Власть и оппозиция нашли виновных в распространении вируса

В ухудшении эпидемиологической ситуации в Грузии власти обвиняют оппозицию, а оппозиция – власть. Какие аргументы приводят стороны, будут ли разбиты полевые госпитали в стране и сколько людей на самом деле болеют ковидом в Грузии?

В правительстве сегодня прямо обвинили оппозицию в том, что она способствует распространению коронавируса. Вице-премьер Майя Цкитишвили считает, что акции протеста, организованные оппозицией, внушительно повлияли на темп распространения инфекции.

«Мы все хорошо видели, что та активность, которая была во время выборов и после них – и здесь я говорю не о дне выборов, а о безответственных политических кампаниях, – так вот, когда мы видим такие акции на улицах, особенно когда там не соблюдаются правила, и даже напротив – слышны призывы не подчиняться этим правилам, конечно, это не могло не отразиться на цифрах. Именно с этими акциями связана та динамика, которая у нас есть на сегодня», – заявила вице-премьер.

О том же говорит и глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. При этом, по ее словам, в ведомстве ожидали подобного развития событий – именно по этой причине приняли решение увеличить коечный фонд, который на сегодня составляет 7363 койки на страну (из которых пациенты занимают 5741).

В оппозиции уверены: власть просто пытается переложить ответственность на других, в то время как сама не смогла принять соответствующие меры, чтобы воспрепятствовать распространению вируса, когда у нее было на это время.

«Они пытаются перевести стрелки на оппозицию, и очень напрасно. Потому что акции, во-первых, проходили на открытом воздухе. И второе – сколько бы они не говорили о вине оппозиции, в это все равно никто не поверит. У них не налажен менеджмент, они не знают, как управлять пандемией, поэтому мы и получили этот тяжелый результат», – заявил Заал Удумашвили, один из лидеров «Нацдвижения».

В свою очередь Элене Хоштария из «Европейской Грузии» так отреагировала на обвинения вице-премьера:

«В предвыборный период они очень спокойно проводили все встречи, которые хотели. Потом они сфальсифицировали выборы и сказали людям: «Мы-то сфальсифицировали выборы, но вы сейчас не поднимайте голос». Так ни вопрос с ковидом не будет решен, ни политический кризис не будет разрешен. Вместо того чтобы заниматься такими, я бы сказала, аморальными взаимными обвинениями, следовало бы перейти к поиску реального выхода из кризиса».

За последние сутки в Грузии было зафиксировано 3128 новых случаев инфицирования. Несмотря на то, что это на несколько сотен меньше, чем на прошлой неделе, глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе говорит, что ни о каком снижении речи не идет. Напротив, количество случаев, по его словам, растет. Сравнительно низкая выявляемость связана с тем, что в выходные и в праздник Гиоргоба было проведено меньше ПЦР-тестов, чем обычно. В то же время, говорит Гамкрелидзе, и те цифры, которые фиксируются при стандартном количестве тестирований, не могут быть полными:

«У нас не около четыре тысяч (в день), а больше. Около четырех тысяч – это те, которые выявляются и диагностируются. Это люди, которых беспокоят симптомы, которые идут тестироваться и т.д. Остальные – бессимптомные и легкие случаи у тех, кто переносит вирус дома и не делает тестов. Когда мы говорим, что в мире 59 миллионов инфицированных, это не 59 миллионов, а в три раза больше. 59 миллионов – это лабораторно подтвержденные случаи».

Накануне Ассоциация клиник Грузии, ввиду образовавшегося дефицита свободных коек в клиниках, выступила с рекомендацией открытия т.н. полевых госпиталей. Впрочем, сегодня в Минздраве заявили, что этот вариант они не рассматривают. По словам главы ведомства, планируется привлечь к лечению COVID-19 дополнительное количество госпиталей. Общее количество коек по всей стране, по информации Тикарадзе, может быть увеличено до 12 тысяч.

За последние сутки в Грузии скончались 39 пациентов, выздоровели – 3045.