В Абхазии выявлено 90 новых случаев COVID-19, один человек скончался

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 269 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 90 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 75 человек, 56 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 21 – средней степени тяжести.

В Гудаутском госпитале скончался пациент 70 лет. У него была подтверждена коронавирусная инфекция с осложнениями, а именно - двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелого течения. Мужчина поступил в медучреждение 2 ноября. Пациент получал всю необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончался ночью 25 ноября.

В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья трех пациентов – тяжелое.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 32 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5648 человек. 74 летальных случая. Выздоровели 3654 человека.