясняя, почему разрешение Совета Федерации на размещение миротворцев в Карабахе всё же понадобилось, глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас сказал, что речь идёт о длительной операции (миротворцы введены как минимум на 5 лет). То же, что миротворцы были введены в Нагорный Карабах, не дожидаясь решения Совета Федерации, Клишас объяснил тем, что президент имеет право отправлять войска за границу "для решения оперативных вопросов" по своему усмотрению. По словам Клишаса, такая необходимость возникла, поскольку 9 ноября азербайджанские военные сбили российский военный вертолёт и погибли двое российских офицеров.
При этом вертолёт был сбит далеко от зоны конфликта, и ранее российские представители никак не связывали его гибель с договорённостями о Карабахе.
Согласно договорённостям, российский миротворческий контингент насчитывает около 2 тысяч человек, он размещён по линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и в так называемом Лачинском коридоре, связывающем его с Арменией.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
- Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
- В опубликованном тексте заявления говорится, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район (срок продлён до 25 ноября), а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
США сократят контингенты в Ираке и Афганистане до 2500 военных
Исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер заявил о существенном сокращении американских военных контингентов в Ираке и в Афганистане. К 15 января эти страны должны покинуть около 2,5 тысяч военнослужащих - 2 тысячи будут выведены из Афганистана и 500 - из Ирака. После этого численность американских военных как в той, так и в другой стране не будет превышать 2,5 тысячи - сообщает "Голос Америки".
Миллер был назначен и.о. главы Пентагона после того, как президент Дональд Трамп уволил министра Марка Эспера вскоре после выборов президента 3 ноября, на которых, по предварительным данным, Трамп проиграл демократу Джо Байдену.
Вывод войск должен завершиться до инаугурации нового президента, которая пройдёт 20 января.
Трамп неоднократно выступал за сокращение американского военного присутствия на Ближнем Востоке и в Афганистане. Он, в частности, распорядился ранее вывести большую часть американских военных с севера Сирии. Речь шла и о полном выводе войск из этой страны, однако несколько сот американских военных там всё же остались.
В Афганистан американские военные были введены в 2001 году, в ходе операции против террористов из "Аль-Каиды" и поддерживающих их талибов. Сейчас США ведут переговоры с талибами, результатом которых мог бы стать полный вывод американских войск при условии мирного урегулирования в Афганистане. Планы существенно сократить американский контингент до заключения соглашения, однако, вызвали критику как демократов, так и части союзников Трампа - республиканцев. "Нет ни одного американца, который не желает, чтобы война в Афганистане против террористов и их пособников была бы окончательно выиграна. Но… быстрый вывод американских войск из Афганистана сейчас нанесет вред нашим союзникам и порадует людей, которые желают нам зла" - сказал лидер сенатского большинства Митч Макконнелл.
При этом к полному выводу войск США из Афганистана призвал ряд чиновников, в том числе старший советник Миллера, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, а также Энтони Тата, который со вторника исполняет обязанности заместителя министра обороны по политическим вопросам.
Георгий Гахария Майку Помпео: «Настал момент усилить представительство США в регионе»
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на встрече с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что необходимо расширить сотрудничество Вашингтона и Тбилиси, а также усилить представительство Соединённых Штатов в регионе.
Хочу заверить вас: мы действительно чувствуем, что настал момент для укрепления нашего сотрудничества и партнерства, а также для увеличения представительства Соединенных Штатов в этом регионе
«Конечно, мы благодарим вас за поддержку Соединенных Штатов в борьбе с новым коронавирусом. Как вам хорошо известно, нас связывает очень успешное сотрудничество в виде Лаборатории Лугара, что является очень важным аспектом в борьбе с новым коронавирусом. Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что мы действительно ценим неизменную поддержку народа и правительства Соединенных Штатов территориальной целостности и суверенитета Грузии. Вы хорошо знаете, насколько важен этот вопрос для нашей страны, территории которой оккупированы, потому что на нашей земле до сих пор размещены оккупационные силы. Мы знаем, что это стратегическое партнерство основано прежде всего на ценностях — свободе, демократии и, конечно же, общих геостратегических интересах. В это очень изменчивое для региона время мы понимаем, что эти вопросы нужно обсуждать. У нас есть очень хорошая возможность обсудить важные вопросы, углубить сотрудничество между Соединенными Штатами и Грузией в области обороны и безопасности, консолидации экономики и демократии. Хочу заверить вас: мы действительно чувствуем, что настал момент для укрепления нашего сотрудничества и партнерства, а также для увеличения представительства Соединенных Штатов в этом регионе. Еще раз: добро пожаловать и спасибо за ваш визит в Грузию», – обратился Георгий Гахария к Майку Помпео.
