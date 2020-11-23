Вакцина AstraZeneca от COVID-19 показала среднюю эффективность в 70%

Компания AstraZeneca объявила, что эффективность вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, которую она разрабатывает вместе с Оксфордским университетом, составляет 70 процентов.

В ходе тестов проверялись два варианта введения вакцины, продемонстрировавших разную эффективность, говорится в сообщении.



В первом случае почти три тысячи человек сперва получили вакцину в половинной дозе, а через месяц в полной. Такой способ вакцинации показал эффективность 90 процентов. Вариант с повторным введением полной дозы с разницей в месяц у почти 9 тысяч добровольцев показал эффективность в 62 процента. Таким образом, с учётом обоих тестов средняя эффективность вакцины, разработанной AstraZeneca, составляет 70 процентов, отмечается в сообщении компании. В пресс-релизе особо подчёркивается, вакцина AstraZeneca может храниться при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию, а проведение вакцинации не требует каких-то особых условий.

AstraZeneca готова произвести до 3 миллиардов доз вакцины в 2021 году, если её разработка будет разрешена к применению.

18 ноября корпорация Pfizer заявила о завершении клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которую она разработала совместно с немецкой BioNTech. Показатель эффективности вакцины оказался ещё более высоким, чем оценивалось ранее – не 90 процентов, а 95. При этом у этой вакцины есть серьёзный недостаток – она требует хранения и транспортировки при температуре минус 70 градусов.

Также в ноябре американская компания Moderna сообщила, что ее вакцина от нового коронавируса показала эффективность в 94,5 процента на третьей стадии испытаний. Российский институт имени Гамалеи, в свою очередь, сообщил, что его разработка "Спутник V" демонстрирует 92-процентную эффективность. При этом российская вакцина уже зарегистрирована, хотя третья фаза её клинических испытаний ещё не завершена.

Moderna предварительно оценивает стоимость одной дозы своей вакцины от 25 до 37 долларов, Pfizer — примерно в 18 долларов. Разработчики «Спутник V» заявили, что их вакцина будет стоить намного дешевле. AstraZeneca также сообщает, что её вакцина будет дешевле, чем у основных конкурентов, но не называет точную стоимость.