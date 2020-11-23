Тбилисский суд отправил под арест налетчика на микрофинансовую организацию

Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для 31-летнего Левана Зурабашвили, который, по версии следствия, совершил нападение на офис микрофинансовой организации в Тбилиси и захватил 19 заложников.

Прокурор заявил, что обвиняемый может совершить новое преступление, поэтому в отношении его необходимо применить арест.

Адвокат же считает, что Зурабашвили не должен сидеть в тюрьме, так как «он хотел лишь распространить двухминутное обращение».

Зурабашвили вменяется «захват двух и более лиц в качестве заложников» (пункт «в» части 2 статьи 144 УК Грузии). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от девяти до 14 лет.

Мужчина ворвался в отделение компании MBC на проспекте Церетели 20 ноября, примерно в 16:30. Он взял в заложники сотрудников и посетителей офиса и озвучил ряд требований: отмена азартных игр, снижение ставки по банковским кредитам до 7%, снижение цен на медикаменты. При этом он настаивал, чтобы парламент Грузии собрался и осуществил все соответствующие законодательные изменения.

После задержания Зурабишвили его адвокаты заявили, что он ворвался в офис МФО со стартовым пистолетом и гранатой-зажигалкой.