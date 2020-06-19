Журналисту Габуния предложили сменить лицо и имя

Гендиректор ТВ «Мтавари» Ника Гварамия и журналист того же канала Георгий Габуния сегодня явились на опрос к судье-магистрату. Там журналисту предложили для безопасности изменить лицо, имя и фамилию.

«Уже два месяца, как я фактически стал пленником своей охраны», – признался журналист Георгий Габуния своим коллегам после выхода из здания Тбилисского городского суда. Он решил отвечать на вопросы следствия по делу о его возможном заказном убийстве в присутствии судьи-магистрата. Там же Габуния предложили программу госзащиты:

«Мне предложили защиту любого вида, сказали: "Если хочешь, смени даже лицо, имя и фамилию". Мне нужно решить, что мне подойдет», – с улыбкой сказал Габуния. Он доволен своей частной охраной, которую усилил два месяца назад, после того, как ему стало известно о планируемом покушении на него. Многих подробностей в этом деле Габуния не знает, но убежден в одном:

«Желание ликвидировать меня может исходить только из России. Здесь Россия означает Путина. И это может случиться через Рамзана Кадырова, конечно, он сам лично этого не сделает. Если Кадыров заказывает убийство – его исполняет какая-нибудь группировка».

Чуть больше о деталях дела, как и о самом задержанном гражданине РФ Васамбеке Бокове, журналистам рассказал гендиректор ТВ «Мтавари», где работает Габуния, – Ника Гварамия. Его сегодня тоже опросили в присутствии судьи-магистрата.

Гварамия сообщил, что о планируемом убийстве он узнал из двух своих источников в СГБ и от правящей «Грузинской мечты»:

«По информации моего источника, Боков – не киллер, он член группы, изучающий маршрут передвижения (Габуния). Соответственно, у него обязательно будут сообщники».

Ника Гварамия уверен, что его журналисту по-прежнему угрожает опасность. В этом он еще больше убедился после того, как Служба госохраны предложила Габуния свою защиту. К тому же, из других нашумевших случаев Гварамия заключает, что Владимир Путин и Рамзан Кадыров – не те лидеры, которые стерпят обиду:

«Путин – террорист номер один, а Кадыров – его автомат Калашникова. Это известно всем, что он серийный убийца журналистов. Действует ли он в угоду Путину или же по его указанию – это пусть между собой выясняют, когда предстанут перед судом. Оба они обязательно предстанут перед правосудием в свое время, в том числе и перед международным трибуналом».

Пришлось гендиректору ТВ «Мтавари» прокомментировать и содержание скрытой аудиозаписи, которая появилась в украинских СМИ. В ней двое с голосами, похожими на голоса Михаила Саакашвили и бывшего министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили (сейчас он – советник генпрокурора Украины), осуждают Нику Гварамия за то, что он упомянул украинский след этого дела. Тем самым якобы поставил бывших грузинских лидеров в неловкое положение.

«Эта скрытая запись собрана по отдельным словам – это я вам говорю, как профессионал», – сказал Ника Гварамия с уверенностью бывшего замгенпрокурора и министра юстиции. К тому же аутентичность записи не установлена, и записана она нелегально. Но, как бы то ни было, Нику Гварамия в этом деле в первую очередь волнует безопасность человека, своего сотрудника и близкого друга Георгия Габуния. Ради этого он даже отодвинул на второе место «свою главную цель в жизни – сменить власть «Грузинской мечты»».

Гендиректор ТВ «Мтавари» посетовал и на то, что в информацию о подготовке покушения на Георгия Габуния многие не верили с самого начала, в том числе и в СГБ.

«А сегодня они подтвердили, что Габуния был мишенью», – заявил Ника Гварамия после опроса. Правда, эту информацию не подтвердила прокурор Майя Силагадзе, которая ведет дело. Не называя фамилий, чтобы не навредить интересам следствия, она лишь сообщила:

«Идет следствие в связи подготовкой заказного убийства – это факт. Факт и то, что мы Георгию Габуния предложили защиту за счет государства».

Прокурор Майя Силагадзе также подтвердила, что задержанный по подозрению в подготовке убийства Васамбек Боков пока лишь обвиняется в приобретении и использовании поддельных документов.

В отличие от прошлых дней, сегодня грузинские политики не делали заявлений по делу Габуния.

К прозрачному и тщательному расследованию дела и к усиленной защите журналиста призвала сегодня грузинские власти и правозащитная организация «Репортеры без границ». В заявлении приведены слова руководителя отдела Восточной Европы и Центральной Азии РБГ Жанны Кавелье:

«Какими бы возмутительными и недостойными ни были высказывания Георгия Габуния, это ни в коей мере не оправдывает ни покушение на него, ни угрозы. Мы призываем власти Грузии провести, полностью независимое от российских властей, тщательное и прозрачное расследование этого дела, и сделать все возможное, чтобы обеспечить защиту журналиста».

В заявлении «Репортеров без границ» также отмечается, что «Верный союзник президента Путина Рамзан Кадыров регулярно угрожает журналистам и пытается заставить умолкнуть любую критику – даже за рубежом».