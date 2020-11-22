«Грузинская мечта» побеждает во всех 17 округах во втором туре парламентских выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 21 ноября, принял министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и возглавляемую им делегацию. Согласно информации пресс-службы премьер-министра Армении, приветствуя министра обороны РФ, Пашинян подчеркнул важность его визита.

«Я хочу отметить, что во время войны мы всегда чувствовали поддержку Российской Федерации, президента РФ, премьер-министра РФ, Вашу личную поддержку. Я хочу поблагодарить Вас за это. Конечно, до войны тоже времена были непростыми, но сейчас наступили более сложные времена, и мы надеемся, что в это время мы сможем углубить наше сотрудничество с Российской Федерацией, в том числе в сфере безопасности, но не только безопасности, но и военно-технического сотрудничества», - отметил Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что в регионе изменилась военно-политическая ситуация. «Она изменилась, и нужно еще изучить все параметры этой ситуации. Конечно, в ключе стратегического сотрудничества и дружбы и братства между Арменией и Россией, я уверен, что в ближайшем и стратегическом будущем наши связи будут и дальше углубляться, наше союзничество будет более тесным и более стратегическим», - заявил он.

В своей речи министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что возглавляемая им делегация прибыла в Армению с «совершенно определенными и конкретными задачами».

«Вы знаете, что после подписанного заявления мы в самом срочном порядке перебросили сюда весь миротворческий контингент, завершили эту работу позавчера. За эти дни мы встали практически по всей территории Карабаха, выставлено 23 наблюдательных поста, мы контролируем дорогу в Степанакерт, Лачинский коридор, естественно обеспечиваем передвижение и возвращение туда беженцев, которые оттуда ушли.

Дальше предстоит большая работа, я надеюсь, теперь уже по налаживанию мирной жизни в Карабахе. И с нашей стороны, конечно, главная задача – это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш Верховный главнокомандующий, и мы, безусловно, настроены ее выполнить. Помимо этого, мы намерены обсудить дальнейшую жизнь и работу наших миротворцев, что для этого необходимо. И, естественно, обсудить все те вопросы, которые касаются нашего сотрудничества и по военной линии, и по военно-технической линии. Мы приехали с большим планом, надеемся его реализовать», - отметил Шойгу.

Согласно сообщению, на встрече был обсужден широкий круг вопросов, касающихся ситуации в Нагорном Карабахе, военного и военно-технического сотрудничества между Арменией и Россией.

Сегодня же состоялась беседа Никола Пашиняна с находящимся в Ереване главой МИД России Сергеем Лавровым.

«У нас состоялся содержательный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», - написал на своей странице в Facebook Пашинян.