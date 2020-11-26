Карантин по форме, локдаун по содержанию

Баланс между здравоохранением и экономикой достигнут, говорят в грузинском правительстве о новых ограничениях, которые будут введены на два месяца. Одновременно с ними власти задействуют новый пакет антикризисных мер для пострадавших от пандемии. В оппозиции считают, что ограничения углубят экономический кризис.

Это не карантин, подчеркнул на брифинге премьер-министр Георгий Гахария, анонсируя новые ограничения, вступающие в силу послезавтра:

«Это не системные ограничения. Это не локдаун. Производство работает. Мы говорим только о неосновных услугах, таких как розничная торговля, рестораны и фитнес, которые стимулируют повышенную мобильность людей. Мы говорим о разумном балансе - наш выбор в борьбе с эпидемией всегда заключался в достижении баланса с экономикой, который позже перерастет в адаптацию, и мы будем эффективно продолжать эту стратегию», – заверил Гахария.

В рамках ограничений будет прекращено функционирование междугородных пассажирских перевозок и муниципального транспорта, кроме легковых автомобилей. Рестораны и точки питания будут работать исключительно в режиме доставки на дом. Фитнес-залы и бассейны будут закрыты. Запрещены все мероприятия с массовым скоплением людей.

По мнению министра экономики Натии Турнава, рост числа инфицированных с точки зрения экономических последствий влияет на экономику гораздо сильнее, чем краткосрочные местные ограничения. В правительстве рассчитывают переломить тенденцию и замедлить распространение коронавируса в течение ближайших месяцев, пообещала министр:

«Так что это не полный карантин, это местные ограничения, которые будут введены только в крупных городах. Кроме того, это не повсеместное, а секторальное ограничение», – сказал Турнава.

В оппозиции негативно оценили стратегию правительства и спрогнозировали серьезный экономический кризис. По словам Гиги Угулава, генерального секретаря «Европейской Грузии – Движение за свободу», в конечном итоге страна может оказаться в худшем положении, чем сегодня:

«Фактически правительство расписалось в уничтожении экономики – остановка общественного транспорта, в том числе метро, означает, что люди не смогут добраться до работы. Принципиально неприемлемо, что закрываются горнолыжные курорты. Это означает, что люди будут голодать в высокогорных регионах».

Впрочем, власти обещают, что выделят целевую помощь всем, кто лишится работы в период действия ограничений. Во всяком случае, по заверениям премьера Гахария, единовременную помощь в размере 300 лари получат все, кто является работником, временно потерявшим работу в период ограничений.

«Во время первой волны эпидемии около 250 тысяч неофициально занятых человек получили единовременную помощь в размере 300 лари. В этот раз из-за сужения поля ограничений мы думаем, что получателей будет около 100-120 тысяч», – подытожил глава кабмина.

Представители бизнеса говорят, что понимают важность ограничений во имя спасения жизни людей, однако предложенная властями помощь настолько мизерна, что по факту означает локдаун, говорит основатель «Ассоциации рестораторов» Шота Бурджанадзе. При этом он выразил сомнение, что ослабленный бизнес вообще сможет возобновить работу.

«Это потеря десятков тысяч рабочих мест, они брошены властями на произвол судьбы. Выделяемая помощь – в 300 лари – это очень небольшая субсидия для людей, которые работали в этой сфере. Я бы поставил вопросительный знак над перспективами для многих объектов отрасли, так как приостановка деятельности на два месяца – слишком большой срок, чтобы оправится от удара», – сказал Шота Бурджанадзе.

В ответ власти пообещали просубсидировать этому бизнесу и банковские кредиты. «Всем ресторанным заведениям, у которых есть обязательства по банковским кредитам, государство субсидирует процентную ставку на протяжении шести месяцев», – пообещал премьер.