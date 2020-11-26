В Абхазии 84 новых случая коронавируса, три человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 265 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 84 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 человека, 62 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.

Три пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Гудаутской ЦРБ. Несмотря на оказанную помощь в медучреждении, утром 25 ноября скончался мужчина 1970 года рождения, в тоже день умер и пациент 78 лет, также 26 ноября в ковидном госпитале скончался мужчина в возрасте 65 лет.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, двое из них - в тяжелом состоянии.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 36 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5732 человека. 77 летальных случаев. Выздоровел 3661 человек.