Как пишет Первый канал Грузии со ссылкой на пресс-службу грузинского правительства, Помпео на встрече сказал, что «весь мир, в том числе Грузия, столкнулся с проблемой вируса, который вышел из Китая».
«Мы справимся с ним вместе, будем заботиться о наших людях и заставим работать экономику, что очень важно для благополучия вашей страны, региона и мира», – отметил Помпео.
По его словам, США и Грузию связывают прекрасные дружеские отношения на протяжении 30 лет.
«Господин премьер-министр, я очень рад быть здесь. Будут обсуждаться очень важные вопросы, и все перечисленные вами аспекты будут отмечены нами соответствующим образом. Мы прекрасные друзья уже 30 лет. Мы поддерживаем вас в вопросах демократии и вместе работаем над вопросами, связанными с болью и тяготами исходя из оккупации вашей страны. Мы и в будущем будем делать все, чтобы поддержать процесс демократизации в вашей стране, укрепить институты, что важно для свободных и справедливых выборов, и всего, что является результатом здоровой дискуссии демократии. Спасибо за ваше гостеприимство. Я ценю эту возможность и рад встрече с вами», – заявил Майк Помпео.
Майк Помпео уже встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и Католикос-Патриархом Грузии Илией II.
- Грузинское экспертное сообщество обратилось к Госсекретарю США Майку Помпео в преддверии его визита в Тбилиси. В открытом письме говорится о необходимости разместить в Грузии американские вооруженные силы на постоянной основе.
- В рамках турне Майк Помпео уже посетил Францию и Турцию, после Грузии же направится в Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
«Выборы сфальсифицированы» – живая цепь оппозиции, приуроченная к визиту Помпео
Представители грузинской оппозиции провели в центре Тбилиси молчаливую акцию протеста. Они решили привлечь внимание госсекретаря США Майка Помпео, который посещает Грузию с двухдневным визитом.
Участники акции организовали живую цепь на проспекте Руставели. Они держали флаги Грузии и США и плакаты: «выборы сфальсифицированы», «олигарх украл выборы».
Как известно, Помпео не встречается с представителями оппозиции. На повестке дня госсекретаря – встреча с представителями активного гражданского общества.
Майк Помпео уже провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Георгием Гахария. Зурабишвили, обращаясь к Помпео, заявила, что «мирный, стабильный и демократический Кавказ необходим нашему региону и всему миру».
В рамках турне Майк Помпео уже посетил Францию и Турцию, после Грузии же направится в Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
- 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала 48,22% голосов. На втором месте блок объединенной оппозиции, в состав которого входит бывшая правящая партия «Единое национальное движение» - 27,18% голосов. Мажоритарные кандидаты «Грузинской мечты» также одержали победу в 13 одномандатных округах. Еще в 17 для определения победителей 21 ноября пройдут вторые туры.
- Оппозиция не признает легитимность выборов, заявляя о массовых нарушениях и фальсификациях результатов. Все восемь оппозиционных партий, которые получили представительство в законодательном органе десятого созыва, отказываются от своих мандатов. Кроме того, оппозиционеры решили бойкотировать второй тур выборов.
Байден: отказ Трампа признать поражение мешает борьбе с COVID-19
Избранный президент Джо Байден США заявил, что отсутствие координации между уходящей администрацией Трампа и командой нового президента может увеличить количество жертв пандемии.
Байден назвал отказ Трампа признать проигрыш на выборах, несмотря на призывы со стороны демократов и республиканцев, "полностью безответственным".
Главный специалист США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи в интервью Би-би-си подтвердил, что отсутствие сотрудничества между прежней администрацией и командой избранного президента наносит ущерб борьбе с коронавирусом.
В США к настоящему времени было выявлено более 11 миллионов инфицированных. Число жертв эпидемии в США приближается к четверти миллиона – 247 356 (по состоянию на 17 ноября, 18 часов московского времени). Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
Дело о смерти Инала Джабиева – «результат российской экспертизы предсказуемо шокирует»
Российские судмедэксперты считают, что причиной смерти жителя Южной Осетии Инала Джабиева стали сердечная недостаточность и отказ от наркотиков, – пишет информационный сайт «ОсНова».
Издание указывает, что «результат российской экспертизы предсказуемо шокирует».
«Из документа следует, что смерть молодого человека наступила «от внезапной сердечной смерти на фоне развития абстинентного синдрома (отмена наркотического препарата)». Эксперты утверждают, что в организме Джабиева обнаружены следы наркотика, который, впрочем, «никак не повлиял на наступление смерти». При этом из документа следует, что многочисленные следы пыток на теле Инала «ни по отдельности, ни в совокупности не могли явиться причиной его смерти», – говорится в статье.
Возмущение результатами экспертизы уже выразили пользователи социальных сетей.
