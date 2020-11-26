Два месяца ограничений с «перерывом» на Новый год

Правительство Грузии ввело новые ограничения, призванные снизить темп распространения коронавируса в стране. Новые правила войдут в силу в понедельник, 28 ноября, и будут действовать до конца января. Что они предусматривают, как долго продлится новогодняя «передышка» и какой эффект от принятых мер рассчитывают получить эпидемиологи?

Объявленные правила власти называют точечными ограничениями. Суть же сводится к следующему: в течение двух месяцев в масштабах страны будет действовать комендантский час (согласно новым правилам, он сдвигается на час назад, таким образом передвижение теперь будет запрещено не с 10-ти, а с 9-ти вечера до пяти утра), приостановят работу междугородний транспорт, фитнес-центры, бассейны и рестораны. Последним теперь будет разрешено работать только на вынос или использовать сервис доставки.

При этом в крупных городах будет остановлен и общественный транспорт, а также работа всех торговых объектов, за исключением продуктовых, зоомагазинов, аптек и киосков, торгующих прессой. Школы полностью перейдут на дистанционный режим, а детские сады закроют.

Послабления будут сделаны в период с 24 декабря по 2 января. В новогодние дни заработают общественный и междугородний транспорт, а также все торговые объекты. В новогоднюю и рождественскую ночь будет отменен и запрет на передвижение в ночные часы.

«Нормы эпидемиологической безопасности, установленные системой здравоохранения, будут строго контролироваться. К сожалению, хочу сказать – и это не упрек, а касается всех нас – в стране и сегодня действуют ограничения, о которых мы забываем или не выполняем. Поэтому сегодня Министерству внутренних дел и соответствующим службам Минздрава было дано задание, чтобы эти ограничения строжайше контролировались», – заявил премьер-министр Георгий Гахария.

По прогнозам Центра контроля над заболеваниями, к концу января ежедневный показатель выявляемости новых случаев ковида может сократиться как минимум вдвое по сравнению с нынешним. Как говорит глава центра Амиран Гамкрелидзе, определенные изменения в статистике должны проявиться уже через две недели.

«Главная задача этих ограничений – остановить такой быстрый рост. Результат мы должны увидеть примерно через десять дней, в течение двух недель. Одно дело ввести (ограничения), а то, как они будут выполняться, – другое. Если мы вместе – государство, врачи, общество – будем также едины и солидарны, как весной, мы добьемся результата (…) Для нас критический порог смертности проходит на 29 (летальных случаях в сутки), у нас же их больше. К сожалению, мы перешагнули эту границу, и ограничительные мероприятия необходимы», – заявил Амиран Гамкрелидзе.

«Эти ограничения помогут приостановить аномальную волну эпидемии в Грузии», – говорит профессор Георгий Пхакадзе – эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник Генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Впрочем, в то же время он полагает, что для получения более ощутимых результатов стоило бы принять еще более жесткие меры – объявить полный локдаун, а не частичный. При этом, говорит Пхакадзе, неделя новогодних выходных неблагоприятно повлияет на эпидемиологическую ситуацию:

«Я давал правительству рекомендацию принять более жесткие меры, но приняли то, что приняли, – то, что правительство сможет выдержать с финансовой точки зрения. Через 3-4 недели мы увидим, что ситуация стабилизируется. Она не будет уменьшаться, но она стабилизируется. А потом что у нас происходит? Потом опять все откроют на Новый год. Будут гулянки, вирус опять будет распространяться, и опять все закроют. Нам придется заплатить дополнительную плату за эту неделю (выходных) (…) 16 января нужно будет сесть и посмотреть, что будет происходить, и принять соответствующее решение».

За последние сутки в Грузии был выявлен 3801 новый случай инфицирования. Скончались 39, а выздоровели 3200 человек. В настоящее время от ковида в стране лечатся 18 759 пациентов. Из них в клиниках – 6165 человек.