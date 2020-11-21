Число зараженных коронавирусом в Грузии превысило 100 тысяч

За последние сутки в Грузии зафиксировали 3 824 случая инфицирования коронавирусом, что стало новым максимумом с начала пандемии. Об этом сегодня, 21 ноября, на брифинге заявил заместитель главы оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава.

Больше всего заболевших в Тбилиси – 1 247. Таким образом, на столицу приходится почти 33% новых случаев заражения. По регионам факты распределены следующим образом:

Тбилиси – 1 247;

Аджария – 742;

Имеретия – 609;

Самегрело-Земо Сванети -319;

Квемо Картли -214;

Шида Картли -197;

Гурия – 157;

Кахетия – 150;

Мцхета-Мтианети -96;

Самцхе-Джавахети -63;

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети -30.

За последние 24 часа скончались еще 33 пациента: 17 человек - в клиниках Тбилиси, пять – в Аджарии, восемь – в Имеретии, один – в Квемо Картли, один – в Самегрело и Земо Сванети, один – в Мцхета-Мтианети. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 927.

Выздоровели в общей сложности 81 783 человека, из них 3 851 пациент – за минувшие сутки. В настоящее время в стране 17 948 активных случаев COVID-19. Из них 5 976 пациентов (более 33%) проходят лечение в больницах, 8 527 (примерно 48%) – на дому, а 3 445 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.

Тяжелых пациентов на сегодня 849. К аппаратам ИВЛ подключены 308 человек. В режиме карантина находятся 2 128 граждан, а 56 344 – в режиме самоизоляции.

Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. С учетом новых данных, общее число зараженных в Грузии составило 100 684.