Ранее «Эхо Кавказа» сообщало, что родные Инала Джабиева получили копию заключения судебно-медицинской экспертизы Минобороны России. По словам его вдовы Оксаны Джабиевой, адвокаты сторон приступили к ее изучению.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела молодого человека.
- После гибели Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. В свою очередь депутаты парламента, прервав каникулы, собрались на экстренное заседание и потребовали также отставки генпрокурора. В Цхинвали прошли стихийные митинги, участники требовали отставки Анатолия Бибилова.
Грузия обогнала Китай по числу официально подтвержденных случаев коронавируса
По числу официально подтвержденных случаев коронавируса Грузия обогнала Китай. По данным на утро 18 ноября в Грузии – 89 395 случаев, в Китае – 86 369.
В правительстве Грузии сообщили, за минувшие сутки в стране выявлено 3443 новых случая инфицирования.
Число жертв COVID-19 в стране выросло до 815. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 37 пациентов.
За 24 часа в Грузии выздоровели 2539 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 71 468.
- Первые случаи коронавирусной инфекции нового типа были отмечены в Китае в декабре прошлого года. В первые два месяца от эпидемии страдал главным образом Китай, где на жёсткий карантин был закрыт город Ухань и ещё ряд районов. С конца февраля началось быстрое распространение вируса в Европе, а затем в США и других странах мира. В самом Китае ситуация, по официальным данным, стабилизировалась. Суточный прирост заболевших коронавирусом не превышает 20 человек.
В Тбилиси прошла встреча президента Грузии и госсекретаря США. ФОТО/ВИДЕО
В Тбилиси сегодня, 18 ноября прошли переговоры президента Грузии Саломе Зурабишвили и госсекретаря США Майка Помпео. Фото и видеоматериал встречи распространила пресс-служба грузинского лидера.
В посольстве США в Грузии сообщили, что «госсекретарь Помпео был рад встретиться с президентом Зурабишвили в историческом дворце Орбелиани, где когда-то размещалось посольство США».
«На встрече госсекретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Грузии и поблагодарил страну за ее значительный вклад в борьбу с глобальным терроризмом», – сказано в заявлении.
Майк Помпео накануне прибыл в Грузию с двухдневным визитом. В своём Twitter-аккаунте он написал, что очень рад находиться в Тбилиси.
«Прочные отношения США и Грузии основаны на нашей общей приверженности свободе и независимости. Мы будем оказывать помощь Грузии в укреплении её евроатлантических связей и развитии демократических институтов», – написал Помпео.
Кроме президента Грузии, он проведет переговоры с премьер-министром Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Состоятся встречи с Католикос-Патриархом Грузии Илией II, а также с представителями активного гражданского общества Грузии.
Грузинское экспертное сообщество обратилось к Госсекретарю США Майку Помпео в преддверии его визита в Тбилиси. В открытом письме говорится о необходимости разместить в Грузии американские вооруженные силы на постоянной основе.
- В рамках турне Майк Помпео уже посетил Францию и Турцию, после Грузии же направится в Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
В Москве от коронавируса скончался театральный режиссер Роман Виктюк
Во вторник, 17 ноября, в московской больнице скончался театральный режиссер Роман Виктюк, сообщило агентство ТАСС. Ему шел 85-й год.
В конце октября Роман Виктюк был госпитализирован с коронавирусом, переведён в реанимационное отделение, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Но состояние больного было настолько тяжелым, что спасти его не удалось.
Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. В начале 1950-х годов приехал учиться в Москву. После окончания актёрского факультета ГИТИСа работал во множестве театров в разных городах Советского Союза.
В 1970-х годах Виктюк стал режиссером Русского драматического театра Литовской ССР, где поставил свыше десяти спектаклей. Затем он снова вернулся в Москву, где работал во МХАТе, Театре имени Моссовета и Студенческом театре МГУ. Несколько постановок Виктюка, в частности – по пьесам Александра Вампилова и Людмилы Петрушевской, были запрещены властями. Позже Виктюк, рассказывая о своей работе в СССР, заявлял, что принципиально «не ставил спектаклей, которые бы обслуживали систему».
В 1988 году на сцене московского театра «Сатирикон» состоялась премьера одного из самых известных спектаклей Виктюка, «Служанки» по пьесе Жана Жене, все роли в котором сыграли мужчины. С этой постановкой режиссер объездил десятки стран и приобрел мировую известность, после чего открыл в Москве свой собственный театр, который носил его имя. В нем Виктюк проработал до конца жизни.
Всего на его счету более 250 спектаклей, созданных в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, США, Италии и ряде других стран.
В 2012 году Роман Виктюк подписал открытое письмо в поддержку арестованных участниц группы Pussy Riot, выразив готовность поручиться за них. Также режиссер высказывался в поддержку «оранжевой революции» на Украине.
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