Епископ Боржоми и Бакуриани скончался после заражения коронавирусом

Почти 900 тысяч экземпляров новой книги экс-президента США Барака Обамы были куплены за первые сутки продаж, сообщает британская газета The Guardian. Это рекордный показатель среди всех мемуаров, написанных президентами США. Для сравнения отмечается, что в первые сутки продаж книга Билла Клинтона «Моя жизнь» разошлась в количестве 400 тысяч экземпляров, а книга Джорджа Буша «Точка принятия решения» – в количестве 200 тысяч.

Мемуары Обамы «Земля обетованная» также заняли первую строчку по продажам на интернет-сервисах Amazon и Barnes & Noble, и установили рекорд продаж за одни сутки издательства Penguin Random House, которое выпустило книгу. Перед выходом «Земли обетованной» отмечалось, что Penguin Random House заплатил за мемуары рекордный в истории аванс – 65 миллионов долларов.

Новая книга Барака Обамы объемом почти 800 страниц стала для него третьей по счету. Предыдущие две, «Мечты моего отца» и «Дерзость надежды», имели миллионные продажи, но судя по динамике распространения «Земли обетованной», она в разы превзойдет предшественниц.

Ранее сообщалось, что в своих мемуарах Обама подробно рассказал о встречах с руководством России в период своего первого президентского срока – в частности, о переговорах с тогдашним российским президентом Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным, находившимся на должности премьер-министра.

Как отмечает Обама, отношения между Россией и США в тот момент находились «в низшей точке»: американские дипломаты «постоянно получали жалобы от соседей России на запугивание, экономическое давление, кампании по дезинформации, скрытое участие в предвыборной кампании, пожертвования пророссийским политическим кандидатам или прямой подкуп». Война между Россией и Грузией в августе 2008 года, согласно Обаме, стала для американского руководства «свидетельством растущей решимости и общей агрессивности Путина, удручающего нежелания уважать суверенитет другого государства и неуважения к нормам международного права в целом».

Обама несколько раз замечает, что несмотря на то, что формально российским президентом был Медведев, который казался главе США «олицетворением новой России: молодым, подтянутым, одетым по последней моде в европейские костюмы», в Белом доме «прекрасно понимали», что реально страной руководит Путин. В книге Обама называет его «лидером того, что одновременно напоминало и преступную группировку, щупальца которой опутали все сферы российской экономики, и традиционное правительство».

Рассказывая о личных впечатлениях от Путина, экс-президент США пишет, что российский премьер-министр «с притязательностью тинейджера организовывал постоянные фотосессии, создавая почти сатирический образ носителя маскулинной энергии», «буднично проявлял шовинизм и гомофобию, и настаивал на том, что внешние силы пытаются подорвать русские ценности».

Перед визитом на дачу к Путину, вспоминает Обама, к нему обратился бывший посол США в России Уильям Бернс, который посоветовал начать встречу с того, чтобы дать российскому премьеру «выговориться». «Бернс не шутил, – отмечает Обама. – Не успел я закончить свой первый вопрос, как Путин пустился в воодушевленный и, казалось, бесконечный монолог, в котором перечислялись все случаи якобы несправедливости, предательства, высокомерного отношения, которые ему и российскому народу пришлось претерпеть от американцев». Обама вспоминает, что его визави говорил без остановки 45 минут, но он не стал прерывать собеседника. «Было ясно, что Путин это все отрепетировал, но его чувство обиды было настоящим», – отмечает Обама.

На следующий день, во время неформальной встречи с представителями российской общественности, американский президент, отвечая на вопрос о своих впечатлениях о Путине, ответил, что «находит его удивительно знакомым, вроде босса на районе, только с ядерным оружием и правом вето в Совете безопасности ООН». «Это вызвало смех, но я вовсе не шутил, – поясняет Обама в своей книге. – Путин действительно напомнил мне людей того сорта, что когда-то заправляли в Чикаго или Таммани-холле. Жесткие, по-уличному умные, лишенные сантиментов, которые знали, чего хотят, но считали покровительство, взятки, шантаж, мошенничество и насилие законными инструментами своей власти. В таком мире отсутствие моральных принципов и презрение к благородным устремлениям не было недостатком. Оно было преимуществом».