Гражданину РФ, задержанному по делу о подготовке убийства журналиста Габуния, ужесточили обвинение

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за продление в стране ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, по меньшей мере до начала января. Выступая в четверг в Бундестаге, она сказала, что значительных ослаблений введённых карантинных мер не планируется - число заражений и смертей от инфекции всё ещё высоко.

В режиме частичного локдауна пройдут, по всей вероятности, и рождественские и новогодние праздники. Небольшие послабления на праздничный период в Германии всё же будут - в частности, с 23 декабря по 1 января в стране в связи с праздниками будут разрешены встречи общим количеством до 10 человек. При этом Меркель в недели перед Рождеством призвала сократить социальные контакты, чтобы снизить риск заражения пожилых родственников за праздничным столом.

Меркель не смогла ответить на вопрос, когда можно ожидать снятия ограничений. Власти не исключают, что карантинные меры сохранятся до конца марта. В то же время, по её словам, уже в декабре в Германии может начаться вакцинация от COVID-19 - в том случае, если одна из вакцин будет сертифицирована. Ранее сообщалась, что о сертификации своей вакцины в странах ЕС уже попросили компании Pfizer и Moderna.

Также Меркель подняла вопрос о закрытии всех горнолыжных курортов в Европе - по крайней мере до Нового года. Подъёмники в горах не будут введены в строй в Германии и во Франции, однако власти Австрии рассматривают возможность запуска подъёмников после завершения локдауна в этой стране - ориентировочно после 7 декабря. Меркель сказала, что ещё будет вести об этом переговоры. Посетители горнолыжных курортов в Италии в конце февраля 2020 года сыграли роль в распространении коронавируса в разных странах, включая Германию.

Большинство стран Европы было вынуждено в октябре-ноябре ввести повторные карантинные меры в связи с новым ростом числа инфицированных. В ряде стран они постепенно ослабляются, например в Великобритании, Австрии и Чехии.

В Германии с начала эпидемии зафиксировано около миллиона инфицированных, умерли более 15 тысяч человек - средняя летальность в стране ниже, чем в большинстве стран ЕС.