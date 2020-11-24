Новый год ограниченного действия

Власти Грузии для борьбы с пандемией готовятся одновременно ввести новые ограничения и снизить их пагубные последствия для экономики. Каждая новая неделя карантина может стоить ей 200 миллионов лари.

На фоне драматичной динамики распространения коронавируса власти заговорили о введении новых ограничительных мер для снижения нагрузки на больницы. С их необходимостью согласны все, вопрос в их жесткости. Представители системы здравоохранения призывают любыми средствами, даже ценой всеобщего карантина остановить распространение коронавируса. Люди из бизнес-среды пугают массовой безработицей и повальными банкротствами.

Члены правительства проводят раздельные встречи с представителями крупных торговых компаний, ресторанного и бизнеса розничной торговли. Несмотря на ожидания эпидемиологов, принятие решения снова откладывается.

Впечатления бизнеса от этих встреч противоречивы. Представитель Sanapiro Investment Group Серго Рухадзе надеется на благоприятный исход для своего бизнеса:

«Мы знаем, что число инфицированных растет, и задача правительства в том, чтобы свести их к минимуму. Мы встретимся снова через несколько дней, а пока обменялись мнениями. У нас положительные ожидания – правительство намерено защитить интересы бизнеса и экономический прогресс».

В свою очередь, учредитель Retail Group Georgia Резо Магалашвили говорит, что объявление ограничений в предновогодний период будет убийственно для розничного бизнеса:

«На декабрь приходится в среднем 25% годовой розничной торговли. Мы рассчитываем, что власти не будут спешить с ограничениями, так как любому продавцу необходимо как минимум две недели для перестройки бизнеса. В пути товары на миллионы лари, и, как правило, на бизнесе висят обязательства по их оплате. Поэтому считаю, что сиюминутные ограничения приведут к финансовому коллапсу компаний».

По всей видимости, власти готовы учитывать интересы бизнесменов. По словам министра финансов Иване Мачавариани, для нахождения золотой середины необходимы консультации со всеми заинтересованными сторонами:

«Мы всячески пытаемся избежать объявления полного локдауна, чтобы в канун новогодних праздников не лишать прибыли розничную торговлю. Но, к сожалению, пик распространения вируса как раз приходится на эти дни. Мы пытаемся найти оптимальный вариант».

По мнению экономиста, профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, они, если и будут, не продлятся более двух недель – большего экономика не выдержит.

«У нас нет потенциала для борьбы с болезнью без ограничений. Да, чем меньше масштаб экономики страны, тем болезненнее потери для бизнеса. По всей видимости, необходимо минимум на две недели отказаться от ряда направлений экономической деятельности, чтобы дать медицине передышку. Во время первого локдауна экономика сократилась более чем на 16%, и экономические потери достигли 700 миллионов лари. Думаю, с двухнедельным лимитом экономика потеряет 350-400 миллионов лари», – подытожил экономист.

В свою очередь, политолог Гия Хухашвили говорит о непоследовательности властей:

«Мы уже мировые лидеры по процентной доле заражения населения, а ведь всего несколько месяцев назад наше правительство трубило об уникальных навыках управления эпидемией и сообщало нам, что консультирует весь мир. Сегодня оказывается, что экономические интересы противопоставляются эффективным мерам, и вся политика властей опустилась до переговоров с директорами супермаркетов и ресторанов. В этом случае правительство должно исходить из фундаментальных интересов жизни и здоровья людей и оповещать бизнес о директивах, а не заискивать перед ним».

Остается неизвестным, насколько далеко власти готовы пойти ради спасения людей. По неофициальной информации, ограничения будут усилены в местах скопления людей. Время функционирования междугороднего транспорта, торговых центров, кафе и магазинов может быть значительно сокращено.