Футбольная осень, или Нули по всем статьям

Грузинская сборная по футболу отыграла последний матч Лиги наций с командой Эстонии так же блекло, как провела весь сезон.

В заключительном матче Лиги наций грузинские футболисты сыграли вничью со сборной Эстонии. В своей группе дивизиона С они заняли третье место, уступив второе Северной Македонии, а первое Армении, которая получила право выступать в Лиге В в следующем сезоне. В Лигу D отправилась Эстония, занявшая последнее место.

Для Грузии последний матч не менял принципиально ничего, при любом раскладе сборная осталась бы в своем дивизионе. Наверное, поэтому в команде особо не беспокоились по поводу потерь нескольких игроков – последние несколько матчей сборная провела без Хвичи Кварацхелия и Левана Шенгелия, у которых был диагностирован коронавирус, а перед игрой с Эстонией в ФФГ сообщили о том, что на поле не смогут выйти травмированные Торнике Окриашвили и Георгий Квилита. Впрочем, исполняющий обязанности главного тренера сборной Грузии Рамаз Сванадзе, заменивший Владимира Вайсса, утверждает, что основная причина плохой игры заключается в стрессе, которому подвергаются футболисты:

«Естественно, матчем, сыгранным с эстонцами вничью, несмотря на преимущество домашнего поля, я не доволен, как и команда. Встреча была очень сложная, ведь до этого была сложнейшая игра, поломавшая мечты. Естественно, футболисты и все мы оказались в стрессовом состоянии. Но я повторю то, что говорил и раньше: не стоит оглядываться на прошлое, главное смотреть вперед. Одно я знаю точно, у этой команды есть перспектива».

Иного мнения придерживается спортивный журналист Давид Клибадзе. Оценивая сезон, отыгранный грузинской сборной в Лиге наций, он пришел к мнению, что футболистам просто не хватает спортивных навыков:

«Мы должны вспомнить четыре матча, отыгранных в Тбилиси: с Белоруссией, Македонией, Арменией и вчерашнюю игру. Во время этих матчей на собственном стадионе сборная Грузии забила лишь два гола и те с пенальти. Наши футболисты играют на тройку. Мы должны пересмотреть свое отношение к футболу и не оценивать его по мелким победам. Должны помнить, что мы – страна футболистов очень высокого уровня. Ну, а сегодняшняя команда хромает на обе ноги. Обучать игроков должны высококлассные специалисты, но таковых у Грузии нет. Мы должны признаться, что не знаем, как привлечь маленького ребенка в футбол и на что ставить акценты потом».

Проблема и в последних наставниках грузинской сборной, считает спортивный журналист Отар Маглакелидзе:

«У сборной должен быть намного более опытный главный тренер, чем Рамаз Сванадзе, который сейчас временно исполняет эти обязанности. Возможно, тогда наши спортсмены смогут «показать свой футбол». Мы, конечно, не претендуем на звание чемпионов Европы, однако выйти на сам чемпионат… думаю, это реально, тем более, когда существует Лига наций, которая значительно облегчила сборным «мелкого калибра» способ попасть на Чемпионат Европы».

Что касается назначения постоянного главного тренера сборной, в Федерации футбола Грузии эту тему пока не комментируют, впрочем, представители спортивного сообщества предполагает, что в текущем году этого не произойдет.