На западе Грузии проходит акция с требованием запрета строительства ГЭС

Несколько сотен человек собрались сегодня на протестную акцию в селе Жонети Цхалтубского муниципалитета (регион Кутаиси), чтобы потребовать прекращения строительства Намохвани ГЭС в ущелье реки Риони. Об этом сообщает издание «Нетгазети».

Протест в Жонети не прекращается уже 29-й дней. В конце октября местные жители и гражданские активисты установили здесь палатки. Проект Намохвани ГЭС реализует крупнейшая строительная компания Турции – «ЭНКА». Демонстранты требуют, чтобы она незамедлительно свернула все работы и вывела из ущелья свою технику. Несколько раз дело доходило до противостояния. 14 ноября примерно две сотни протестующих связали руки цепями, перекрыв дорогу Кутаиси-Алпана. Полицейские применили силу, чтобы оттеснить их с проезжей части.

«Мы не намерены останавливаться. Строительство ГЭС приведет к экологической катастрофе. Сегодня мы проводим очередную акцию, где еще раз заявим о том, как государство нарушает закон», - заявил один из протестующих в комментарии телеканалу «Мтавари».

К сегодняшней акции присоединились жители соседних муниципалитетов, включая Кутаиси и Лентехи, а также политики. Член Лейбористской партии Грузии Лаша Чхартишвили уверен, что в ущелье Риони, которая является сейсмически-активной зоной и высока вероятность оползней, нельзя строить такую крупную ГЭС.

Протестующие остаются у административного здания компании-застройщика. На месте мобилизована полиция. Протестующие утверждают, что на территории, которую планируется затопить под строительство ГЭС, находятся десятки жилых домов, леса, пашни и кладбище. Также некоторые местные жители опасаются, что строительство ГЭС повлияет на климат, что вызовет неурожай и гибель эндемических сортов виноградной лозы.