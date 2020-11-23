Власти и оппозиции дали третий звонок

Накануне третьего раунда переговоров власть и оппозиция обменялись заявлениями. Последние до разрешения противоречий с властью категорически отказываются входить в парламент, несмотря на призыв миссии ЕС в Грузии. «Грузинская мечта» ни при каких условиях не соглашается на перевыборы.

В заявлении миссии Евросоюза от 22 ноября содержится призыв к оппозиции присоединиться к работе парламента.

«Грузии необходим функционирующий парламент в качестве центрального форума для политических дебатов. Мы призываем парламентариев использовать мандаты, доверенные им гражданами Грузии, для преодоления политических вопросов, в том числе, чтобы заложить основы для будущих выборов посредством реформирования избирательной и судебной систем», – говорится в документе.

В оппозиции считают, что ее участие в законодательном органе равнозначно легитимации подтасованных выборов. Прошедшие два раунда переговоров лишний раз подтверждают уважение к мнению партнеров, заявил член политсовета «Европейской Грузии – Движения за свободу» Георгий Канделаки:

«Даже Коммунистическая партия, политическим преемником которой является «Грузинская мечта», не могла позволить себе исправления и фальсификации протоколов при достижении стопроцентного результата на однопартийных выборах. Это является доказательством того, что оппозиционные партии не имеют морального права легитимизировать этот парламент. Мы с большим уважением относимся к рекомендации Европейского союза, но в то же время для нас не менее важен наказ наших избирателей».

По словам Заала Удумашвили, члена политсовета «Нацдвижения», послания партнеров важны, но ключ к разрядке находится в руках правящей силы:

«Мы не собираемся участвовать в работе парламента, единственный выход из сложившейся ситуации – это перевыборы. Что касается рекомендаций наших друзей, естественно, мы понимаем, что дипломатический этикет не может содержать призыв к бойкоту. В то же время обе стороны несут ответственность за сложившуюся ситуацию, и мы еще не видели каких-либо шагов со стороны властей, предпринятых в целях преодоления политического кризиса в стране. Уже состоялись два раунда переговоров, в ходе которых стороны обменялись диаметрально противоположными заявлениями».

Ответ «Грузинской мечты» также показал неизменность ее позиции: вопрос о перевыборах снят с повестки дня, а оппозиционные партии должны проявить ответственность и незамедлительно приступить к работе в парламенте, заявил один из лидеров пропорционального списка Михаил Сарджвеладзе:

«Важно, чтобы все политические партии были ориентированы на достижение результата. Поэтому неправильно выдвигать ультиматум заранее. Наш подход состоит в том, чтобы сначала понять позиции друг друга и выйти на вопросы, которые мы можем согласовать. Вопрос о проведении досрочных выборов не рассматривается, поэтому, если есть только это ожидание, то это очень плохая предпосылка для переговоров».

По мнению политолога Гии Хухашвили, несговорчивость политических сил разрушает государство:

«Если призом в этой политической борьбе является власть, то, естественно, «Грузинская мечта» продлила свое существование на Олимпе, однако при этом с очень слабой легитимностью она вошла в зону повышенного риска. Это тактическая победа, за которую придется заплатить очень высокую политическую цену. Это типично для власти, которая думает инстинктивно, без долгосрочных планов. У них была единственная задача – удержать власть любыми способами, и думаю, эта политическая философия губительна для развития государства».

Вместе с тем, по словам политолога, неуступчивость оппозиции также исключает достижение консенсуса. Лучшим выходом было бы перенести всю тяжесть процессов с улицы в стены парламента – до достижения очередного политического кризиса, за которым неминуемо последуют досрочные выборы, считает политолог.