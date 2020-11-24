Оппозиция и власть выбирают дорогу в никуда

Категорическое «нет» говорят грузинские оппозиционные силы правящей «Грузинской мечте» и западным партнерам. Они не соглашаются работать в новом парламенте десятого созыва и обрекают его на однопартийность. Дата первого заседания еще не известна, зато в оппозиции сегодня определились – в этот день у здания парламента будет акция протеста.

Казалось бы, не осталось международной организации и западных партнеров, которые не заявили бы, что в Грузии парламентские выборы 31 октября все-таки были конкурентные, без нарушения фундаментальных прав избирателей. Эти организации сегодня в очередной раз перечислил один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Гия Вольский:

«ЕС, Совет Европы, Парламентская ассамблея НАТО, ОБСЕ и ее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Госдеп США – все их заявления не просто эмоции, как это хотят представить наши оппоненты. Эти заявления основаны на точном анализе ситуации, на том, что происходит в Грузии, какие итоги показали выборы. Эта картина говорит о том, что выборы были справедливыми».

В «Грузинской мечте» в свою пользу расценили и сегодняшнее заявление на странице Twitter пресс-спикера ЕС по международным отношениям Питера Стано:

«После выборов ЕС с нетерпением ждет, что большинство и оппозиция найдут необходимый компромисс, чтобы обеспечить сотрудничество в парламенте для продвижения реформ и решения неотложных медицинских и социально-экономических проблем в Грузии».

А посредниками между правящей и оппозиционными партиями выступают представитель ЕС в Тбилиси Карл Харцель и посол США в Грузии Келли Дегнан.

Но точки соприкосновения найти все же не удается. Оппозиция единственным выходом из кризиса видит назначение повторных выборов весной при обновленном составе избирательной администрации. Не сломило ее даже международное давление и призывы идти в парламент и там продолжить борьбу за справедливость», – об этом сегодня сообщил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава.

«Наш ответ – нет. Мы не собираемся участвовать в фальши. Твердо верим, что простое молчаливое вхождение в парламент не является единственным выходом из кризиса. Оно будет равнозначно оправданию всей этой фальши».

Единственный выход, как сообщил Угулава после встречи оппозиции в партийном офисе «Лело», – добиться повторных выборов. Еще один участник встречи, представитель партии «Алеко Элисашвили – Граждане» Леван Иоселиани сообщил, что оппозиция намерена продолжить акции протеста и одна из них будет в день первого заседания нового, десятого созыва парламента. Пока не известна точная дата заседания, но то, что оно не пройдет в спокойной обстановке, уже известно Левану Иоселиани:

«Оппозиция остается единой, акции протеста продолжатся, и если третий раунд переговоров ничего не изменит, то в день первого заседания у законодательного органа будут большие трения и стычки. Я в этом не сомневаюсь, потому что очень много людей выйдет на улицу».

Когда состоится третий раунд переговоров, на котором оппозиция от «Грузинской мечты» ждет компромисса по повторным выборам, не известно.

Но если стороны останутся на принципиальных позициях, возможно, он и не состоится. В таком случае, считают оппоненты властей, будущий парламент будет однопартийным, как в свое время в СССР или сейчас в Северной Корее. Правящая сила, у которой после второго тура теперь уже 90 мандатов, убеждена, что сможет работать. А исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на какой-то только ему известной основе утверждает, что новый парламент будет многопартийным и в него войдет оппозиция.

Чтобы убедить общество в необоснованности требований оппозиции, которая настаивает на том, что выборы были сфальсифицированы, сегодня один из представителей правящей силы Николоз Самхарадзе сослался на Ассоциацию молодых юристов и сказал, что в ходе выборов было выявлено больше фактов подкупа избирателей со стороны оппозиции, чем со стороны «Грузинской мечты».

Формально, чисто арифметически, это так, подтвердил «Эху Кавказа» представитель ассоциации Вахушти Менабде. За период мониторинга, по его словам, с начала июня до 31 октября было выявлено восемь фактов вероятного подкупа. Из них три приходятся на правящую «Грузинскую мечту», а остальные пять – на «Нацдвижение», «Лело» и партию Кахи Кукава «Свободная Грузия».

Но в Ассоциации молодых юристов, как поясняет Вахушти Менабде, ставят целью выявить не факты подкупов, которых, вероятнее всего, было гораздо больше, а тенденцию:

«По нашим исследованиям тенденция такова: все политические партии не против подкупить избирателя. Все это теперь объясняется необходимостью помочь населению. Хорошую почву для этого дала и пандемия. Кроме подкупа, не стоит забывать и об использовании административного, публичного ресурса, который можно также расценивать как подкуп. За этот избирательный период грань между государством и правящей партией была почти стерта. Мы выявили семь фактов использования административных ресурсов, которые были масштабного характера. Речь идет об антикризисном плане правительства по борьбе с пандемией. Этот план был абсолютно персонифицирован, правящая команда говорила не о том, что это долг государства, а рассказывала, сколько денег вложил Бидзина Иванишвили в осуществление антикризисного плана».

Конечно же, на эти выводы правозащитников в правящей «Грузинской мечте» не стали обращать внимание. По словам Вахушти Менабде, его НПО обнародует заключительную оценку по выборам через две недели. Примерно тогда же, до 10 декабря, ЦИК должен обнародовать заключительные итоги выборов, после чего и должно состояться первое заседание нового парламента.