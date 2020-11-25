Аслан Бжания: «События в Карабахе обязывают нас всех быть более бдительными»

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания принял сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности – Джихана Султаноглу (ООН), Тойво Клаара (ЕС) и Рудольфа Михалка (ОБСЕ).

Визит дипломатов проходит в рамках подготовки очередного раунда Женевских дискуссий, проведение которого запланировано на 10-11 декабря.

Как сообщается на сайте абхазского лидера, Аслан Бжания выразил надежду на то, что «предстоящий раунд Женевских дискуссий будет носить более предметный характер и будет способствовать укреплению мира в Абхазии и в кавказском регионе в целом».

Он отметил, что «трагические события, имевшие место в Карабахе, обязывают нас всех быть более бдительными и более ответственными».

«Мы стремимся строить и развивать свое государство, хотим мира на нашей земле и я рассчитываю на то, что вы окажете нам в этом поддержку и Женевские дискуссии будут серьезным инструментом для достижения долгосрочного мира в Абхазии и во всем регионе», – сказал Бжания.

На встрече обсудили и ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции и борьбы с ней.

Ранее сопредседателей Женевских дискуссий принял замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия. 13 ноября они участвовали в заседании Постоянного совета ОБСЕ.