Экспорт падает, но растет

Пандемия коронавируса неожиданно изменила внешнеторговую статистику Грузии. По данным Грузстата, по итогам 10 месяцев, на фоне существенного падения внешней торговли на 15%, экспорт продукции местного производства вышел на исторический максимум. При этом Китай вышел в лидеры покупателей этой продукции.

Данные Грузстата свидетельствуют о снижении спроса на импорт: в период января-октября спад составил 16,6%, затронув практически все товарные группы – автомобилей и нефтепродуктов было завезено меньше на 33%, табачной продукции на 20%, медикаментов на 13% и т.д.

При этом необходимо учитывать специфику внешней торговли Грузии, в соответствии с которой статистика экспорта делится на две части: экспорт произведенной в Грузии продукции и реэкспорт, то есть перепродажу импортированной продукции. По этой причине, хотя по итогам 10 месяцев в целом экспорт снизился на 11,1%, но с вычетом реэкспорта, получился качественный скачок: доля местной продукции в общем объеме экспорта по состоянию на январь-октябрь 2020 года выросла на 4,7%, достигнув рекордных 72,1%, что составляет почти 2 миллиарда долларов (1 956,8 млн долларов США).

Профессор тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе говорит, что в Грузии, как и в других странах региона, спад внешней торговли во многом связан с сокращением мирового спроса, обусловленного пандемией. По этой причине за первые 10 месяцев текущего года реэкспорт легковых автомобилей снизился почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за тот же период экспорт фундука увеличился на 49%.

«Динамика внутреннего экспорта Грузии в январе-октябре ясно указывает на растущую устойчивость экономики и повышение конкурентоспособности местных продуктов на внешних рынках. На фоне резкого спада туризма и, как следствие, валютных поступлений в страну – это положительное событие. Это обстоятельство дает прочную основу для преобразования положительного накопленного заряда в рост экономики в среднесрочной перспективе».

Примечательно, что крупнейшим покупателем местной продукции впервые стал Китай – 405,3 млн долларов, далее следуют Россия – 320,3 млн долларов и Болгария – 254,1 млн долларов. По словам эксперта, главным образом лидирующее положение Китая обусловлено падением спроса на грузинскую продукции соседних стран: в Азербайджан на 10,5%, а в Россию – на 14,2%, Турцию и Армению – на 7,5%.

При этом необходимо отметить, что основным товаром экспорта стало сырье. Первое место занимают медные руды и концентраты с 618,6 млн долларов. Доля этой товарной группы составляет 31,6 процента от общего объема местного экспорта. На втором месте ферросплавы – 197,7 млн долларов, а третье место занимают натуральные виноградные вина с 162,5 млн долларов. Хотя тут же необходимо отметить, что экспорт минеральных вод, как одной из важнейших статей экспорта, снизился на 16%.

Как говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию, экономические последствия COVID-19 надолго переживут саму пандемию. По итогам 2020 года связанный с ней спад в мировой экономике составит 4,3 процента. В 2021 году экономика должна восстановиться на 4,1 процента. «Появление эффективных вакцин не остановит распространение экономического ущерба, который будет ощущаться еще долго, в особенности для самых бедных и уязвимых экономик мира», – утверждают аналитики ООН.